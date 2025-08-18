SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Esta semana se desarrolla en tres sedes de la capital la 21° edición del Festival Internacional de Santiago. Aquí revisamos algunos títulos imperdibles, desde los nuevos trabajos de Kelly Reichardt y Sebastián Lelio hasta comentadas cintas internacionales con la participación de actores locales.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Ocho días, 89 películas y tres sedes. Esas son las claves de la edición 2025 de Festival Internacional de Santiago (Sanfic), que comenzó anoche con la exhibición de It was just an accident, el filme con el que Jafar Panahi ganó la Palma de Oro de Cannes este año.

¿Qué cintas ver entre hoy y hasta el domingo 24? Aquí elaboramos un recorrido por su programación, desde nuevas produciones chilenas hasta el regreso de veteranos.

*It Was Just an Accident, de Jafar Panahi

Sanfic acoge el estreno latinoamericano de la nueva película del iraní Jafar Panahi. La historia sigue a Eghbal, su esposa y su hija, una familia que sufre un accidente automovilístico al atropellar a un perro en plena carretera. Al buscar ayuda, un mecánico reconoce a Eghbal como su torturador en prisión y lo secuestra junto a otros expresos, con el propósito de enterrarlo vivo en el desierto. Panahi aprovecha ese armado para explorar la justicia, la venganza, el castigo y el perdón.

*Cuerpo Celeste, de Nayra Ilic García

La directora nacional Nayra Ilic García (Metro Cuadrado) ambienta su segundo largometraje en el norte en el verano de 1990. Su protagonista es Celeste (Helen Mrugalski), una joven de 15 años que pasa las vacaciones con su familia en una playa junto al desierto de Atacama. Mientras el país se adentra en la transición, un evento fractura su adolescencia y hunde a su madre (Daniela Ramírez) en una crisis. Meses más tarde, bajo la promesa de un eclipse solar, la adolescente vuelve a ese lugar, pero ya nada es lo mismo. The New York Times la elogió como una de las producciones más destacadas de la edición 2025 del Festival de Tribeca.

*Zafari, de Mariana Rondón

La cineasta Mariana Rondón reflexiona sobre la sociedad venezolana actual a partir de un escenario distópìco. Un zoológico celebra la llegada de un hipopótamo llamado Zafari. La familia de Ana (Daniela Ramírez) observa la situación desde su ventana. En medio de la escasez de alimentos, agua y luz, Ana recolecta comida en los apartamentos abandonados, mientras la familia encuentra un modo de escapar. En ese mundo cada vez más salvaje, Zafari es el único que aún tiene comida.

*La Ola, de Sebastián Lelio

Sanfic presenta las primeras funciones en el país del largometraje más reciente de Sebastián Lelio, un musical inspirado en las tomas feministas del año 2018. La narración gira en torno a Julia (Daniela López), una estudiante de música que tiene recuerdos confusos sobre una noche con Max (Lucas Sáez), un ayudante de un ramo. Esos recuerdos se empiezan a aclarar a medida que se une al movimiento que se toma su facultad, una causa que denuncia episodios de abuso y acoso sexual. Arrastrada por la euforia colectiva y por sus propios fantasmas, Julia se convierte en el corazón del movimiento.

*Querido Trópico, de Ana Endara

En otro de sus roles en el cine internacional, Paulina García interpreta a Mercedes, una adinerada mujer que está comenzando a mostrar las primeras señales de demencia. Su hija, Jimena (Juliette Roy), busca una persona que le entregue los cuidados de rigor mientras ella se ocupa de sus asuntos. La elegida es Ana María (Jenny Navarrete), una inmigrante colombiana que vive en la Ciudad de Panamá y que deberá luchar contra la testarudez de Mercedes. La película ha tenido un destacado recorrido por festivales, incluyendo pasos por Toronto y San Sebastián.

*Polvo Serán, de Carlos Marqués-Marcet

Aplaudida cinta española que tiene en los roles principales a Ángela Molina y Alfredo Castro. El director y guionista Carlos Marqués-Marcet recurre a la tragicomedia musical para presentar la historia de Claudia, una mujer diagnosticada con una enfermedad terminal que viaja a Suiza para terminar con su vida. Flavio, su pareja desde hace más de 40 años, decide unirse a este viaje sin retorno, y Violeta, su hija, se convierte en mediadora involuntaria entre sus padres.

*La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés, de Antón Álvarez

Antón Álvarez –conocido por su carrera musical bajo el nombre C. Tangana– debuta en la dirección con este documental que se interna en el mundo del flamenco. Su foco es Yerai Cortés, un joven músico que se ha ganado el respeto tanto de tradicionalistas como de artistas a la vanguardia del género. El filme captura la grabación de un disco, la exploración de su historia familiar y su particular manera de entender el arte. La cinta abrió la sección Nuevos Directores del Festival de San Sebastián 2024.

*Atardecer en América, de Matías Rojas Valencia

Cortometraje documental que fue la principal carta chilena del último Festival de Berlín. El director Matías Rojas Valencia (Un lugar llamado Dignidad) se centra en la historia de Bárbara, una joven de 13 años que deja atrás la crisis venezolana y llega al norte de Chile junto a su familia. Mientras la adolescente recuerda la noche en que cruzó la frontera, la cámara se centra en las parajes que conforman una de las rutas migratorias más peligrosas del continente.

*The Mastermind, de Kelly Reichardt

La estadounidense Kelly Reichardt ambienta su nueva película en Massachusetts en 1970. La directora de Wendy y Lucy (2008) sitúa la acción alrededor de JB Mooney (Josh O’Connor), un carpintero que se transforma en un ladrón de arte y organiza un audaz atraco. Mooney y dos cómplices entran en un museo a plena luz del día y roban cuatro cuadros, pero conservar las obras resultará más difícil que robarlas y Mooney se verá obligado a vivir como un fugitivo.

*Miss Carbón, de Agustina Macri

Sanfic concluirá su 21° edición con la cinta de Agustina Macri protagonizada por Lux Pascal. El filme se centra en la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera minera en una región de Argentina donde las mujeres tenían prohibido el trabajo en las canteras. Deberá enfrentar no sólo la discriminación de sus compañeros de trabajo, sino también de las mujeres de la compañía. Estará disponible en Netflix a fin de año, tras ser exhibida en cines en Argentina.

*El festival se desarrolla en Centro Arte Alameda, y en las salas de Cinépolis en Parque Arauco y La Reina.

Lee también:

Más sobre:SanficLa Tercera PMCineLa OlaPolvo SeránZafariCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Un mochilazo en contra y alcaldes exigiendo medidas: crece la presión sobre el Mineduc por movilizaciones estudiantiles

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Senadora Rincón va por su tercera elección en el Maule y PS afina impugnación a su candidatura

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

5.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía
Chile

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB
Negocios

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Codelco pide a Sernageomin reiniciar obras en proyectos estructurales a casi tres semanas de fatal accidente

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón
El Deportivo

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón

Plantación de araucarias une a las seis sedes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

La lesión que desarma el plan de la U para la revancha con Independiente por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas
Cultura y entretención

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?