De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Ocho días, 89 películas y tres sedes. Esas son las claves de la edición 2025 de Festival Internacional de Santiago (Sanfic), que comenzó anoche con la exhibición de It was just an accident, el filme con el que Jafar Panahi ganó la Palma de Oro de Cannes este año.

¿Qué cintas ver entre hoy y hasta el domingo 24? Aquí elaboramos un recorrido por su programación, desde nuevas produciones chilenas hasta el regreso de veteranos.

*It Was Just an Accident, de Jafar Panahi

Sanfic acoge el estreno latinoamericano de la nueva película del iraní Jafar Panahi. La historia sigue a Eghbal, su esposa y su hija, una familia que sufre un accidente automovilístico al atropellar a un perro en plena carretera. Al buscar ayuda, un mecánico reconoce a Eghbal como su torturador en prisión y lo secuestra junto a otros expresos, con el propósito de enterrarlo vivo en el desierto. Panahi aprovecha ese armado para explorar la justicia, la venganza, el castigo y el perdón.

*Cuerpo Celeste, de Nayra Ilic García

La directora nacional Nayra Ilic García (Metro Cuadrado) ambienta su segundo largometraje en el norte en el verano de 1990. Su protagonista es Celeste (Helen Mrugalski), una joven de 15 años que pasa las vacaciones con su familia en una playa junto al desierto de Atacama. Mientras el país se adentra en la transición, un evento fractura su adolescencia y hunde a su madre (Daniela Ramírez) en una crisis. Meses más tarde, bajo la promesa de un eclipse solar, la adolescente vuelve a ese lugar, pero ya nada es lo mismo. The New York Times la elogió como una de las producciones más destacadas de la edición 2025 del Festival de Tribeca.

*Zafari, de Mariana Rondón

La cineasta Mariana Rondón reflexiona sobre la sociedad venezolana actual a partir de un escenario distópìco. Un zoológico celebra la llegada de un hipopótamo llamado Zafari. La familia de Ana (Daniela Ramírez) observa la situación desde su ventana. En medio de la escasez de alimentos, agua y luz, Ana recolecta comida en los apartamentos abandonados, mientras la familia encuentra un modo de escapar. En ese mundo cada vez más salvaje, Zafari es el único que aún tiene comida.

*La Ola, de Sebastián Lelio

Sanfic presenta las primeras funciones en el país del largometraje más reciente de Sebastián Lelio, un musical inspirado en las tomas feministas del año 2018. La narración gira en torno a Julia (Daniela López), una estudiante de música que tiene recuerdos confusos sobre una noche con Max (Lucas Sáez), un ayudante de un ramo. Esos recuerdos se empiezan a aclarar a medida que se une al movimiento que se toma su facultad, una causa que denuncia episodios de abuso y acoso sexual. Arrastrada por la euforia colectiva y por sus propios fantasmas, Julia se convierte en el corazón del movimiento.

*Querido Trópico, de Ana Endara

En otro de sus roles en el cine internacional, Paulina García interpreta a Mercedes, una adinerada mujer que está comenzando a mostrar las primeras señales de demencia. Su hija, Jimena (Juliette Roy), busca una persona que le entregue los cuidados de rigor mientras ella se ocupa de sus asuntos. La elegida es Ana María (Jenny Navarrete), una inmigrante colombiana que vive en la Ciudad de Panamá y que deberá luchar contra la testarudez de Mercedes. La película ha tenido un destacado recorrido por festivales, incluyendo pasos por Toronto y San Sebastián.

*Polvo Serán, de Carlos Marqués-Marcet

Aplaudida cinta española que tiene en los roles principales a Ángela Molina y Alfredo Castro. El director y guionista Carlos Marqués-Marcet recurre a la tragicomedia musical para presentar la historia de Claudia, una mujer diagnosticada con una enfermedad terminal que viaja a Suiza para terminar con su vida. Flavio, su pareja desde hace más de 40 años, decide unirse a este viaje sin retorno, y Violeta, su hija, se convierte en mediadora involuntaria entre sus padres.

*La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés, de Antón Álvarez

Antón Álvarez –conocido por su carrera musical bajo el nombre C. Tangana– debuta en la dirección con este documental que se interna en el mundo del flamenco. Su foco es Yerai Cortés, un joven músico que se ha ganado el respeto tanto de tradicionalistas como de artistas a la vanguardia del género. El filme captura la grabación de un disco, la exploración de su historia familiar y su particular manera de entender el arte. La cinta abrió la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián 2024.

*Atardecer en América, de Matías Rojas Valencia

Cortometraje documental que fue la principal carta chilena del último Festival de Berlín. El director Matías Rojas Valencia (Un lugar llamado Dignidad) se centra en la historia de Bárbara, una joven de 13 años que deja atrás la crisis venezolana y llega al norte de Chile junto a su familia. Mientras la adolescente recuerda la noche en que cruzó la frontera, la cámara se centra en las parajes que conforman una de las rutas migratorias más peligrosas del continente.

*The Mastermind, de Kelly Reichardt

La estadounidense Kelly Reichardt ambienta su nueva película en Massachusetts en 1970. La directora de Wendy y Lucy (2008) sitúa la acción alrededor de JB Mooney (Josh O’Connor), un carpintero que se transforma en un ladrón de arte y organiza un audaz atraco. Mooney y dos cómplices entran en un museo a plena luz del día y roban cuatro cuadros, pero conservar las obras resultará más difícil que robarlas y Mooney se verá obligado a vivir como un fugitivo.

*Miss Carbón, de Agustina Macri

Sanfic concluirá su 21° edición con la cinta de Agustina Macri protagonizada por Lux Pascal. El filme se centra en la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera minera en una región de Argentina donde las mujeres tenían prohibido el trabajo en las canteras. Deberá enfrentar no sólo la discriminación de sus compañeros de trabajo, sino también de las mujeres de la compañía. Estará disponible en Netflix a fin de año, tras ser exhibida en cines en Argentina.

*El festival se desarrolla en Centro Arte Alameda, y en las salas de Cinépolis en Parque Arauco y La Reina.