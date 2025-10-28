Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

28 de noviembre de 2017 Hector Noguera, actor chileno posando en la Iglesia San Francisco para entrevista de Sociedad del Diario la Tercera foto: Marcelo Segura HECTOR NOGUERA ILLANES - RETRATOS

Esta noche, la familia del reconocido actor Héctor Noguera, aclaró el estado de salud del intérprete, luego de que esta jornada trascendiera que enfrenta un delicado estado de salud.

Tal situación motivó que incluso el Presidente Gabriel Boric se retirara anticipadamente de una actividad en el Palacio de La Moneda, para concurrir a visitarlo, de acuerdo a la información confirmada por Presidencia.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir, así que es un imponderable, sino me hubiese quedado todo el tiempo necesario”, se excusó el jefe de Estado durante la cuenta pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

Comunicado de la familia

Desde la familia del artista se emitió un comunicado, en que señalaron que “con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso ”.

Al mismo tiempo, agradecieron la preocupación del público y valoraron que se respete la privacidad familiar.