SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    La 83° edición de la ceremonia tiene a Una Batalla Tras Otra, de Paul Thomas Anderson, como gran protagonista de las categorías de cine. En tanto, en series el dominio le pertenece a la tercera encarnación de The White Lotus.

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Esta noche se celebra la 83° edición de los Globos de Oro. Una batalla tras otra, la película más reciente de Paul Thomas Anderson, asoma como gran protagonista de las categorías de cine. En tanto, en series el dominio le pertenece a la tercera encarnación de The White Lotus.

    Sigue el minuto a minuto a continuación:

    Rose Byrne celebra

    Una sorprendida Rose Byrne recibe el galardón a Mejor actriz de comedia o musical, en reconocimiento a If I had legs I’d kick you.

    El primer premio de Paul Thomas Anderson

    Macaulay Culkin presenta el reconocimiento a Mejor guión, que recae en Paul Thomas Anderson. El director y guionista consigue el primer Globo de Oro de su carrera, y Una batalla tras otra suma su segundo triunfo de la ceremonia.

    El hit de Las Guerreras K-pop

    Golden, el éxito de la película animada Las guerreras K-pop, se corona como Mejor canción original. El premio lo entregan dos de las figuras del momento: Joe Keery y la cantante británica Charli XCX.

    La otra faceta de Amy Poehler

    Good Hang with Amy Poehler se corona como Mejor podcast, una categoría que los Globos de Oro introdujeron por primera vez este año. El espacio es conducido por la comediante de Parks and Recreation desde marzo de 2025.

    La victoria de Seth Rogen

    Tampoco hay sorpresas de última hora en Mejor actor de serie de comedia: Seth Rogen (El estudio) recibe el galardón de manos de Zoë Kravitz y Dave Franco, parte del elenco de la sátira de Apple TV. El actor incluso le agradece a Ted Sarandos, jefe de Netflix, quien tiene un cameo en el episodio ambientado en –justamente– los Globos de Oro.

    Owen Cooper sigue haciendo historia

    Al igual que en los Emmy y los Critics Choice Awards, el joven actor de la miniserie Adolescencia vuelve a celebrar en su categoría.

    Repite Jean Smart

    La estrella de Hacks gana su tercer Globo de Oro a Mejor actriz de serie de comedia por encarnar a Deborah Vance. Esta vez se distingue su labor en la cuarta temporada de la ficción de HBO Max.

    Noah Wyle confirma su favoritismo

    No hay sorpresas en la primera categoría televisiva de la jornada: Noah Wyle logra el reconocimiento a Mejor actor de serie de drama, por su trabajo en The Pitt, la elogiada producción médica de HBO Max.

    El triunfo de Stellan Skarsgård

    El actor sueco obtiene el galardón a Mejor actor de reparto, por su interpretación en Valor sentimental, el alabado drama de Joachim Trier sobre el doloroso reencuentro de un director y sus dos hijas. “El cine debería ser visto en el cine”, pronuncia al concluir su discurso.

    Teyana Taylor se impone a Amy Madigan

    Jennifer Garner y Amanda Seyfried revelan a la primera ganadora de la noche: Teyana Taylor, por Una batalla tras otra. Supera una dura competencia que incluía a Amy Madigan (La hora de la desaparición) y dos actrices de Valor sentimental (Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas).

    La 83° edición de los Globos de Oro

    Se celebra esta noche a partir de las 22 horas de Chile (por HBO Max y TNT). La comediante Nikki Glaser conduce por segunda vez consecutiva la gala. Entre los asistentes están Steven Spielberg, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, George Clooney, Ethan Hawke, Emma Stone, Timothée Chalamet, Sean Penn, Dwayne Johnson, Ariana Grande, Elle Fanning y Noah Wyle.

    Más sobre:CineGlobos de OroGlobos de Oro 2026Una Batalla Tras OtraValor SentimentalHamnetPecadoresFrankensteinWicked: Por SiempreFue Solo un AccidenteBugoniaBlue MoonMarty SupremoNouvelle VagueLa Única OpciónEl Agente SecretoThe White LotusAdolescenciaOnly Murders in the BuildingSeveranceEl OsoLa DiplomáticaThe PittPluribusCaballos LentosAbbott ElementaryNadie Quiere EstoEl EstudioHBO MaxTNTSeries

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    Kast sostendrá encuentro con expresidente del gobierno español José María Aznar

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    Venezuela reafirma su alianza con Cuba tras las advertencias de Trump sobre el cese de envíos petroleros

    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Diez discos claves de 1966: el año que cambió la música popular

    Diez discos claves de 1966: el año que cambió la música popular

    2.
    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    3.
    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    4.
    Un baile inolvidable: Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Un baile inolvidable: Bad Bunny arrasa en su regreso al Estadio Nacional con un show de alto impacto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    Llaman a evacuar algunos sectores: se mantiene alerta roja en Cauquenes por incendio forestal

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC
    Chile

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    Kast sostendrá encuentro con expresidente del gobierno español José María Aznar

    Cadem: 51% cree que la principal razón de EE.UU. para intervenir Venezuela fue para quedarse con el petróleo

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca
    Negocios

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación criminal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”
    El Deportivo

    Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”

    Fallas en el vehículo complican el avance de Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar

    El “clásico del mundo” nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Venezuela reafirma su alianza con Cuba tras las advertencias de Trump sobre el cese de envíos petroleros
    Mundo

    Venezuela reafirma su alianza con Cuba tras las advertencias de Trump sobre el cese de envíos petroleros

    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil