Esteban Düch: las dudas que tenía la organización al contratar al comediante venezolano tras el fracaso de George Harris

Cuando el periodista César Antonio Campos salió a animar al público antes del arranque de la tercera noche del Festival de Viña, el juvenil “Monstruo” hizo ver que había llegado por NMIXX; apenas las nombraba, la Quinta bramaba. Pero cuando mencionó a Esteban Düch, la primera reacción fue más bien tibia.

En su mayoría el público que llegó a la Quinta Vergara era adolescente. Probablemente no conocían a Düch, o al entorno en que se mueve en el humor chileno; por edad es probable que aún no puedan asistir a bares de comedia o a eventos para mayores de edad. Si bien no era una reacción hostil, claramente los lightstick, los cintillos y los outfits inspirados en la cultura coreana mostraban que su interés era otro.

Poco a poco, a medida que avanzó la noche, los jóvenes en la Quinta Vergara entraron en la dinámica del Festival. Muchos probablemente asistían por primera vez. Así, cuando se volvía a mencionar a Düch ya bajaban los primeros aplausos.

Esteban Düch en el Festival de Viña Foto: Dedvi Missene/La Tercera Dedvi Missene

Y como para reforzar, durante la tanda previa a la competencia folklórica, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda repitieron el mensaje a la gente. “Viene el humor”, decía Araneda. “Es un gran comediante, vimos la rutina y está muy buena”, reforzaba.

La llegada de Esteban Düch a Viña sigue la senda de las apuestas por nuevos nombres, que de alguna forma se abrió con la inclusión de Diego Urrutia en 2023. Su nombre brotó desde las redes sociales tras el fracaso de George Harris en 2024. Ahí lo vio por primera vez el director ejecutivo del Festival, Daniel Merino. “Hasta ese momento, siendo súper sincero, yo no sabía quién era”, dice a Culto.

Así, de pronto se encontró con el nombre de Düch, como la alternativa de un comediante venezolano con un arraigo local. Pero Merino tenía sus dudas a la vista de lo que había sucedido con Harris. “La verdad que cuando me dijeron Düch yo dudé, obviamente por lo de George Harris -cuenta-. Pero me convencieron. Empecé a ver algunos videos y me convencí. Tenía mis preocupaciones muy justificadas por lo que había sucedido, porque a mí no me gusta que pase eso con un comediante".

A la vista de la rutina de Düch, hubo ciertas claves que terminaron de amarrar la chance del debut en Viña, que acabó siendo exitoso. “Creo que la propuesta de Düch es diferente -acota Merino-. Es otro humor, yo diría que él está muy chilenizado, creo que se mimetizó muy bien con la comedia chilena”.

El comediante Luis Slimming, quien triunfó en Viña 2024, analiza para Culto las claves del éxito de Düch y las diferencias con la opaca presentación de George Harris. “Esteban hizo un show para conquistar a la Quinta -comenta-. George Harris vino a hacer el show que hace a sus vecinos en Miami. Esteban lleva como 10 años en Chile, entonces conoce nuestra idiosincrasia, modismos, referencias, etc”.

Esteban Düch en el Festival de Viña Foto: Dedvi Missene/La Tercera Dedvi Missene

Sobre la rutina en sí misma, “Don Comedia” apunta algunas claves. “Esteban hizo reír a la Quinta. Chiste corto, riéndose de sí mismo, haciendo todos los chistes que el resto de los chilenos no podemos hacer de los extranjeros, él sí puede hacerlos y nos permite reírnos sin culpa".

Por su lado, el comediante Sergio Freire, quien también estuvo en Viña 2024, destaca que la de Düch era una rutina bien preparada. “Acá hay trabajo -dice a Culto-. Se nota una persona que se preparó, “chilenizó” muy bien su relato, se nota que conoce mucho porque lleva mucho tiempo en Chile. Además, es una persona que ve mucha comedia, entonces fue la mezcla perfecta de ver a un venezolano con la rapidez del humor que tiene los comediantes chilenos".

Asimismo, Freire destaca la capacidad y la aplicación de Düch. “Es una persona que aprende muy rápido, yo lo he visto en bares y rápidamente él presentó un trabajo muy profesional y eso es lo que lo hizo triunfar. Tiene un tremendo ángel escénico, el hombre además toca la guitarra, canta bien, tiene un relato humilde en cuanto al trabajo, no se mostró soberbio para nada. Fue una persona que está en casa ajena y cayó bien. Puro trabajo”.

Consultado por la diferencia entre Düch y Harris, para Freire la clave está precisamente en el trabajo. “Él [George Harris] no estudió al chileno, no hizo ese trabajo que hacemos todos los comediantes cuando estamos en el extranjero; estudiamos el lugar, los chistes comienzan desde que te bajaste del avión. Harris llegó a Viña y en su plan de presentarse en Viña después se quedaba unos días para conocer; eso debió haber sido al revés. Debió venir una semana antes, por lo menos, para estudiar, para conocer, para oler Viña, para sentirse parte de este Festival, y luego presentarse. Esteban Düch fue todo lo contrario“.

Para el periodista Felipe Rodríguez, quien ha escrito columnas de humor para Culto, el éxito de Düch en la Quinta pasó por varios factores. “Al vivir en Chile por diez años, Duch leyó bien la realidad local. Sabía que se encontraría con una resistencia de algunos. De hecho, el humor no fue lo más visto en televisión, algo inédito en los últimos años. Lo que hizo fue congraciarse continuamente con los chilenos. Hablar de las diferencias con sus paisanos a partir de la complementareidad y no del enfrentamiento”.

Ese enfoque fue clave. Düch comprendió que tenía que tender puentes con el público chileno, al que ya conocía muy bien. “El año pasado en el show de Harris, la Quinta Vergara parecía un choque de barras bravas entre chilenos y venezolanos. [Düch] tuvo una primera mitad, además, con una rutina rápida y eficaz que se fue apagando en la segunda parte de su presentación. También mostró sus horas de vuelo en shows de bares. Manejó bien los nervios y constantemente apeló a la unidad entre los pueblos".

Rodríguez también marca otras diferencias entre el show de Düch con lo que pasó en 2025. “Harris era un tipo totalmente extemporáneo y especialista en un no humor. Si repasas su show, te darás cuenta que cuenta ningún chiste en todo su lamentable monólogo. Estuvo poco preparado, no pensó jamás en el público local y eso le jugó tan en contra que terminó insultando a los que habían pagado una entrada. Duch aprendió la lección e hizo justamente lo contrario. Sabiendo que la gente tampoco lo conocía, pese a su experiencia en shows a nivel santiaguino especialmente, apeló a un humor más fraternal, que alejaba las divisiones y se basaba en las costumbres de chilenos y venezolanos sin confrontarlos".

Además de las Gaviotas de plata y oro, pedidas por el “Monstruo”, Esteban Düch también logró una buena performance en la pantalla. Entre las 0:16 y las 1:30 horas logró una sintonía promedio de 1.879.279 personas por minuto, superando por lejos a su competencia más cercana, el Festival del Humor de CHV, que logró 169.620. Su peak de sintonía ocurrió a las 0:25 horas con 2.071.223 personas.

Según los datos de Kantar Ibope Media, Düch no fue el peak más alto de la noche, pese a que lideró sintonía e igualmente tuvo un muy bien desempeño. En realidad, este hito sucedió a las 23:03, durante la presentación del dúo Jesse & Joy con un rating de 2.276.906 personas.