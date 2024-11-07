BLACK SALE $990
    “Gracias a ti, Don Corleone”: cuando Faith No More remeció a la Teletón y a Don Francisco

    Ocurrió en el cierre de la cruzada 2010, cuando, para sorpresa de los presentes, el grupo estadounidense fue parte del evento. Mike Patton y compañía pidieron tocar en vivo, e interpretaron dos canciones, incluso dándose maña para sumar una versión de una canción de Violeta Parra. Al cierre sucedió un particular intercambio entre Don Francisco y Patton, el que derivó en un momento muy recordado.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    “Gracias a ti, Don Corleone”: la noche en que Faith No More remeció a la Teletón y a Don Francisco

    El cierre de la Teletón 2010, el 4 de diciembre, transcurría como todos. Una alta carga emotiva en el Estadio Nacional, los habituales rostros que operan como telefonistas caminando hacia el escenario con una bandera chilena, la arenga de su principal figura, Don Francisco, y los animadores Tonka Tomicic y Rafael Araneda presentando el primer número de la noche.

    “El primer número de la noche tiene que ver con rock puro y a la vena -dijo Tonka-. Hombres y mujeres, jóvenes de Chile, amantes del rock potente del mundo es un honor tenerlos en este escenario, Rafa”.

    Araneda, en su estilo, continuó. “Va a ser una de sus últimas presentaciones y después cada uno de sus integrantes seguirá en solitario”. Marcando que el grupo venía en una gira que se presentaba como la despedida de los escenarios.

    Y en efecto, Faith No More, se preparaba para despedirse de Chile al día siguiente, tras la Teletón, con un show en el Estadio Bicentenario de La Florida. “Sí, es definitivamente el último show de la gira y el único país que visitaremos en Sudamérica. Será muy cool, muy grande. Será nuestro mejor final, sin algo negativo, sin peleas y cancelaciones. Después, cada uno seguirá con sus proyectos”, dijo el bajista Billy Gould a La Tercera, meses antes, en septiembre de ese mismo año.

    La visita de 2010 tenía un antecedente. En octubre de 2009, el grupo californiano ofreció dos intensos shows (en el Caupolicán y en el mismo Bicentenario de La Florida) en que totalizaron 30 mil personas. “La última vez que estuvimos allá fue muy buena la recepción, un montón de gente se nos acercó y hasta supe que habían hecho campañas recolectando firmas para que volviéramos. Eso pasó en muy pocos lados”, explicó Gould a este medio.

    Esa entusiasta recepción del público chileno fue clave. Como informó La Tercera en el momento, los 24 mil tickets que ya habían vendido para su show en La Florida (en que también participaba Primus) motivó a la productora Transistor a proponer al grupo a la organización de la Teletón. “Ante la cercanía de fechas con su desembarco en La Florida, ellos mismos le propusieron la idea a los músicos y la fundación Teletón”, detalla la nota de este medio. Finalmente, se accedió a su única condición; tocar en directo, sin pistas, por lo que se les ofreció emplear a su propio equipo.

    La noche del 4 de diciembre, un fuerte y claro “Hola hueoneeees” lanzado por Mike Patton sirvió de saludo al respetable. De inmediato arrancaron con uno de los temas poderosos de su repertorio, Ashes to ashes, al que le siguió Midlife Crisis. Apenas terminaban de tocar esta última, el grupo comenzó a tocar una transición instrumental, hasta que Patton sorprendió al público cantando Qué he sacado con quererte, de Violeta Parra, incluso animando al público a cantar.

    Así, con el ánimo arriba, Faith No More terminó su presentación. De inmediato entró Don Francisco al escenario, acompañado por una modelo que le entregó a Patton la estatuilla de reconocimiento. En su estilo, el animador comenzó a agradecer al músico por la presencia del grupo. “Yo sé que usted tiene una relación muy especial con nuestro país”, dijo. El cantante le contestó. “Eh...porque es un país, especial ¿no? Un país mucho importante para nosotros”.

    En ese momento, Don Francisco iba a cerrar la breve conversación. “Bueno, muchas gracias por estar esta noche aquí, con todo el grupo...”, cuando, de pronto, Patton le tomó el micrófono y se apresuró en decirle: “Gracias a ti, Don Corleone...”. Luego le besó el anillo de su mano derecha. “...Y a todos vosotros”, cerró.

    Un momento que entró de lleno en la memorabilia pop, pero que tenía un antecedente. El escritor Alberto Fuguet asegura que fue él quien sugirió a Patton aquella jugada. Lo cuenta en el libro Faith No More y Chile: una historia oral de sus treinta años de amistad (Berrinche, 2024), de Jocelyn Jara. “Lo de Don Francisco, yo le dije a Mike Patton que lo tratara de Don Corleone, porque él no podía entender que se llamara Mario Kreutzberger, pero que le dijeran Don Francisco”. Una escena más, de las varias que Patton sumó junto a la banda en el país, que finalmente se presentó dos veces más, en 2011 en el Festival Maquinaria y en el 2015 como parte del Santiago Gets Louder.

    Portada del dia

