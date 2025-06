Fallece Jack Betts a los 96 años el actor de Spider-Man y de filmes de Western Europeo

El pasado viernes 20 de junio, el actor estadounidense Jack Betts falleció a los 96 años en su domicilio en California, Estados Unidos.

Betts trabajó en decenas de películas del género Western Europeo o spaghetti westerns. Algunas de ellas son: Django y Sartana (1970), Sugar Colt (1966), Dead Men Don’t Make Shadows (1970), He Was Called Holy Ghost (1971), entre otras.

Además, protagonizó el papel de Henry Balkan en Spider-Man (2002),dirigida por Sam Raimi, y formó parte del elenco de Dioses y Monstruos (1998).También trabajó en Batman Forever (1995), dirigida por Joel Schumacher.

Betts estuvo en series conocidas como Friends y Everybody Loves Raymond, Gunsmoke, The FBI, It Takes a Thief, Kojak, Remington Steele, Frasier, My Name Is Earl, The Mentalist y Monk.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Betts fue miembro de The Actors Studio, e interpretó al personaje del doctor Ivan Kipling del Hospital Llanview en One Life to Livede ABC de 1979 a 1985.

Según el mismo medio, Betts también apareció en películas como El asesinato de Trotsky (1972), Falling Down (1993), Batman & Robin (1997), 8MM (1999) y Office Space (1999).

Además, el actor estadounidense dirigió una obra que Betts escribió, Screen Test: Take One, sobre una telenovela que se originó en un set de filmación.