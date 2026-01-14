SUSCRÍBETE POR $1100
    Elena Roger se presenta en shows en Santiago y Viña del Mar

    La cantante argentina se presentará en el Teatro Municipal de Viña del Mar el miércoles 14 de enero, y en el Nescafé de las Artes el viernes 16 de enero. Entradas por sistema Ticketmaster.

    Por 
    Equipo de Culto

    La cantante y actriz argentina Elena Roger regresa al país parta ofrecer dos conciertos; en el Teatro Municipal de Viña del Mar el miércoles 14 de enero, y el Teatro Nescafé de las Artes, el viernes 16 de enero.

    Luego de su ovacionado paso en julio pasado, y en el contexto de gira internacional, la multifacética artista una vez más desplegará, con su particular voz y calidad interpretativa, las canciones más emblemáticas de las comedias musicales que protagonizó en Buenos Aires, Londres, Nueva York y Madrid; un potente repertorio que la consagrara en el género del teatro musical con títulos tan aclamados como Evita, Piaf, Los Miserables o Mina…che cosa, sei!?.

    “Haber presentado mi concierto en el Nescafé de las Artes fue una experiencia muy hermosa. Me encontré con un público que me abrió sus brazos, que recibió el espectáculo, el repertorio y mi actuación con mucha calidez, aplausos. Luego de mis presentaciones en Valencia, Barcelona y Madrid, además de una gira intensiva por Argentina y Uruguay, volver a Chile en enero será un disfrute inmenso”, cuenta Elena Roger.

    Como cantante lleva editados cuatro discos y en el cine destacan Un amor (2011), de Paula Hernández (Premio Cóndor a Revelación femenina) y Wakolda (2013), de Lucía Puenzo (Premio Sur a Mejor actriz de reparto), entre otras cintas y reconocimientos.

    Coordenadas

    Elena Roger: concierto en Viña del Mar

    Lugar: Teatro Municipal de Viña del Mar

    Fecha: miércoles 14 de enero

    Horario: 20.00 horas

    Valores: 8.000 a 40.000 pesos

    *Ventas: a través del sistema Ticketmaster

    *Valores no incluyen cargo por servicio del sistema Ticketmaster

    Elena Roger: concierto en Santiago

    Lugar: Teatro NESCAFÉ de las Artes

    Fecha: viernes 16 de enero

    Horario: 20.00 horas

    *Valores: 20.000 a 48.000 pesos (20% de descuento para socios Comunidad de las Artes)

    *Ventas: en boletería y a través del sistema Ticketmaster

    *Consultas: por whatsapp al +56 9 3387 2403 (lunes a viernes de 11:00 a 19:00 horas)

