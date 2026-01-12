Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

Esta noche se celebra la 83° edición de los Globos de Oro. Una batalla tras otra, la película más reciente de Paul Thomas Anderson, asoma como gran protagonista de las categorías de cine. En tanto, en series el dominio le pertenece a la tercera encarnación de The White Lotus.

Sigue el minuto a minuto a continuación:

Rose Byrne celebra Una sorprendida Rose Byrne recibe el galardón a Mejor actriz de comedia o musical, en reconocimiento a If I had legs I’d kick you.

El primer premio de Paul Thomas Anderson Macaulay Culkin presenta el reconocimiento a Mejor guión, que recae en Paul Thomas Anderson. El director y guionista consigue el primer Globo de Oro de su carrera, y Una batalla tras otra suma su segundo triunfo de la ceremonia.

El hit de Las Guerreras K-pop Golden, el éxito de la película animada Las guerreras K-pop, se corona como Mejor canción original. El premio lo entregan dos de las figuras del momento: Joe Keery y la cantante británica Charli XCX.

La otra faceta de Amy Poehler Good Hang with Amy Poehler se corona como Mejor podcast, una categoría que los Globos de Oro introdujeron por primera vez este año. El espacio es conducido por la comediante de Parks and Recreation desde marzo de 2025.

La victoria de Seth Rogen Tampoco hay sorpresas de última hora en Mejor actor de serie de comedia: Seth Rogen (El estudio) recibe el galardón de manos de Zoë Kravitz y Dave Franco, parte del elenco de la sátira de Apple TV. El actor incluso le agradece a Ted Sarandos, jefe de Netflix, quien tiene un cameo en el episodio ambientado en –justamente– los Globos de Oro.

Owen Cooper sigue haciendo historia Al igual que en los Emmy y los Critics Choice Awards, el joven actor de la miniserie Adolescencia vuelve a celebrar en su categoría.

Repite Jean Smart La estrella de Hacks gana su tercer Globo de Oro a Mejor actriz de serie de comedia por encarnar a Deborah Vance. Esta vez se distingue su labor en la cuarta temporada de la ficción de HBO Max.

Noah Wyle confirma su favoritismo No hay sorpresas en la primera categoría televisiva de la jornada: Noah Wyle logra el reconocimiento a Mejor actor de serie de drama, por su trabajo en The Pitt, la elogiada producción médica de HBO Max.

El triunfo de Stellan Skarsgård El actor sueco obtiene el galardón a Mejor actor de reparto, por su interpretación en Valor sentimental, el alabado drama de Joachim Trier sobre el doloroso reencuentro de un director y sus dos hijas. “El cine debería ser visto en el cine”, pronuncia al concluir su discurso.

Teyana Taylor se impone a Amy Madigan Jennifer Garner y Amanda Seyfried revelan a la primera ganadora de la noche: Teyana Taylor, por Una batalla tras otra. Supera una dura competencia que incluía a Amy Madigan (La hora de la desaparición) y dos actrices de Valor sentimental (Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas).