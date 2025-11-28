BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa

    El popular grupo de fusión andina vuelve a grabar 12 de sus canciones representativas de la década de los 90, época en que se volvió masivo. Un ejercicio que más de nostalgia, es una suerte de actualización, pues también será mezclado en formato Dolby Atmos. "Mucha gente que viene hoy día a nuestros conciertos no vivió el momento en que esos temas salieron", dice Roberto Márquez.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa Marcelo Jara

    No había planes demasiado ambiciosos. La discográfica EMI Odeón había apostado por el grupo Illapu, pero la promoción no era la de un grupo de pop convencional. Su música, de fusión andina y contemporánea, salía del margen de lo que se solía escuchar. Todo cambió cuando el grupo lanzó Lejos del amor, el primer sencillo promocional de En estos días… (1993). La canción le dio un inesperado jalón de popularidad al grupo y en esos primeros años 90 empujó las ventas del disco, volviéndolo uno de los más populares de la historia de la música popular chilena.

    Fue el momento en que el estatus de Illapu cambió. Se volvieron un grupo transversal que musicalizó la transición con su peculiar fusión andina y sus letras cargadas de observación social. “Nosotros nos hicimos populares, a pesar de lo que decía la persona encargada de la publicidad del sello, que en el caso nuestro veían que no había necesidad de que hiciéramos single ni videoclips”, recuerda Roberto Márquez a Culto. Pero el fenómeno desatado por Lejos del amor los obligó a tomar una decisión. “La canción se metió en la radio, se metió en los rankings, y en el sello se vieron en la obligación de hacer un videoclip, todo se fue dando en el camino. Ellos sentían que éramos grupo como de Nueva canción, música folclórica y se fueron encontrando con una cuestión que lo fue superando. Creo que para ellos fue también una cosa muy sorpresiva”.

    Illapu en 1993, durante la promoción del álbum En estos días, el que obtuvo 7 discos de platino por superar las 165.000 copias.

    Aunque Illapu ya había gozado de un relumbrón de popularidad hacia mediados de los 70, gracias al Candombe para José, lo que pasó con Lejos del amor los situó en otro estatus. Era una suerte de reencuentro a nivel masivo con el país tras vivir los años del exilio. En esa década, canciones como Volarás, Sincero positivo, Del pozo de mis sueños, Morena esperanza, entre otras, lograron una importante rotación radial y se volvieron parte ineludible de su repertorio de directo. De allí a que el grupo decidiera volver a regrabar hoy 12 de esas canciones de aquel período, en el nuevo álbum En esos días de los 90’. Una suerte de grandes éxitos acotado, que repasa material de los discos Vuelvo amor…vuelvo vida (1991), En estos días… (1993), Multitudes (1995) y Morena Esperanza (1998). De hecho, la portada de este nuevo lanzamiento de alguna forma fusiona las portadas originales.

    “En esos cuatro discos está compartida toda la vivencia nuestra del exilio -acota Roberto Márquez-. Nosotros habíamos girado por distintos lugares del mundo, habíamos vivido en Francia, en México. Entonces, llegar a Chile, tener esa posibilidad de volver a un sello, el volver a meternos en un estudio, nos permitió volcar todo eso que traíamos y que habíamos ido acumulando. Y todo eso salió como un gran torrente que está regado en esos cuatro discos. Hay una mezcla que es lo que nosotros quisimos un poco también mostrar en este disco”.

    El reencuentro en el estudio con esa música se sostuvo en una reflexión. “Mucha gente que viene hoy día a nuestros conciertos no vivió el momento en que esos temas salieron. Entonces, decidimos grabar los temas más importantes de estos cuatro discos con la sonoridad de hoy. Además que tienes la posibilidad de ir a un estudio con mucho más tiempo, trabajar mucho más las canciones”, dice Márquez.

    Roberto Márquez en el show Illapu Sinfónico Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

    Ya hay disponible un primer adelanto, una nueva versión de Dos sobreviviendo, que incluye la participación del destacado baterista chileno José Miguel “Cote” Foncea, un músico asociado al rock, pero que le aporta dinamismo a la canción. Un cruce acorde con la habitual ambición musical del grupo. “Él es un baterista que puede tocar en cualquier tipo de música, tiene una enorme diversidad -dice Márquez-. Y además me gusta mucho como toca. Yo lo invité cuando hicimos Sobreviviendo, el tema de Víctor Heredia, que lo pusimos en el disco Con sentido y razón (2014). Entonces me gustó esa fuerza que tiene su batería y eso es lo que yo quise replicar en el Dos Sobreviviendo”.

