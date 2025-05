Estos son los nominados a los Premios Pulsar 2025: revisa aquí la lista completa

Noche estelar para la música chilena. De nominados y futuros galardones. Este martes 27 por la noche se conocieron los candidatos a los Premios Pulsar 2025, los que reconocen el aporte del cancionero nacional durante la última temporada en 24 categorías. Es el trofeo más relevante entregado en la escena musical local.

La cita se llevó a cabo en la Sala SCD Bellavista (Santiago), con presencia de artistas y miembros de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), entidad organizadora del evento.

Entre los artistas con más menciones, o en las principales categorías, aparecieron Manuel García, Mon Laferte, Myriam Hernández, Ana Tijoux, Pedropiedra, Mauricio Redolés, Fernando Ubiergo y Gepe, entre otros.

Revisa aquí el listado final con los nominados:

*INSTRUMENTISTA DEL AÑO

AMÉRICA PAZ – BAJO ELÉCTRICO

CLAUDIO CORDERO – GUITARRA ELÉCTRICA

MARTÍN SILVA – GUITARRA

RODRIGO RECABARREN – BATERÍA

VALENTINA MAZA – VIOLA

*MEJOR CANTAUTOR O CANTAUTORA

FERNANDO UBIERGO – LA VIDA ES

MAGDALENA MATTHEY – INSTINTO

MANUEL GARCÍA – LA JAULA DE LOS SUEÑOS OLVIDADOS

MAURICIO REDOLÉS – REDOLÉS LAVANDA

NAARA ANDARIEGA – EL RUMBO DE LOS SILVESTRES

NANDO GARCÍA – DECIR AMOR

*MEJOR COMPOSITOR DE MÚSICA CLÁSICA O DE CONCIERTO

ALEJANDRO ALBORNOZ – TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE

AURELIO SILVA SÁEZ – GRAVIT

ESTEBAN CORREA – MC-I+OU (PARTE I, II, III, IV, Y V)

JORGE CARE – BILIS NEGRA – SOLITUDE

RODRIGO F CÁDIZ – STRING SPELLS I

*MEJOR NUEVO ARTISTA

BEGG – 3 AM

MANUL – PIÑATA

OLIVIA GARCÍA – UN NUEVO REFUGIO

SIMONIA – ASUNTO DE NIÑAS

YAIMA CAT – LCQSQH

*MEJOR PORTADA DE DISCO

UNDESASTRE (GEPE) – ANDRÉS ANAYA (ANDARINO)

DÉBORA (ENYA DE LA JARA) – LONTANO

PLANES DE MEDIANOCHE (YOUNG CISTER) – EDUARDO GÁRATE

EPISTOLARES (AKRIILA) – ROCÍO AGUIRRE

IDEA BLANCO (IDEA BLANCO) – PAUCOLORES

*MEJOR VIDEOCLIP

DIME QUÉ (ANA TIJOUX) – NATALIA MONTECINOS

ESTA CANCIÓN ES DE ARREPENTIMIENTO (DINDI JANE) – DINDI JANE Y PATA DE POLLO

LABRADORITA (HERMANOS ILABACA) – PAULA BACCELLIERE

TERRITORIO (INVERNESS FEAT CARLOS CABEZAS) – SEBASTIÁN ESCALONA

LLÁMAME Y BÚSKAME (KUINA) – LEONORA LAFFONT

*MEJOR ÁLBUM BALADA O MÚSICA ROMÁNTICA

PRESAGIO – CATALINA Y LAS BORDONAS DE ORO

¿ESTO ES QUERER MORIR DE AMOR? – CORTESSE

LATIN SWING – LUIS JARA

TAURO – MYRIAM HERNÁNDEZ

NATALIANISSIMO – NATALINO

*MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

NOCTURNO – ABALO|ANDY

RECUERDOS – ALBERTO BONE

ENCONTRAR – DJ RAFF

AL MEDIUM – F600 Y RENÉ ROCO

BUSCO ESPACIO – VALENTINA MAZA

*MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA PARA LA INFANCIA

EN MI JARDÍN – BANDA POROTA

CALETA DE CANCIONES – BANDA PURREIRA

EPEW MUSICALIZADO “LA TENKA Y LA ROCABUELA” – EPEWTUFE

LA PLAZA DE LOS SUEÑOS – VOLANTÍN

SOBRE SER Y SENTIR – WACHÚN

*MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA

Y SEGUIMOS – ALANYS LAGOS

RANCHERÍZATE – CARO MOLINA

NO SUFRIRÉ POR NADIE – LA BANDA TROPIKAL DE VALLENAR

BÉSAME BONITO – LOS PINCHEIRA DEL SUR

ESCRIBIENDO NUESTRA HISTORIA – LOS TREMENDOS RANCHEROS

*MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

FAMILIA – EL CHIBANO

DISCO VERDE – LA COMBO TORTUGA

DISCO AJÁ – LALI DE LA HOZ

LA REINA – MAIDA LA REINA

BAILE INFINITO – TOMO COMO REY

*MEJOR ÁLBUM DE RAP, REGGAE y R&B

VIDA – ANA TIJOUX

DAVID – JONAS SANCHE

DEJA VU – LIRICISTAS

TARDE O TEMPRANO – MASQUEMUSICA

MAMA GROOVE – VALENTINA MARINKOVIC

*MEJOR ÁLBUM URBANO

EL COMIENZO – FLOYYMENOR

LOS ROMPECORAZONES VOL. 2 – KIDD VOODOO

TRISTE, LINDA Y BELLAKA: EL ÁLBUM – LOYALTTY

LE TRAP 4 – MARLON BREEZE

LOS GANGSTERS TAMBIÉN LLORAN – PABLO CHILL-E

*MEJOR ÁLBUM DE TRADICIÓN FOLCLÓRICA CHILENA

PRENDE LA VELITA, CANTO PODER CURATIVO – CALILA LILA COLECTIVO

CUECAS PA TODO GUSTO – DÚO ALONDRA DE CHILE

HISTORIAS EN SOPLIDOS – LAKITAS MATRIASAYA

EVOCACIÓN – LAS CORRALERAS

LA CUECA LIBERTARIA – LOS CHERCANES

*MEJOR ÁLBUM FUSIÓN

UNA LUZ – COLECTIVO SUR

MESTIZA – FEDERICO DANNEMANN/ROBERTO DAÑOBEITÍA

MÚSICA PARA ROMPER CICLOS – LUCIANO VERGARA EMSAMBLE

POÉTICA BAILABLE, VOL.1 – PASCUALA ILABACA Y FAUNA

NOTAS ROTAS – TOMÁS DEL REAL

*MEJOR ÁLBUM JAZZ

FRAGILIDAD INDESTRUCTIBLE – ANDRÉS PÉREZ ENSAMBLE

ENTRE LA DISTANCIA, EL TIEMPO Y LA ESPERA – GONZALO MERA

AÉREO – NICOLÁS NAVARRETE

VENTANAS – SEBASTIÁN CASTRO

PATAGONIA – SEBASTIÁN JORDÁN

*MEJOR ÁLBUM METAL

V – ALEJANDRO SILVA

AT THE SHADOW OF THE ANDES – ALL TOMORROWS

NIÑOS DIOSES – CRISÁLIDA

GEMINI – DELTA

TOBA – MAYHEMIC

*MEJOR ÁLBUM POP

EPISTOLARES – AKRIILA

DIME PRECIOSO – ALEX ANWANDTER

LO QUE ME QUEDA – ELMALAMÍA

LA NECESIDAD – FRANCISCO VICTORIA

UNDESASTRE – GEPE

*MEJOR ÁLBUM ROCK

MIRAR LA LUZ – ELECTRODOMÉSTICOS

PERDIDXS EN EL RUIDO – LAS OLAS

TOTEM – PEDROPIEDRA

MIRAGE – SOLAR

CAMPO ABIERTO – SPIRAL VORTEX

*GRABACIÓN DEL AÑO

MAMA GROOVE – VALENTINA MARINKOVIC

Ing. Mezcla: Adolfo Rodríguez

Ing. Grabación: Juan Pablo Quezada, C-Funk (De antes), Nicolás Libertad

Ing. Masterización: Juan Pablo Quezada (Prabha)

TOTEM – PEDROPIEDRA

Ing. Mezcla: Camilo Artigas, Pedropiedra, Cristian Heyne

Ing. Grabación: Camilo Artigas, Felipe Castro, Sebastián Aracena, Fernando Herrera, Cristian Heyne, Pedropiedra

Ing. Masterización: Vicente Sanfuentes

DEL LEGADO DE NINO GARCÍA – BEATRICE BERTHOLD Y ENSAMBLE

Ing. Mezcla: Loretta Nass

Ing. Grabación: Loretta Nass

Ing. Masterización: Loretta Nass

INSTINTO – MAGDALENA MATTHEY

Ing. Mezcla: Alfonso Pérez

Ing. Grabación: Tilo González, Alfonso Pérez

Ing. Masterización: Alfonso Pérez

REDOLÉS LAVANDA – MAURICIO REDOLÉS

Ing. Mezcla: Juan Pablo Quezada

Ing. Grabación: Juan Pablo Quezada

Ing. Masterización: Joaquín García

*INTÉRPRETE DEL AÑO

AURA BAE

GUSTAVO FIGUEROA

LUIS JARA

MYRIAM HERNÁNDEZ

PASCUALA ILABACA

*MEJOR COMPOSITOR O COMPOSITORA DE MÚSICA PARA AUDIOVISUALES

P0L1P0K3T! – LEER EL PRESENTE (DOCUMENTAL)

ALEKOS VUSKOVIC – KHEPRI, EL VIAJE DE SETH (DOCUMENTAL)

CARLOS CABEZAS – VENCER O MORIR (FICCIÓN)

JORGE ALIAGA – LA VIDA ES UN SUEÑO (DOCUMENTAL)

SEBASTIÁN COLARTE – ALGUN DÍA LAS RAÍCES (FICCIÓN)

*MEJOR PRODUCTOR O PRODUCTORA MUSICAL

CAMILO ARTIGAS

FRANCISCO VICTORIA

PABLO STIPICIC

TOMÁS PÉREZ MASSAD

VICENTE PARDO (VINCO)

*CANCIÓN DEL AÑO

ANTES DE QUE APAGUE EL SOL – CANCAMUSA

AQUELLO QUE LLAMAN AMOR – PEDROPIEDRA

BOLERO LIBRA – GEPE & MON LAFERTE

GAUCHO – ALEX ANWANDTER

VOLVER A LLORAR – JAVIERA MENA