Piare con P en la previa a Viña: “Siempre va a existir hate y no podré gustarle a todo el mundo”

En una conferencia de prensa organizada por Mega, la comediante Piare con P, de nombre Piare Muñoz, abordó sus expectativas de cara a su presentación cómica en el Festival de Viña, que tendrá lugar el jueves 26 de febrero luego del show de Mon Laferte.

Consultada sobre su preparación, la humorista dijo que “se preparó trabajando muchísimo” y afirmó que sus colegas le habían dado consejos para enfrentarse al Monstruo. “El mayor consejo que he recibido de mis colegas es mantenerme concentrada, tranquila y enfocarme en lo que tengo que hacer arriba del escenario de la Quinta Vergara”, explicó.

También se mostró muy optimista y contenta con el público que le tocó, que asistirá a las presentaciones de Mon Laferte y Yandel el mismo día. “(es) Maravillosa la noche que me tocó. Soy muy fan de Mon Laferte y Yandel. Soy muy fan del reguetón y ya podrán ver cositas en mi rutina al respecto”, afirmó.

Piare con Pe y la defensa de Belén Mora

Piare fue consultada sobre un polémico show de stand-up que realizó en Las Cabras, donde se peleó con el público. También se le preguntó sobre la relación entre su carácter fuerte, este antecedente y cómo afrontará posibles polémicas en su rutina viñamarina.

“Yo creo que siempre va a haber polémica, sobre todo con nosotras (...). La experiencia en Las Cabras me sirvió muchísimo. Si hay un comediante que te dice que no ha tenido un show malo, te está mintiendo. Todo sirve para aprender. Sí, me pegué en ese momento mi George Harris y me piqué. Desde el principio sentí la hostilidad del público esa vez. (...) Yo no estaba preparada para ese escenario, debo reconocerlo”, afirmó Piare con P.

La humorista también recordó su rutina en el Festival de Talca 2019, uno de sus primeros shows televisados. Al respecto, la comediante dijo lo siguiente: “El Festival de Talca fue una tremenda experiencia. Yo llevaba dos años haciendo comedia y me invitaron a ese festival. Todos me decían que era peligroso. (...) Me sirvió para quedar en la palestra, por lo menos en el medio, y empezar a vivir 100% de la comedia. También me sirvió para eliminar mi miedo al público masivo”.

“Lo logré. Hoy en día veo esa rutina y no me gusta. (...) Una va creciendo como comediante”, concluyó Piare.

Piare con P

Consultada sobre el enfoque de su rutina en la Quinta Vergara, la humorista explicó que “viene sin censura” y que “solo recibió sugerencias”. “Trabajé la rutina para que fuese festivalera y lo más transversal posible, dentro de lo que se puede. (...) En el tiempo que estuve trabajando la rutina mi público se amplió muchísimo: mixto, de todas las edades, familias completas, adolescentes, familias con niños de 10 o 12 años hasta con los abuelitos”, explicó.

“Sentí que tenía el material adecuado para poder hacerlo (subir a la Quinta Vergara). Hubo un periodo en que estaba “rebelde” y decía ”me quedaré en los bares nomás, soy cuma y ordinaria”, pero fui limpiando el material”, dijo la comediante.

Piare también referenció un consejo que escuchó de Chiqui Aguayo, quien dijo “Si quieres llegar al festival, tienes que prepararte como si ya estuvieras confirmada”. La humorista explicó que así lo fue haciendo, sobre todo durante 2025, y se dio. “Siento que este era el momento. El año pasado yo igual quería, pero estaba con mucha ansiedad. Ahora tengo una tranquilidad que hasta a mí misma me sorprende”, afirmó Piare.

Preguntada sobre el odio que ha recibido en redes sociales, Piare con P se sinceró y dijo que, aunque ha recibido poco hate en su cuenta de Instagram, “de repente ha mirado una que otra publicación de otros medios y ve lo típico: comentarios sobre ”buses de alejamiento”, que es “fome” o “¿quién es?“. (...)”.

“Sé que va a existir siempre hate y nunca podré gustarle a todo el mundo; bienvenido sea. La gente tiene derecho a expresarse. Al que le guste, bueno, y al que no, bien también. (...) Que sea lo que tenga que pasar (...) Siento que hay muy buena calidad de comedia en este país, entonces espero también estar a la altura de aquello”, concluyó a humorista.