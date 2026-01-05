SUSCRÍBETE POR $1100
    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    La serie de Netflix estrenó su episodio final el 31 de diciembre con un episodio de dos horas y ocho minutos que cerró la historia de los niños de Hawkins. Sin embargo, el recibimiento del público ha sido ambivalente, alternando entre quienes lo califican como correcto y otros que marcan el hecho de que coronó una temporada débil.

    Por 
    Daniel Cañete

    Advertencia: Este artículo contiene spoilers del final de Stranger Things

    Tras casi una década de batallas, Strangers Things termina tal como empezó. Will, Mike, Lucas, Dustin y Max juegan una partida de Dungeons and Dragons en el sótano de la casa de los Wheelers. Una emotiva escena que se utiliza como epílogo de cada personaje y presenta un final abierto para la heroína, Eleven, que no se sabe si sobrevivió o no al conflicto.

    Estrenado el pasado 31 de diciembre, en un episodio de dos horas, el final de la quinta y última temporada de una de las serie que se han instalado en la cultura popular, dejó comentarios. Paula Frederick, editora de Cultura de radio Duna señala que “En general el resultado es bastante positivo, sobre todo en lo que se refiere al lado emocional. Más allá de los cabos sueltos y las incongruencias del guión, lo más comentado es cómo el círculo y el arco emocional de los personajes se cierra de manera orgánica”.

    En contraposición, Sol Márquez, periodista de cultura, señala que el principal problema que identifica es que no resuelve todas las dudas que tienen. “La quinta temporada no es una buena temporada. (...) Es muy difícil que ellos logren llenar todos los agujeros. El hecho de que están pensando que el spin off funcione para resolver cosas nos habla de que hay una intención más comercial”, sentencia.

    En general, las críticas son mixtas. En portales como IMDB, el último capítulo tiene una puntuación de 7,8 estrellas con 152 mil reseñas. En Rotten Tomatoes, tiene 14 reviews que le han dado una nota de 79%. Esto representa una mejor valoración que el polémico capítulo 7 que recibió fuertes críticas por la escena de Will Byers confesando su orientación sexual al grupo.

    Sobre el séptimo episodio The Hollywood Reporter señaló: “Gran parte de las críticas no se centran en que Will sea gay, ni siquiera en que haya salido del armario, y aquí es donde las cosas se matizan. La sexualidad de Will ha sido evidente desde la primera temporada. Gran parte de las críticas se centran en cómo se gestionó el momento: un discurso sensacional justo cuando la serie se acercaba a su crisis climática, que algunos consideraron vergonzoso y desconcertante.”

    Los fanáticos de la serie, disconformes con el desenlace, comenzaron a teorizar sobre un posible final alternativo. Argumentan que existen pistas que revelan que Will, quien narra el capítulo, está bajo una ilusión. Esto se suma a una publicación de Netflix en X sobre un gran anuncio para el 7 de enero, que los fans especulan será la publicación del verdadero desenlace.

    Este lunes, Netflix publicó un trailer sobre el largometraje One Last Adventure: Stranger Things 5 Documentary. Este será un making off de la última temporada de la serie. La fecha de estreno será el 12 de enero.

    No es la única novedad. Actualmente los hermanos Duffer preparan el spin off Stranger Things: Tales of 85. La serie será una animación enfocada en los hechos entre la temporada 2 y 3. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para el estreno, todo parece indicar que la serie continuará con su universo en expansión.

