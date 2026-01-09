SUSCRÍBETE POR $1100
    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    El registro en vivo de la histórica banda de punk chileno, ya llega a las disquerías y tiendas del rubro, y capta con fidelidad la energía, fuerza y espíritu combativo que han marcado sus más de tres décadas de trayectoria.

    Por 
    Equipo de Culto

    Ya disponible desde este viernes, el disco ha sido publicado en formato físico CD y Vinilo, y tendrá su presentación oficial el 17 de enero desde las 22:00 horas en el emblemático Bar 38 de Puente Alto, escenario donde también estará disponible para la venta y que, por supuesto, ya cuenta con ejemplares en disquerías de todo el país.

    Grabado íntegramente el 9 de diciembre de 2023 en el mismo Bar 38, este lanzamiento -una esperada edición física del registro conocido como Bar 38 en Vivo- reúne una selección de canciones esenciales del repertorio de Los Miserables. Teniendo como resultado un documento sonoro que retrata con precisión la intensidad de un concierto actual de la banda: una noche cargada de energía, compromiso y un sonido de alto nivel que se suma como pieza clave a su discografía.

    “Es nuestro lugar favorito, donde está gran parte de nuestra familia miserable... además siempre es como volver al barrio tocar ahí (...) Es respeto por quienes nos van a escuchar”, expresó Claudio García, vocalista y líder histórico del grupo, sobre el lugar escogido para grabar este álbum.

    Con 27 canciones el CD y 17 el Vinilo, BAR 38 EN VIVO ofrece un recorrido vibrante por himnos y rarezas del catálogo de Los Miserables. Entre los momentos destacados se encuentran Esto sí es punk rock, Leo Catán, Libertad, además de versiones de clásicos como ¿Qué pasa en el Jaguar?, El cielo azul y Gritos de la calle.

    El álbum también incluye relecturas únicas de canciones fundamentales de la música latinoamericana, como Te doy una canción (Silvio Rodríguez) o Por Favor (Los Prisioneros).

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    Familia en Renta, Brendan Fraser y el drama de la soledad en Japón

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