    El álbum En esos días de los 90’ fue grabado con la coproducción musical de Pablo Márquez y se mezcló para vinilo, CD y digital en Río de Janeiro por Luis Tornay. Asimismo, el grupo fue más allá y se trabajó una mezcla en formato inmersivo Dolby Atmos a cargo del músico y productor chileno Cristopher Manhey, el referente local de la tecnología que desde su estudio Omni Soundlab ha trabajado con música de Los Jaivas, Violeta Parra, Los Prisioneros, entre muchos otros. “Desde un comienzo el proyecto se concibió en Dolby Atmos -dice Manhey a Culto-. Es decir, íbamos a pensar en la mezcla desde un entorno tridimensional donde cada elemento musical iba a interactuar como un objeto sonoro y eso lo convirtió en un hito importante; es el primer disco producido en Chile pensado para un formato inmersivo, y desde esa base luego desarrollamos la versión estéreo”.

    Manhey trabajó en colaboración con Roberto y Pablo Márquez. “Illapu tiene tanta riqueza en sus arreglos vocales, vientos, cuerdas y percusiones que tan pronto íbamos abriendo las mezclas en Atmos a todos nos iba haciendo cada vez mas sentido el proceso -agrega-. Para nosotros como estudio es una muestra mas de cómo está evolucionando la integración de estas tecnologías en la producción musical, la experiencia ha demostrado que funciona muy bien. El formato va abriendo camino a nuevos procesos creativos y flujos de trabajo que finalmente están aportando mayor valor tanto técnica como artísticamente”.

    Illapu Marcelo Jara

    La chance de mezclar la música de Illapu le permitió a Manhey una inmersión a profundidad en su obra. “Cuando escuchas sus pistas aisladas te das cuenta del nivel de detalle que sostienen sus canciones -dice-. Los matices e interacciones en los vientos, el diálogo entre cuerdas y percusiones, y la fuerza y consistencia de las voces. Es realmente impactante. Creo que tener la oportunidad de trabajar con una banda como Illapu revela aspectos que a veces no se ven, pero sí se escuchan. Hay una honestidad y profundidad en su música que, en Atmos, se siente casi física: como si estuvieras dentro del ensamble, apreciando cada detalle desde adentro”.

    El álbum En esos días de los 90’ se lanzará en vinilo y CD en el próximo show de Illapu en el teatro Caupolicán, el 5 de diciembre. Un show que asimismo marca el cierre del año para la agrupación, en una temporada que los tuvo girando por Chile y presentando su primer concierto sinfónico. “El Caupolicán para nosotros es un teatro con el cual tenemos una historia de muchos años. Nuestras grandes actuaciones han sido ahí -cierra Roberto Márquez-. El Caupolicán tiene la particularidad de que tú tienes al público como muy encima, es muy rico esa sensación”.

    Las entradas para ver a Illapu en el Teatro Caupolicán están a la venta vía Puntoticket.

    Portada de En esos días de los '90 de Illapu

    Lee también:

    Más sobre:IllapuLa Tercera PMEn esos días de los 90’Omni SoundlabCristopher ManheyDolby AtmosTeatro CaupolicánMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Sondeo Descifra: 90% está de acuerdo con proyecto que busca prohibir celulares en sala de clases

    En la casa de Juan Sutil: el reencuentro de camaradería de Evelyn Matthei con su equipo de campaña

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Servicios

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4
    Chile

    Segunda suspensión del día: Metro cierra nueve estaciones en Línea 4

    A raíz de nuevo ataque a docentes en el IN: Cataldo plantea que el Mineduc “no tiene competencias legales” para afrontar delitos

    Bachelet a la ONU: los acercamientos de la Cancillería con la oposición y la molestia en la derecha por su gesto a Jara

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast
    Negocios

    José Luis Daza: “El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico” de Kast

    Clínica Las Condes firma convenio con la Universidad Andrés Bello por 20 años a cambio de US$36 millones

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña
    Tendencias

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación
    El Deportivo

    El duelo entre la U y Coquimbo Unido sufre un nuevo cambio de programación

    Los clubes le quiebran la mano a la ANFP por el Fútbol Joven: el millonario sistema de torneos para la temporada 2026

    El elogio definitivo de Matías Almeyda a Alexis Sánchez

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa
    Cultura y entretención

    En esos días de los 90: cómo Illapu ha vuelto a mirar las canciones de su década más exitosa

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania
    Mundo

    A más de tres años de masacre en Bucha, residentes rechazan plan de paz de Trump para Ucrania

    Dimite el jefe de la oficina presidencial de Ucrania tras una investigación por corrupción

    Rusia declara como “indeseable” a la organización no gubernamental Human Rights Watch

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida