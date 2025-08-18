George Harris no olvida su fracaso y arremete contra el Festival de Viña: “Quedaron muy mal por permitir un ataque xenofóbico”

El comediante venezolano George Harris volvió a referirse a su fracaso en el Festival de Viña esta temporada.

En charla con El País, en su versión US en español, el comediante fue consultado por la situación vivida en la jornada inaugural, el pasado 23 de febrero, cuando su show fue reprobado en masa por el público con pifias y gritos, incluso teniendo muchos compatriotas presentes.

El periodista en cuestión le preguntó qué lección le dejó la experiencia de vivir un “ataque xenofóbico” en Viña. Pese a que la rutina de Harris, plana y sin remates, no hizo reir a nadie.

En su estilo, el comediante volvió sobre lo que ha declarado post Viña; que se trató de un ataque xenofóbico y volvió a arremeter contra la organización. Y por cierto, no mostró autocrítica alguna.

“Fue un momento muy malo. No se lo deseo a nadie. Desde que anuncié mi presentación en el festival (casi tres meses antes), empecé a recibir ataques de todo tipo. Me reuní con los productores para avisarles que estaba recibiendo amenazas de muerte, y decliné la invitación; ellos me convencieron de que me quedara, pero terminó siendo un viacrucis”, señaló.

También recordó la polémica previa a su presentación, con los polémcos tweets donde se refería al expresidente Salvador Allende y a la izquierda chilena. “Los medios descubrieron un tuit mío en el que cuestionaba que la gente siguiera creyendo en Salvador Allende, y me cayeron encima. Pedí disculpas, pero no sirvió de nada. El ataque del que fui víctima (con gritos y abucheos que provocaron el fin de su rutina), estaba cantado”.

Asimismo, detalló la lección que le dejó el traspié en la Quinta Vergara. Reiteró que quiso renunciar al evento una vez que se desató la polémica en su contra. “Mi mayor aprendizaje es que siempre debes escuchar tu intuición. Yo tenía que haber renunciado con dignidad. Los productores siguen molestos porque tuve la audacia de hablar, pero han quedado muy mal por permitir un ataque xenofóbico tan negativo para el festival. Lo que rescato de todo esto fue la ola de apoyo y afecto que recibí, así que también aprendí que después de algo malo, siempre viene algo bueno”.