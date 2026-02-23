El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

El comediante venezolano Esteban Düch participó de una conferencia oficial por su próxima presentación en el Festival de Viña del Mar 2026 el día martes 24 de febrero. El humorista habló sobre la presentación de su compatriota George Harris, su humor en su contexto migrante y sus referencias chilenas. Además, adelantó que su show será cercano a una hora de duración.

El humorista Esteban Düch contó que su entrenamiento en el humor chileno fue en el Comedy Restobar, donde aprendió las reglas básicas de la comedia nacional. Asimismo, relató cómo comenzó a observar la escena local. “Veo humor chileno desde antes de venir a Chile. En Venezuela veía Comedy Central y me acuerdo de un capítulo especial que hubo con comediantes chilenos que fue muy bueno. Lo vi y ahí empecé a ver el humor de Chile”.

El artista profundizó más su relación con el humor chileno y nombró algunos de sus referentes de la comedia nacional. Entre ellos, Luis Slimming, Fabrizio Copano, Edo Caroe, Bombo Fica y Coco Legrand.

Más adelante, Esteban Düch abordó la situación del Festival de Viña 2025 donde George Harris fue abucheado por el público. En aquel momento, en redes sociales se apuntó a Esteban Düch como “la opción correcta” de un humorista venezolano para el festival.

Sobre esto, el comediante venezolano explicó que tenía una sensación agridulce por los comentarios. El humorista aprecia la figura de George Harris y no le gustó la situación en el escenario. “Fue un trago agridulce porque claro veníamos de esto que pasó, que no fue agradable. (...) Me empezaron a ofrecer mucha validación, muy bonita. Una validación que decía ‘oye pero, acá tenemos comediantes venezolanos que han hecho la pega en Chile’”, detalló.

Además, posteriormente, añadió que tiene una ventaja para leer el público por haber vivido en Chile. “Mi comedia y mi relato será mucho más afín a los chilenos porque nos podemos entender todos. Si yo hablo de algo que ha pasado en Chile, todos nos vamos a entender”.

También, el artista respondió preguntas sobre los estereotipos que puede haber en sus rutinas respecto de los migrantes. Esteban Düch afirmó que su comedia se basa en sus vivencias y los estereotipos que le han sido impuestos. “La comedia viene de lo que duele. Tenemos la habilidad de transmutarlo y hacerlo más digerible, más bonito y que nos podamos reír todos de eso. Y dejar un mensaje que es lo más importante”, dijo.

Sobre sus sensaciones, el comediante explicó que el evento será una jornada desafiante y que ha estado trabajando en su show. “Esta rutina va a ser afín a la gente que está en la Quinta Vergara, a la gente que está en su casa (...) Yo creo que va a ser bastante universal”.

Para finalizar la conferencia oficial, el artista explicó que tuvo que cortar su rutina en cuanto a contenido y duración. “Nos pidieron que fuera cercano a una hora. Hubo muchos chistes que dije: ‘bueno, vamos a cortar ciertas premisas’ (...) En pro de limpiar un poco la rutina, que no sea tan pasada para la punta (entre risas)”.

La presentación del comediante venezolano será el día martes 24 de febrero. Esto será después del show del dúo mexicano Jesse & Joy en lo que será la tercera jornada del festival. La noche la cerrará el grupo surcoreano NMIXX, que tendrá el primer espectáculo en coreano de la historia del certámen viñamarino.

