Estos son los nominados a los Premios Pulsar 2025: revisa aquí la lista completa
De Mon Laferte a Pedropiedra, de Mauricio Redolés a Myriam Hernández, el listado de candidatos revelado este martes demuestra la multiplicidad de los sonidos nacionales. Mira aquí las menciones.
Noche estelar para la música chilena. De nominados y futuros galardones. Este martes 27 por la noche se conocieron los candidatos a los Premios Pulsar 2025, los que reconocen el aporte del cancionero nacional durante la última temporada en 24 categorías. Es el trofeo más relevante entregado en la escena musical local.
La cita se llevó a cabo en la Sala SCD Bellavista (Santiago), con presencia de artistas y miembros de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), entidad organizadora del evento.
Entre los artistas con más menciones, o en las principales categorías, aparecieron Manuel García, Mon Laferte, Myriam Hernández, Ana Tijoux, Pedropiedra, Mauricio Redolés, Fernando Ubiergo y Gepe, entre otros.
Revisa aquí el listado final con los nominados:
*INSTRUMENTISTA DEL AÑO
AMÉRICA PAZ – BAJO ELÉCTRICO
CLAUDIO CORDERO – GUITARRA ELÉCTRICA
MARTÍN SILVA – GUITARRA
RODRIGO RECABARREN – BATERÍA
VALENTINA MAZA – VIOLA
*MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA
FERNANDO UBIERGO – LA VIDA ES
MAGDALENA MATTHEY – INSTINTO
MANUEL GARCÍA – LA JAULA DE LOS SUEÑOS OLVIDADOS
MAURICIO REDOLÉS – REDOLÉS LAVANDA
NAARA ANDARIEGA – EL RUMBO DE LOS SILVESTRES
NANDO GARCÍA – DECIR AMOR
*MEJOR COMPOSITOR DE MÚSICA CLÁSICA O DE CONCIERTO
ALEJANDRO ALBORNOZ – TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE
AURELIO SILVA SÁEZ – GRAVIT
ESTEBAN CORREA – MC-I+OU (PARTE I, II, III, IV, Y V)
JORGE CARE – BILIS NEGRA – SOLITUDE
RODRIGO F CÁDIZ – STRING SPELLS I
*MEJOR NUEVO ARTISTA
BEGG – 3 AM
MANUL – PIÑATA
OLIVIA GARCÍA – UN NUEVO REFUGIO
SIMONIA – ASUNTO DE NIÑAS
YAIMA CAT – LCQSQH
*MEJOR PORTADA DE DISCO
UNDESASTRE (GEPE) – ANDRÉS ANAYA (ANDARINO)
DÉBORA (ENYA DE LA JARA) – LONTANO
PLANES DE MEDIANOCHE (YOUNG CISTER) – EDUARDO GÁRATE
EPISTOLARES (AKRIILA) – ROCÍO AGUIRRE
IDEA BLANCO (IDEA BLANCO) – PAUCOLORES
*MEJOR VIDEOCLIP
DIME QUÉ (ANA TIJOUX) – NATALIA MONTECINOS
ESTA CANCIÓN ES DE ARREPENTIMIENTO (DINDI JANE) – DINDI JANE Y PATA DE POLLO
LABRADORITA (HERMANOS ILABACA) – PAULA BACCELLIERE
TERRITORIO (INVERNESS FEAT CARLOS CABEZAS) – SEBASTIÁN ESCALONA
LLÁMAME Y BÚSKAME (KUINA) – LEONORA LAFFONT
*MEJOR ÁLBUM BALADA O MÚSICA ROMÁNTICA
PRESAGIO – CATALINA Y LAS BORDONAS DE ORO
¿ESTO ES QUERER MORIR DE AMOR? – CORTESSE
LATIN SWING – LUIS JARA
TAURO – MYRIAM HERNÁNDEZ
NATALIANISSIMO – NATALINO
*MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA
NOCTURNO – ABALO|ANDY
RECUERDOS – ALBERTO BONE
ENCONTRAR – DJ RAFF
AL MEDIUM – F600 Y RENÉ ROCO
BUSCO ESPACIO – VALENTINA MAZA
*MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA PARA LA INFANCIA
EN MI JARDÍN – BANDA POROTA
CALETA DE CANCIONES – BANDA PURREIRA
EPEW MUSICALIZADO “LA TENKA Y LA ROCABUELA” – EPEWTUFE
LA PLAZA DE LOS SUEÑOS – VOLANTÍN
SOBRE SER Y SENTIR – WACHÚN
*MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA
Y SEGUIMOS – ALANYS LAGOS
RANCHERÍZATE – CARO MOLINA
NO SUFRIRÉ POR NADIE – LA BANDA TROPIKAL DE VALLENAR
BÉSAME BONITO – LOS PINCHEIRA DEL SUR
ESCRIBIENDO NUESTRA HISTORIA – LOS TREMENDOS RANCHEROS
*MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL
FAMILIA – EL CHIBANO
DISCO VERDE – LA COMBO TORTUGA
DISCO AJÁ – LALI DE LA HOZ
LA REINA – MAIDA LA REINA
BAILE INFINITO – TOMO COMO REY
*MEJOR ÁLBUM DE RAP, REGGAE y R&B
VIDA – ANA TIJOUX
DAVID – JONAS SANCHE
DEJA VU – LIRICISTAS
TARDE O TEMPRANO – MASQUEMUSICA
MAMA GROOVE – VALENTINA MARINKOVIC
*MEJOR ÁLBUM URBANO
EL COMIENZO – FLOYYMENOR
LOS ROMPECORAZONES VOL. 2 – KIDD VOODOO
TRISTE, LINDA Y BELLAKA: EL ÁLBUM – LOYALTTY
LE TRAP 4 – MARLON BREEZE
LOS GANGSTERS TAMBIÉN LLORAN – PABLO CHILL-E
*MEJOR ÁLBUM DE TRADICIÓN FOLCLÓRICA CHILENA
PRENDE LA VELITA, CANTO PODER CURATIVO – CALILA LILA COLECTIVO
CUECAS PA TODO GUSTO – DÚO ALONDRA DE CHILE
HISTORIAS EN SOPLIDOS – LAKITAS MATRIASAYA
EVOCACIÓN – LAS CORRALERAS
LA CUECA LIBERTARIA – LOS CHERCANES
*MEJOR ÁLBUM FUSIÓN
UNA LUZ – COLECTIVO SUR
MESTIZA – FEDERICO DANNEMANN/ROBERTO DAÑOBEITÍA
MÚSICA PARA ROMPER CICLOS – LUCIANO VERGARA EMSAMBLE
POÉTICA BAILABLE, VOL.1 – PASCUALA ILABACA Y FAUNA
NOTAS ROTAS – TOMÁS DEL REAL
*MEJOR ÁLBUM JAZZ
FRAGILIDAD INDESTRUCTIBLE – ANDRÉS PÉREZ ENSAMBLE
ENTRE LA DISTANCIA, EL TIEMPO Y LA ESPERA – GONZALO MERA
AÉREO – NICOLÁS NAVARRETE
VENTANAS – SEBASTIÁN CASTRO
PATAGONIA – SEBASTIÁN JORDÁN
*MEJOR ÁLBUM METAL
V – ALEJANDRO SILVA
AT THE SHADOW OF THE ANDES – ALL TOMORROWS
NIÑOS DIOSES – CRISÁLIDA
GEMINI – DELTA
TOBA – MAYHEMIC
*MEJOR ÁLBUM POP
EPISTOLARES – AKRIILA
DIME PRECIOSO – ALEX ANWANDTER
LO QUE ME QUEDA – ELMALAMÍA
LA NECESIDAD – FRANCISCO VICTORIA
UNDESASTRE – GEPE
*MEJOR ÁLBUM ROCK
MIRAR LA LUZ – ELECTRODOMÉSTICOS
PERDIDXS EN EL RUIDO – LAS OLAS
TOTEM – PEDROPIEDRA
MIRAGE – SOLAR
CAMPO ABIERTO – SPIRAL VORTEX
*GRABACIÓN DEL AÑO
MAMA GROOVE – VALENTINA MARINKOVIC
Ing. Mezcla: Adolfo Rodríguez
Ing. Grabación: Juan Pablo Quezada, C-Funk (De antes), Nicolás Libertad
Ing. Masterización: Juan Pablo Quezada (Prabha)
TOTEM – PEDROPIEDRA
Ing. Mezcla: Camilo Artigas, Pedropiedra, Cristian Heyne
Ing. Grabación: Camilo Artigas, Felipe Castro, Sebastián Aracena, Fernando Herrera, Cristian Heyne, Pedropiedra
Ing. Masterización: Vicente Sanfuentes
DEL LEGADO DE NINO GARCÍA – BEATRICE BERTHOLD Y ENSAMBLE
Ing. Mezcla: Loretta Nass
Ing. Grabación: Loretta Nass
Ing. Masterización: Loretta Nass
INSTINTO – MAGDALENA MATTHEY
Ing. Mezcla: Alfonso Pérez
Ing. Grabación: Tilo González, Alfonso Pérez
Ing. Masterización: Alfonso Pérez
REDOLÉS LAVANDA – MAURICIO REDOLÉS
Ing. Mezcla: Juan Pablo Quezada
Ing. Grabación: Juan Pablo Quezada
Ing. Masterización: Joaquín García
*INTÉRPRETE DEL AÑO
AURA BAE
GUSTAVO FIGUEROA
LUIS JARA
MYRIAM HERNÁNDEZ
PASCUALA ILABACA
*MEJOR COMPOSITOR O COMPOSITORA DE MÚSICA PARA AUDIOVISUALES
P0L1P0K3T! – LEER EL PRESENTE (DOCUMENTAL)
ALEKOS VUSKOVIC – KHEPRI, EL VIAJE DE SETH (DOCUMENTAL)
CARLOS CABEZAS – VENCER O MORIR (FICCIÓN)
JORGE ALIAGA – LA VIDA ES UN SUEÑO (DOCUMENTAL)
SEBASTIÁN COLARTE – ALGUN DÍA LAS RAÍCES (FICCIÓN)
*MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL
CAMILO ARTIGAS
FRANCISCO VICTORIA
PABLO STIPICIC
TOMÁS PÉREZ MASSAD
VICENTE PARDO (VINCO)
*CANCIÓN DEL AÑO
ANTES DE QUE APAGUE EL SOL – CANCAMUSA
AQUELLO QUE LLAMAN AMOR – PEDROPIEDRA
BOLERO LIBRA – GEPE & MON LAFERTE
GAUCHO – ALEX ANWANDTER
VOLVER A LLORAR – JAVIERA MENA
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