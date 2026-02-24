SUSCRÍBETE
    “Este pana que en 2015 vendía arepas en la feria”: viaje al origen del comediante venezolano Esteban Düch

    El comediante que llega este martes 24 a Viña 2026 ha destacado su lado artístico desde su infancia en Maracaibo. Su trabajo como contador lo llevó a migrar de su natal Venezuela en búsqueda de un futuro laboral. Tras un paso por Estados Unidos, llegó a Chile, donde trabajó también de Uber y delivery. "Su mirada como inmigrante es una voz necesaria", dice Luis Slimming.

    Por 
    Daniel Cañete
    “Este pana que en 2015 vendía arepas en la feria”: viaje al origen del comediante venezolano Esteban Düch

    En Maracaibo, un niño canta en un micrófono de pedestal. El muchacho tiene una inclinación natural por las disciplinas creativas y ha desarrollado la comedia para destacar y evadir bromas sobre su peso.

    Años después, se enfrentaría a un viaje que lo llevaría por varios países, trabajos diversos y un lustro de shows sobre escenarios de bares. Ahora, ya convertido en adulto, Estaban Düch se presentará ante el público de la Quinta Vergara como humorista.

    Al igual que sus padres, Esteban Düch estudió para ser contador auditor en la Universidad de Zulia. A pesar de que terminó la carrera y se desarrolló profesionalmente, con el tiempo notó que la disciplina no congeniaba con su espíritu creativo. “Me di cuenta de que lo detestaba, que me destruía internamente lo cuadrado, lo sistemático y lo burocrático: el cero espacio a la creatividad. Eso me hizo que odiara profundamente trabajar de contador”, sinceró a La Cuarta.

    Debido a la crisis venezolana, el comediante no se podía proyectar como profesional en su tierra natal. Por tanto, desde antes de terminar sus estudios ya había planificado su salida del país, algo que concretó. De esa manera, comenzó una travesía que tendría resultados insospechados.

    El camino de Esteban Düch no tenía como destino inicial Chile, sino que buscó sus primeras oportunidades en Estados Unidos. El artista estuvo un mes y medio en Miami conociendo el terreno para desempeñarse profesionalmente. Sin embargo, las trabas para los migrantes lo hicieron desistir y buscar otro lugar donde vivir.

    La respuesta la encontró en un país al sur del continente, la encontró en Chile. El comediante había escuchado que “en un año podías estar completamente legal”. Esto le llamó la atención, ya que sería una oportunidad de desempeñarse laboralmente.

    “La razón número uno y principal era que tenía la posibilidad de trabajar con mi carrera. En ese momento no había tanto venezolano, podía haber posibilidades de trabajo, podía trabajar con mi título universitario, podía ser contador, no existía la barrera del inglés.”, explicó para Culto

    De Maracaibo a Chile

    El 17 de octubre de 2015 tomó su vuelo de Maracaibo a Caracas, de Caracas a Panamá y de Panamá a Chile. El comediante no tenía familiares ni amigos en el país. Sin embargo, llegó con la compañía de su pareja, con quien posteriormente tuvo un hijo. “Estoy muy emocionado y a la vez muy triste, muy nostálgico. Pero lleno de esperanzas, lleno de sueños y lleno de ganas de echarle piernas a la vida y un futuro mejor”, dice en un vídeo del día que inició su periplo.

    En Chile, Esteban Düch pasó por distintos trabajos antes de dedicarse completamente a la comedia. Entre ellos, trabajó en cocinas de sushi y comida peruana, delivery de pedidos, conductor de Uber y contador auditor. Para buscar un ingreso extra, también vendía arepas rellenas en la feria por menos de mil pesos. De hecho, en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, mostró una imagen al respecto y escribió: “Este pana que en 2015 vendía arepas en la feria”.

    Esto hasta la pandemia, que fue un punto donde su vida se transformó.

    En el encierro de la época, el humorista comenzó a subir video en redes sociales. El resultado fue notorio, gracias al material que subía a TikTok logró 100 mil seguidores en la plataforma. En 2021, vio una publicación del Comedy Restobar, en la que necesitaban a un asistente de redes sociales y consiguió el puesto.

    03 Junio 2025 Entrevista a Esteban Duch, comediante Venezolano. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Este fue un acercamiento a un humor chileno del que ya había sido seguidor anteriormente. “Veo humor chileno desde antes de venir a Chile. En Venezuela veía Comedy Central y me acuerdo de un capítulo especial que hubo con comediantes chilenos que fue muy bueno. Lo vi y ahí empecé a ver el humor de Chile”, declaró Esteban Düch en la conferencia de prensa de Viña.

    Su interés por el humor aumentó con el tiempo, tanto que le pidió al productor del Comedy Restobar si podía ser telonero de alguno de los artistas que se presentaban. La petición fue denegada, ya que para subir a esas tablas se necesitaba cierta carrera en el mundo de la comedia.

    Con un amigo que trabajaba en un hostal de Providencia, el comediante comenzó a hacer eventos con micrófono abierto. La primera fecha fue exitosa, llegaron sus amigos y la gente se rio de sus chistes. “Ya la segunda noche ninguno de mis amigos fue, y nos tocó la realidad del comediante; tus amigos te apoyan el primer show y al segundo show no van. Te toca el público que llegue allí”, comentó para Culto.

    Luis Slimming en la segunda noche del Festival de Las Condes (Foto: Marcelo Martín)

    Luis Slimming, amigo y mentor

    Viernes a viernes, los eventos continuaron su funcionamiento. Con el tiempo, el artista se fue haciendo un espacio en el mundo del stand-up hasta que llegó a conocer al que sería posteriormente su mentor, Luis Slimming.

    En conversación con Culto, el comediante chileno cuenta que lo conoció porque necesitaba a una persona venezolana para un sketch. Luis Slimming destaca que lo encontró “simpático y divertido”. La mentoría con Esteban Düch nació después de que el comediante venezolano le pidiera telonear un show suyo. “Era muy mateo y buen receptor de los consejos que le daba, así que se fue dando de manera natural”, detalló.

    Foto: Andres Perez Andres Perez

    El artista se presentará el martes 24 de febrero en la Quinta Vergara, en un show que causa expectación a un año del polémico espectáculo de su compatriota George Harris. Sobre la rutina de Esteban Düch, Luis Slimming espera que la gente se ría de los chistes y de sí mismos. “Creo que la mirada de Esteban como inmigrante es una voz necesaria”, enfatizó el comediante ganador de la Gaviota de Oro.

