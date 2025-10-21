Transmisión por redes, taco en la Gran Vía y caos: Rosalía anuncia su nuevo disco

Con un evento que tuvo tanto de caos como de sorpresa de la era de redes sociales, Rosalía anunció su nuevo disco, el cuarto de su carrera. Se llama Lux y se publicará el 7 de noviembre.

El anuncio se hizo primero en las pantallas de Times Square, en Nueva York. Luego se replicó en unos carteles montados en la Plaza de Callao, en Madrid, a donde llegó la misma artista catalana.

Rosalía, quien fue transmitiendo en vivo el proceso desde su cuenta de TikTok, luego se subió a un automóvil y se fue conduciendo para la plaza. “Llevo tres años preparando este día y por fin ha llegado”, señaló. En el trayecto puso música clásica en el auto y saludó a algunos conductores.

Pero a causa del tráfico en la Gran Vía, la catalana debió bajarse del vehículo y seguir a pie hasta el lugar del evento. Finalmente, solo saludó a los fans desde el ventanal del cine Capitol. Muchos que habían llegado, se esperaron una presentación, pero no ocurrió.

En la portada de Lux, Rosalía se ve vistiendo un atuendo similar a las de las monjas. En una entrevista con Elle, señaló que el nuevo disco, sucesor del exitoso Motomami (2022) “no suena para nada como ninguno de mis álbumes anteriores”.