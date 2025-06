Guns N’ Roses vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional

Guns N’ Roses nuevamente dirá presente en Chile. Tal como adelantó Culto, una de las agrupaciones más populares y emblemáticas de los últimos 40 años retornará a Santiago como parte de su tour de nombre kilométrico, Because what you want & what you get are two completely different things tour (Porque lo que quieres y lo que consigues son dos cosas completamente diferentes).

Un nuevo periplo que comenzó el pasado 1 de mayo en la ciudad de Incheon, Corea del Sur, replicando un repertorio consabido, garantía de éxito y ovación, sintetizado en 21 temas que arrancan de golpe con Welcome to the jungle, para luego enfilar hacia Mr. Brownstone u otras más recientes, como Chinese democracy. Sobre el cierre, el pelotón de clásicos dispara en efecto dominó: November rain, Patience, Nightrain y Paradise city.

(Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) AMY SUSSMAN

La gira continúo en mayo por Asia, para desplegarse ahora en junio y julio por 19 fechas europeas. Tras ello, vendrá el tramo sudamericano -empieza el 1 de octubre en San José, Costa Rica-, y su consiguiente escala en Chile.

Cuando toca Guns N’ Roses en Chile

La banda aterrizará el 14 de octubre de 2025 en el Parque Estadio Nacional, lugar que se ha consagrado como alternativa para los megaeventos en el coliseo de Ñuñoa y por donde ya han pasado nombres como Shakira y System of a Down, a la espera de otros, como Green Day en agosto.

Será la séptima venida de los nativos de Los Angeles al país, tras sus visitas de 1992, 2010, 2011, 2016, 2017 y 2022. Tres de ellas fueron al Estadio Nacional y en particular la memoria se clava en la primera, la del 2 de diciembre de 1992: un encuentro marcado por el retraso en la salida del grupo al show y, sobre todo, por la muerte de una fanática aplastada entre la multitud.

Guns n Roses 1 ok la-tercera

La venta de entradas

La preventa de entradas para fans oficiales de Guns N’ Roses comenzará el martes 10 de junio a las 11:00 horas. Al día siguiente, el miércoles 11 de junio a la misma hora, se iniciará la preventa para clientes de Banco Falabella, con un 20% de descuento por 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada la preventa Banco Falabella, la venta general comenzará el día viernes 13 de junio a las 11:30 horas. Cabe destacar que PuntoTicket es el único medio oficial para adquirir las entradas.

Los precios se divulgarán la próxima semana.

El grupo hoy está integrado por el cantante Axl Rose, el único que se ha mantenido sin intermitencias desde el origen de la agrupación en 1985; el guitarrista Slash, el bajista Duff McKagan, Dizzy Reed (teclados), Richard Fortus (guitarra rítmica), Melissa Reese (teclados y sintetizadores) e Isaac Carpenter, su nuevo baterista, quien reemplazó este año a Frank Ferrer, integrante durante casi dos décadas.