Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

Este jueves, y bajo sistema Ticketplus, inició la venta de entradas para la primera edición de Canción Nacional, histórica cumbre en vivo que se realizará el sábado 25 de abril, en el Parque Estadio Nacional.

Con precios entre los 36 mil y 42 mil pesos, y asientos en todo el recinto , el festival reunirá por primera vez a cuatro bandas leyendas de la música chilena: Illapu, Inti-Illimani Histórico, Quilapayún y Congreso.

Estas agrupaciones, iconos de la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo, concentran un repertorio que engrandece el folclor y los ritmos latinoamericanos, bajo una perspectiva de compromiso y sentido social en sus líricas.Himnos indiscutidos, tales como La Muralla, Vuelvo para Vivir, Samba Landó y En todas las esquinas encabezarán esta reunión, un acto de memoria colectiva y celebración, que pretende juntar a toda una generación.

"Esto es algo para sentirse orgulloso y hay que mostrarlo y lucirlo, porque pucha, siendo súper honesto, en 10 años más, probablemente no vamos a tener estas bandas dando vueltas para volver a juntarlas. Esa es la razón por la que decidimos partir con este grupo de bandas", dijo a Culto el productor y socio de Mojo Booking, Juan Ignacio “Fucho” Cornejo.

El espectáculo promete repetirse en el tiempo, con otras curatorías y artistas, prescindiendo de la lógica de los headliners. Produce Mojo Booking y Ecos.

Mira los precios de las entradas y la distribución a continuación