Alistan el regreso de Guns N’ Roses a Chile (¿y viene Metallica en 2026?)

Hay que tomar aire para leer el título del nuevo tour de Guns N’ Roses: Because what you want & what you get are two completely different things tour (Porque lo que quieres y lo que consigues son dos cosas completamente diferentes).

Sin embargo, más allá de bautizar sus nuevos pasos con un nombre kilométrico, la intensa actividad en los escenarios es lo que ha mantenido con vida y en la primera plana a un conjunto con una discografía anémica en los últimos años, más bien concentrados en rescatar su exitoso catálogo bajo los focos y ante multitudes de perfil transversal.

(Photo by Alejandro MELENDEZ / AFP) ALEJANDRO MELENDEZ

En esa opción, la banda precisamente empezó su nuevo periplo el pasado 1 de mayo en la ciudad de Incheon, Corea del Sur, replicando un repertorio consabido, garantía de éxito y ovación, sintetizado en 21 temas que arrancan de golpe con Welcome to the jungle, para luego enfilar hacia Mr. Brownstone u otras más recientes, como Chinese democracy. Sobre el cierre, el pelotón de clásicos dispara en efecto dominó: November rain, Patience, Nightrain y Paradise city.

La gira continúo en mayo por Asia, para desplegarse ahora en junio y julio por 19 fechas europeas.

Su paso por Chile

Para el segundo semestre, el plan es que Guns N’ Roses se dirija hacia Latinoamérica, una de las zonas del mundo donde cuentan con una nutrida devoción desde hace décadas, materializada en espectáculos multitudinarios y en canciones que se programan hasta hoy en radios.

Octubre y noviembre serían los meses en los que los hombres de It’s so easy aterrizarían en la región, con varias fechas desplegadas en mercados como Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina y Perú.

(Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) AMY SUSSMAN

En el caso chileno, una productora nacional ya inició hace un tiempo los contactos para amarrar el retorno de la agrupación a Santiago. De concretarse el tour -por estos días sólo se estarían ajustando “detalles”-, su vuelta a la capital es un hecho y se podría anunciar en los próximos días.

La fecha tentativa para su escala nacional apuntaría a octubre y en un recinto de alta convocatoria. Aunque se baraja el Estadio Nacional como el lugar más probable, hay un punto importante para la planificación: entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre se realizará en el país el Mundial de Fútbol Sub-20, por lo que el coliseo de Ñuñoa estará destinado para esas funciones y no estará habilitado para conciertos.

La fecha de Guns N’ Roses podría venir después del torneo.

Será la séptima venida de los nativos de Los Angeles al país, tras sus visitas de 1992, 2010, 2011, 2016, 2017 y 2022. Tres de ellas fueron al Estadio Nacional y en particular la memoria se clava en la primera, la del 2 de diciembre de 1992: un encuentro marcado por el retraso en la salida del grupo al show y, sobre todo, por la muerte de una fanática aplastada entre la multitud.

(Photo by Alejandro MELENDEZ / AFP) ALEJANDRO MELENDEZ

Los regresos del grupo de Axl Rose a Chile en los años recientes han distado de eso; por ejemplo, en 2022 en el mismo Nacional, se vio a una audiencia más transversal, a momentos familiar, y con una banda que cumplió los tiempos sin los bochornosos sobresaltos de antaño.

El último disco del conjunto fue el ya lejano Chinese democracy, de 2008, aunque en 2023 sorprendieron con la salida de dos singles, Perhaps y The general.

Hoy están integrados por el propio Rose, el único que se ha mantenido sin intermitencias desde el origen de la agrupación en 1985; el guitarrista Slash, el bajista Duff McKagan, Dizzy Reed (teclados), Richard Fortus (guitarra rítmica), Melissa Reese (teclados y sintetizadores) e Isaac Carpenter, su nuevo baterista, quien reemplazó este año a Frank Ferrer, integrante durante casi dos décadas.

Eso sí, la casi segura visita de Guns N’ Roses no sería la única noticia feliz para los feligreses locales del viejo rock.

Los acercamientos por Metallica

Según distintas fuentes de la industria consultadas por este medio, para 2026 se negocia la vuelta de Metallica al país. Por ahora el estatus es sólo de sondeo y negociación cuadrando fechas y plazos, pero existe la intención, tanto de promotores locales como de la propia banda, de arribar a Santiago en algún punto del próximo año.

Como suele suceder con los autores de Enter sandman, su llegada será en un sitio de amplio aforo, tal como ha acontecido con todos sus pasos por la capital (1993 en el Velódromo del Estadio Nacional, 1999 en la Pista Atlética, 2010 en el Club Hípico, 2014 en el Estadio Monumental, 2017 en el festival Lollapalooza y 2022 nuevamente en el Club Hípico).

Metallica.jpg la-tercera

Eso sí, nunca han pasado por el Estadio Nacional, aunque estuvieron anunciados para 2022, pero diversas circunstancias provocaron su mudanza al hipódromo del barrio República. Ahora se espera que Metallica por fin pueda desplegar su espectáculo en Ñuñoa: es uno de los objetivos para esta nueva visita.

La banda hoy está embarcada en su M72 World Tour, el que promociona su disco 72 Seasons (2023); el recorrido partió en abril de 2023 en Amsterdam y para 2026 ya totaliza 16 fechas en Europa.