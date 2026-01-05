Entre oraciones y euforia: la reacción de los artistas venezolanos a la captura de Nicolás Maduro

La operación militar realizada por Estados Unidos el 3 de enero para capturar al mandatario Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, tuvo reacciones masivas de ciudadanos venezolanos reflejadas en manifestaciones públicas. El interés por expresarse no esquivó a los artistas del país afectado, quienes comunicaron sus mensajes, mayoritariamente de esperanza, a través de sus redes sociales durante los últimos dos días.

La comedia se hace eco

Uno de los artistas venezolanos residentes en Chile de mayor fama es el comediante Esteban Düch, quien reaccionó muy conmovido tras la detención de Maduro durante la mañana del sábado. A través de historias subidas a su perfil de Instagram, expresó, entre lágrimas de emoción, lo siguiente: “Gente, estoy viendo los reportajes. Como venezolano, muchos pensamos que este día no iba a llegar jamás, que íbamos a ser para siempre un pueblo secuestrado. Viva Venezuela, mierda, viva Venezuela, con…”.

Desde Estados Unidos, el comediante George Harris, conocido en Chile por su fracaso en el Festival de Viña 2025, se mostró muy activo en su Instagram para referirse a la situación.

En un video de 22 minutos, increpó al mandatario venezolano y afirmó: “¡Dios es grande! Venezuela libre. Todos a cuidarse, nos vemos pronto en Caracas. Por el daño que causaste. Tanto odio, muertes, torturas y asesinatos. Acabaron con la economía de un país, destruyeron la dignidad de un pueblo. Los verdaderos venezolanos tuvieron que huir por tu culpa. ¡Solo se está haciendo justicia!. Llevamos 25 años esperando este momento y la gente se está cuestionando lo que está pasando. Es el ‘síndrome de Estocolmo’ o el ‘síndrome del recién liberado’. No soy psicólogo, ni terapeuta, pero soy comediante y con sentido común que es el más jodido de todos. Entendamos lo que acaba de pasar, 25 años esperando este momento. Celébrenlo, abrácense, no todo lo racionalicen, no todo lo pongan en tela de juicio”. Durante los siguientes días, Harris publicó historias con venezolanos celebrando en distintas ciudades del mundo.

La música también celebra

El cantautor Carlos Baute expresó su opinión al respecto en un video publicado en su Instagram. “Al fin el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. ¡Enhorabuena, Venezuela! Estamos con ustedes. Bendiciones, estaremos atentos a estas noticias. Les amo… nos tocó el día, se nos hizo realidad el regalo de Navidad”, expresó. En la descripción del video añadió el siguiente texto: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!”. El mismo video y declaración fue subido a su perfil de X.

27 años en el poder.

Miles de muertes y miles de presos políticos.

Años de hambre y de falta de medicinas.

Cientos de marchas reprimidas.

Más de 8 millones de venezolanos tuvimos que irnos para buscar un futuro mejor.



Y aun así, seguimos de pie.



— Carlos Baute (@carlosbaute) January 4, 2026

Por otro lado, el cantante Ricardo Montaner canalizó sus deseos en un rezo por la paz para el futuro de Venezuela. En su cuenta de X escribió lo siguiente: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén, amén”.

En contraposición, sus hijos Mauricio y Ricky Montaner, integrantes del dúo de reguetón y pop latino Mau & Ricky, fueron más efusivos en su lenguaje y, a través de una historia de Instagram publicada durante la mañana del sábado, escribieron: “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. Esto es reallll???? Venezuelaaaaaaaa”.

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman.

— Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

El músico Danny Ocean ya había expresado su postura y apoyo a María Corina Machado, opositora de Maduro y reciente Premio Nobel de la Paz, cantando en Oslo durante la premiación. Posterior a la captura de Maduro, el músico compartió en su Instagram una imagen de la bandera de Venezuela con la pieza musical “Honor Him”, de Mathias Fritsche y parte de la banda sonora de la película Gladiator.

Recientemente, el mismo artista publicó en sus historias la declaración del opositor y excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, quien insistió en que la legitimidad de su liderazgo se apoya en el resultado electoral de 2024 y en lo establecido por la Constitución venezolana, por lo que la captura de Maduro por sí sola no garantiza una transición democrática.

Ocean tuvo una manifestación más allá de las redes sociales y fue visto en República Dominicana celebrando en una manifestación masiva de ciudadanos de Venezuela, donde también se hizo presente el cantante Nacho, del dúo Chino y Nacho. Este último no se expresó en redes sociales de manera posterior a la operación estadounidense, pero sí ha declarado múltiples veces su repudio al gobierno de Nicolás Maduro.

Por último, diversos músicos venezolanos hicieron comunicados más breves. La cantante Elena Rose compartió en sus historias de Instagram una oración a San Miguel Arcángel, junto al Salmo 21, para pedir protección divina, refugio y seguridad. Desde el género urbano, el rapero Akapellah declaró, también por escrito y por sus historias: “Gracias a todos los colegas que me han escrito acerca de la situación en Venezuela. Se vienen momentos de transición que no sabemos qué tan difíciles serán, pero que todos sabíamos que necesitábamos. Les mando desde acá toda la fuerza a mis hermanos que están en el país y que Dios bendiga nuestra linda tierra.”

El cantante Micro TDH fue más breve todavía y subió a sus historias la siguiente afirmación: “VENEZUELA LIBRE. 3 de enero el DÍA MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA HISTORIA”.