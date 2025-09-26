Foro de las Artes 2025 aborda lo posthumano con artistas emergentes y voces internacionales

¿Qué pasaría si hoy pudiéramos volver a escuchar una clase universitaria de Luis Advis, uno de los grandes compositores chilenos, a 21 años de su partida? Así será la experiencia que abrirá el Foro de las Artes 2025, con la obra interdisciplinar “Clase Abierta. Homenaje a Luis Advis”, que reconstruye su voz a través de inteligencia artificial, entrelazando música en vivo, danza y testimonios, para poner en valor su legado pedagógico, político y cultural.

Esta propuesta marcará el inicio de un mes de programación del Foro de las Artes, el encuentro de creación artística más importante de la Universidad de Chile, que este año bajo el lema de “Formas post-humanas” invita a la ciudadanía a sumarse a más de treinta actividades abiertas y gratuitas donde se explora el lugar del humano en un mundo atravesado por la tecnología.

La inauguración será el jueves 2 de octubre a las 19:30 horas en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, con entrada gratuita para todo público. Desde allí, el Foro desplegará hitos como la función especial de “Cartas a mis padres muertos”, la más reciente película del cineasta y académico Ignacio Agüero, que se presenta en paralelo a su estreno en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, y que ofrecerá un conversatorio donde el connotado director nacional dialogará con el público sobre su obra, con la participación de la teórica Laura Lattanzi y la artista Paulina Mellado (4 de octubre, Cine Arte Alameda - Sala CEINA)

Entre los invitados internacionales en esta edición, destacan el fagotista y director francés Pascal Gallois y la filósofa e investigadora Marie Bardet, referente del pensamiento crítico en danza contemporánea. A ello se suma como hito destacado la exposición colectiva de artes visuales “Ple/bellas”, que convocará especialmente a públicos jóvenes con una muestra de artistas feministas y disidentes de la escena emergente.

“En un contexto atravesado por la irrupción de la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas, el arte tiene un rol fundamental en la pregunta sobre el lugar del ser humano en el mundo hoy”, señala Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Universidad de Chile. “En esta edición, el Foro de las Artes busca abrir esa conversación, al reunir a artistas emergentes, consagrados e internacionales en un espacio de encuentro, reflexión y creación abierto a toda la ciudadanía”.

Arte emergente y nuevos lenguajes

Uno de los enfoques fundamentales del Foro de las Artes ha sido desde sus inicios la profesionalización y visibilización de las prácticas emergentes, ofreciendo un espacio donde jóvenes artistas comparten sus propuestas y ensayan nuevos lenguajes. En esta undécima edición, el arte emergente vuelve a ser protagonista con proyectos que exploran los bordes de lo humano y lo tecnológico.

Entre ellos destaca “Visión Prómptica (o el Humano Generado)” (Auditorio Bueno-Müller, 10 de octubre), película performativa experimental concebida por Fran Laferte, estudiante de quinto año de Cine de la Universidad de Chile, cocreada junto a inteligencia artificial. Inspirada en “El hombre de la cámara” de Dziga Vertov (1929), la obra transforma la proyección en una experiencia única con música en vivo, cuestionando la autoría en tiempos de algoritmos y situando al público en el centro de un evento irrepetible.

La ya mencionada exposición colectiva “Ple/bellas” reunirá en el Centro Cultural Espacio Londres a cinco artistas visuales emergentes —Alexia Apablaza, Emilia Moren, Vanessa Fuentes, Antonia Moena Burgos y María Paz Uribe— bajo la curaduría de Mauricio Bravo Carreño. Entre el 24 de octubre y el 22 de noviembre, esta muestra feminista y disidente en su carácter, busca interpelar especialmente a públicos jóvenes al proponer nuevas estéticas híbridas y desobedientes en la escena contemporánea.

En danza, el ciclo COREOGRÁFICAS en GAM presentará dos piezas originales: “en pliegue” de Camila Delgado y “VOID, Parte II: Caos” de Javier Lecaros, estrenadas en la primera edición del inédito encuentro de danza emergente organizado por la U. de Chile en 2024. Tras convocar a coreógrafos y compañías de todo el país en el Teatro Nacional Chileno, estas obras llegarán ahora a uno de los escenarios más relevantes de Santiago, el 25 y 26 de octubre en GAM, para seguir ampliando su circulación.

También se presentarán los resultados de Punta Medial, programa de residencias artísticas desarrollado en alianza con la 17 Bienal de Artes Mediales de Santiago, que permitió el desarrollo de obras de las artistas Sofía Hansen y Almendra Díaz. Sus instalaciones “Pensaba que te habías olvidado de escribirme” y “Arcoparlante”, respectivamente, se mostrarán del 9 al 26 de octubre en el Centro Cultural CEINA, integrando memoria íntima y tecnologías digitales en instalaciones y performances que expanden los límites de lo escénico.

Este año, además, se abrirá el inédito encuentro de artes sonoros ¡Vibra!, en Casa Palacio, un espacio que tendrá conciertos, instalaciones y mesas de diálogo en torno a las prácticas sonoras, entre el 23 y 24 de octubre. A ello se suman alianzas con espacios emergentes de circulación como Galería Animita, que recibirá la instalación “Insectario/fuera de inventario” de Felipe Ulloa, y el Espacio Vitrina, con la temporada de obras de danza como “Paisaje Loa” de Georgia del Campo.

