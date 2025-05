“Eso no es para mí”: cuando Clint Eastwood rechazó dos roles icónicos en Hollywood

Tras haber protagonizado la Trilogía del dólar, el clásico del Spaghetti western bajo la dirección de Sergio Leone, el actor Clint Eastwood se volvió uno de los nombres más cotizados de Hollywood. Su rol del duro “rubio” hombre sin nombre, lo volvió el centro de las miradas.

Por ello, comenzó a recibir tentadoras ofertas para protagonizar taquilleros filmes. Así, en el documental Clint Eastwood: A Life in Film, el actor reveló que le ofrecieron nada menos que el papel de Superman, para el filme que iniciaría la saga del hombre de acero, en 1978, y que fue dirigido por Richard Donner.

“Recuerdo, y esto fue hace muchos años, cuando Frank Wells [presidente de Warner Bros.] me propuso hacer Superman . Así que podría haber sucedido. Fue entonces cuando empezaron a pensar en hacerlo".

Sin embargo, Eastwood declinó la oferta: “Pensé: ‘¿Superman? No, no, eso no es para mí’. No es que tenga nada de malo. Es para alguien, pero no para mí”.

Así, el papel quedó finalmente para el entonces desconocido actor Christopher Reeve. ¿Por qué Eastwood rechazó el papel? Porque prefiere personajes con un poco más de profundidad, anclados en lo real.

“Siempre me han gustado los personajes más arraigados en la realidad. Tal vez hacen cosas súper o cosas más que humanas, como Harry el Sucio , que tiene un don para hacer locuras, o los chicos del oeste, pero, aun así, no son cruzados con capa”.

Además, explicó que no quería que su nombre quedara asociado a un solo personaje, como le pasó justamente a Reeve. “Eso fue parte de la consideración, un factor importante. Mira a Reeve, estuvo excelente. Ese fue un factor importante. Consigues un papel así y te engancha un poco. Es cierto, tenía el género western y el papel de Harry el sucio , pero todos hacían westerns y películas policiacas; no me parecían tan malas".

¿Y el otro rol que rechazó?

Ser Superman no fue la última vez que Eastwood rechazó interpretar a un superhombre, porque también le ofrecieron el papel de James Bond nada menos que para reemplazar al escocés Sean Connery, tras su salida de la serie.

“Para mí, bueno, ese era el trabajo de otro. Es cosa de Sean. No me parecía bien hacerlo”, esto a pesar de que le ofrecieron “bastante buen sueldo”. Finalmente, el papel lo tomó el inglés David Niven, quien interpretó a 007 en Casino Royale.