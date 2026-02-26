SUSCRÍBETE
    El vínculo de una década de Mon Laferte y Juanes que se materializó en la Quinta Vergara

    El artista colombiano invitó a la cantante nacional a interpretar Fotografía. Una colaboración que ya se había hecho en 2018 en el Tiny Desk de la dupla. Además, los compostitores han cruzado sus carreras desde la canción Amárrame de 2017.

     
    El vínculo de una década de Mon Laferte y Juanes que se materializó en la Quinta Vergara VICTOR HUENANTE

    El cantante colombiano Juanes sorprendió al público de la Quinta Vergara con una invitada estelar, Mon Laferte. La compositora oriunda de Viña del Mar tiene una relación de años con el artista.

    25 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR De izquierda a derecha, la cantante Mon Laferte junto al cantante Juanes se presentan en la Quinta Vergara, durante la Cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    La dupla interpretó en el escenario la canción Fotografía, perteneciente a su disco de 2002 Un día normal. El tema original es una colaboración con Nelly Furtado. En su paso por Chile en 2003, Juanes la cantó con la artista nacional Javiera Parra.

    En la rueda de prensa, Mon Laferte reveló que es seguidora de Juanes desde su infancia. La artista contó que lo conoció en la comodidad de su casa. Debido a los nervios, le dijo directamente “Te amo desde que tengo, no sé, 12 años”. “Todo bien”, respondió el colombiano.

    El primer proyecto que cruzó las carreras de los artistas fue La trenza (2017). Según contó Mon Laferte para Publimetro, la colaboración surgió de una petición suya a su disquera. El deseo de cantar con el colombiano era real, pero la compositora lo había propuesto como una broma. Finalmente, el dúo se hizo realidad en la canción Amárrame.

    “Entonces, me puse a pensar y dije ‘¿qué artista podrá ser?’. Se me ocurrió que fuera Juanes. Vine aquí a la compañía y les dije. Pero les dije muy ‘a ver, porque de seguro Juanes no me conoce, no sabe nada de mi música’. Pero nada se pierde con pedirle algo al Viejito Pascuero. Pasaron un par de días, muy poquito tiempo, y me dicen ‘a Juanes le encantó la canción y te quiere conocer ya’. Yo no lo podía creer. Así que ya, me fui a Miami, llegué a la casa", relató la artista viñamarina a Canal 13.

    Otro de los episodios más famosos de la relación entre Juanes y Mon Laferte fue su unión en la plataforma Tiny Desk Concert en el canal de Youtube de NPR Music. En esa ocasión los artistas interpretaron Fotografía y Amarrame. Un video que a día de hoy ha conseguido más de 22 millones de visualizaciones.

    En días anteriores, Juanes ya había anunciado que intentaría tener un invitado para su concierto. Sin embargo, no había confirmado la participación de la viñamarina. “Ahorita lo estamos viendo, vamos a ver qué pasa. Ojalá que se pueda y si no se puede, pues estamos ahí con el público”, señaló.

    Por su lado, cuando le preguntaron a Mon Laferte si participaría en el show de Juanes o si él aparecería en el suyo, respondió: “No se puede decir nada pues”.