Resonancias internacionales

El Foro recibirá al fagotista y director francés Pascal Gallois, figura esencial de la música contemporánea. Reconocido internacionalmente, Gallois ha colaborado en obras fundamentales de compositores como Pierre Boulez. Su visita a la U. de Chile será una oportunidad única para un diálogo con las nuevas generaciones, compartiendo su experiencia con estudiantes, académicos y público general en un encuentro abierto (Sede Alfonso Letelier Llona, 13 de octubre).

En el ámbito de la danza, el Foro también recibirá a Marie Bardet, filósofa, investigadora y bailarina francesa radicada en Buenos Aires, referente internacional en la reflexión crítica sobre la danza contemporánea. Autora de textos clave sobre cuerpo, movimiento y filosofía, Bardet ha sido profesora en instituciones de Francia y América Latina, y su presencia en el VII Coloquio Bajo la Mesa Verde abrirá nuevas perspectivas para el cruce entre práctica, teoría y pedagogía de la danza (Plataforma Cultural, 14 y 15 de octubre).

Junto a ella participarán en el VII Coloquio Bajo la Mesa Verde la creadora uruguaya Florencia Martinelli y el investigador brasileño José Rafael Madureira, quienes impartirán laboratorios prácticos en la Universidad de Chile, consolidando un espacio de encuentro entre artistas locales y referentes internacionales de la danza contemporánea.

El carácter internacional se amplía además con la performance interdisciplinaria “Latencia Expandida”, que reunirá a más de veinte artistas e investigadores, entre ellos la creadora brasileña Ivani Santana. La obra conectará en tiempo real a equipos de Chile y Brasil mediante improvisaciones mediadas por inteligencia artificial, sensores biométricos y visuales generativas (Auditorio Las Encinas, 23 de octubre).

Asimismo, y en colaboración con el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), entre el 18 y 20 de noviembre, se realizará un ciclo de conferencias del investigador en artes contemporáneas y académico español, José Antonio Sánchez. En ese contexto, se exhibirá un documental de la internacionalmente conocida artista escénica y visual, María La Ribot, quien realizará un conversatorio tras la función.

Otras actividades

La programación del Foro se completa con una amplia diversidad de propuestas que cruzan música, teatro, danza, publicaciones y memoria. Entre los conciertos destacan “Guitarras del Sur”, que reunirá a Horacio Salinas y Romilio Orellana en el Teatro Cultural San Joaquín (7 de octubre); “Músicas resonantes e inspiradas”, homenaje a la compositora recientemente fallecida Sofía Gubaidulina, con obras de Eleonora Coloma (5 de noviembre, Sala Isidora Zegers); y la ceremonia por los 80 años de la Revista Musical Chilena, la publicación especializada más antigua de América Latina (23 de octubre, Facultad de Artes).

En el ámbito editorial, el 9 de octubre se lanzará en el Palacio Pereira el libro “Ars Moriendi: reflexiones en torno a la muerte”, iniciativa impulsada por Rodrigo Bruna, que reúne en cinco ensayos miradas desde la cultura visual, la antropología y la medicina sobre la experiencia universal del fin de la vida.

La danza y la performance también tendrán un lugar protagónico. El Colectivo Vitrina presentará “Proyecto Balneario” en Espacio Vitrina; el Núcleo Blanco llegará al MAC Quinta Normal el 17 de octubre con dos obras en “(algunas proposiciones en torno al cuerpo y la naturaleza)”; mientras que “DES-ARME”, de Luis Corvalán, pondrá en escena una reflexión sobre los conflictos armados y sus efectos en los cuerpos y territorios (7 de noviembre, Espacio Vitrina).

El teatro tendrá una nutrida programación centrada en la memoria reciente, que será revisitada en el ciclo teatral “Re-creaciones”, que rescata obras emblemáticas de compañías que transformaron la escena nacional y que hoy forman parte de un patrimonio vivo, como cía. Teatro La María, cía. Teatro de Chile, cía. Teatro Maleza y La Patriótico Interesante (14 - 27 de octubre, Sala Sergio Aguirre). Por otro lado se presentará un extracto del proyecto “51. Tres piezas sonoras para sitios de memoria”, de Mauricio Barría y Francisco Sanfuentes, que invita a recorrer con audífonos lugares de violencia política en dictadura, como José Domingo Cañas y la ex Clínica Santa Lucía.

A estas se suma Miradas Verticales, programa curado por Cristián Gómez-Moya en la Galería Micromedios FAU, que reflexiona sobre el rol de las tecnologías de la visión. El proyecto contempla la exhibición “Río Maipo” de Francisca Montes, dos paneles de investigación con académicos de la FAU y un laboratorio de piloteo de dron y georreferenciación, integrando arte, ciencia y territorio en diálogo con las preguntas del posthumanismo.

El Foro de las Artes 2025: “Formas Post-humanas” se proyecta así como un espacio único donde convergen tradición e innovación, memoria y experimentación, lo local y lo internacional. Durante más de un mes, la Universidad de Chile abre sus escenarios y diversos espacios culturales para invitar a toda la ciudadanía a ser parte de un programa diverso y gratuito que busca imaginar, desde el arte, las formas posibles de lo humano en un mundo cada vez más atravesado por la tecnología.

Más información y programación completa en forodelasartes.uchile.cl y en Instagram @forodelasartes.