    Julio César Rodríguez se lanza contra Viña y la productora Bizarro en el Festival de Comedia de CHV

    Este lunes el nuevo espacio de humor se mide ante el Festival de Viña por segunda noche consecutiva. El animador lanzó dardos contra Daniel Merino, director ejecutivo del certamen, y la productora a cargo del evento.

    Por 
    Equipo de Culto
    El ácido comentario de Julio César Rodríguez contra Viña: “Se veía pelado, no había nadie”

    Este año el Festival de Viña disputa su sintonía ante el Festival de Comedia, un nuevo espacio de humor de Chilevisión. Tras el primer round –que dio como ganador al certamen transmitido por Mega–, este lunes ambos programas se miden nuevamente.

    Julio César Rodríguez, animador y director de programación de CHV, se encargó de abrir la jornada con un breve monólogo. A diferencia de lo que ocurrió el domingo, esta vez lanzó dardos contra su competencia.

    Primero aseguró que el público de Viña era “fome”. “Si en algo ayer le ganamos a Viña, y le sacamos la cresta, es en el público. El mejor publico de la televisión chilena”, enfatizó ante quienes llenaron un set de televisión en sus instalaciones en Machasa. “Se veía pelado, no había nadie”, disparó contra el evento viñamarino.

    Luego hizo una alusión a su “perro chico”, a quien presentó como “Merino” y dijo que era “muy bizarro”. Un dardo directo a Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña, y a Bizarro, la productora encargada del certamen.

    Este lunes el Festival de Comedia arrancó con Bodoque. El exintegrente de Fusión Humor se presentaba mientras en la Quinta Vergara Pet Shop Boys despachaba sus mayores éxitos. Luego sería el turno de Dino Gordillo, Gaby del Río y Nico Pontigo.

    El último enfrentamiento entre ambas instancias será este viernes 27.

    Lee también:

