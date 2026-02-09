GYT: los clásicos del rock argentino vuelven a Chile para celebrar los 40 años del hit Es Por Amor

En algún momento, hace ya casi cuatro décadas, fueron GIT y encarnaron uno de los éxitos más resonantes del rock argentino que explotó en Chile.

Hoy se hacen llamar GYT y el proyecto reúne a dos de sus fundadores, Pablo Guyot y Alfredo Roth, por lo demás nombres ilustres del cancionero facturado al otro costado de la cordillera.

Con esa actual propuesta, vuelven a Chile para celebrar los 40 años de uno de sus máximos hits, Es por amor.

Según anuncian sus organizadores en un comunicado, la cita será el viernes 8 de mayo en el Teatro Caupolicán, “en una noche cargada de emoción, recuerdos y grandes canciones que marcaron a toda una generación en los años 80″, celebra el documento.

Este show forma parte de una gira internacional que viene de cosechar un rotundo éxito en Argentina, con funciones a sala llena y una respuesta entusiasta del público. Durante el mes de abril, GYT recorrerá Perú, y en mayo desembarca en Chile.

La formación estará integrada por Alfredo Toth (bajo y voz), Pablo Guyot (guitarra y voz), Guillermo Cudmani(guitarra) y Bolsa González (batería). A lo largo del concierto sonarán clásicos como Es por amor, La calle es su lugar (Ana), Siempre fuiste mi amor, Tarado de cumpleaños, No te portes mal, entre otros.

Las entradas saldrán a la venta a través de Puntoticket.