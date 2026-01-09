En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

Ya disponible desde este viernes, el disco ha sido publicado en formato físico CD y Vinilo, y tendrá su presentación oficial el 17 de enero desde las 22:00 horas en el emblemático Bar 38 de Puente Alto, escenario donde también estará disponible para la venta y que, por supuesto, ya cuenta con ejemplares en disquerías de todo el país.

Grabado íntegramente el 9 de diciembre de 2023 en el mismo Bar 38, este lanzamiento -una esperada edición física del registro conocido como Bar 38 en Vivo- reúne una selección de canciones esenciales del repertorio de Los Miserables. Teniendo como resultado un documento sonoro que retrata con precisión la intensidad de un concierto actual de la banda: una noche cargada de energía, compromiso y un sonido de alto nivel que se suma como pieza clave a su discografía.

“Es nuestro lugar favorito, donde está gran parte de nuestra familia miserable... además siempre es como volver al barrio tocar ahí (...) Es respeto por quienes nos van a escuchar”, expresó Claudio García, vocalista y líder histórico del grupo, sobre el lugar escogido para grabar este álbum.

Con 27 canciones el CD y 17 el Vinilo, BAR 38 EN VIVO ofrece un recorrido vibrante por himnos y rarezas del catálogo de Los Miserables. Entre los momentos destacados se encuentran Esto sí es punk rock, Leo Catán, Libertad, además de versiones de clásicos como ¿Qué pasa en el Jaguar?, El cielo azul y Gritos de la calle.

El álbum también incluye relecturas únicas de canciones fundamentales de la música latinoamericana, como Te doy una canción (Silvio Rodríguez) o Por Favor (Los Prisioneros).