Ironheart: qué trae la nueva serie de Marvel y por qué la crítica respondió con tibieza

Una de las caras nuevas de Pantera Negra: Wakanda por siempre (2022) fue Riri Williams (Dominique Thorne), una joven capaz de construir un traje inspirado en el de Iron Man y unirse a los wakandianos en su lucha contra Namor.

Estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), ahora protagoniza su propia serie, Ironheart, una ficción de seis capítulos producida por Ryan Coogler y creada por la guionista Chinaka Hodge.

Disponible desde ayer en la plataforma Disney+, muestra a Riri de vuelta en su natal Chicago tras sufrir un duro revés. Mientras lidia con la pérdida de su padrastro Gary (LaRoyce Hawkins) y su mejor amiga (Lyric Ross), en un tiroteo que ocurrió hace cinco años, nuevos personajes se unen a su vida.

El principal es Parker Robbins alias The Hood (Anthony Ramos), el líder de una banda local de ladrones que ataca a los multimillonarios de la ciudad. Pese a que se resiste inicialmente, acepta la propuesta de unirse al grupo a cambio de un pago. Más adelante Riri genera simpatías con Ezekiel “Zeke” Stane (Alden Ehrenreich), un científico que posee una lejana conexión a los orígenes de Iron Man.

Es una historia por derecho propio –que aborda desde el trauma hasta los límites de la tecnología–, pero también posee una relevancia particular dentro del armado de Marvel, en especial en relación a Avengers: Doomsday, el filme que llegará a los cines a fines de 2026 y que contará con Robert Downey Jr. en la piel de Victor von Doom.

“Es una locura estrenar esta película (serie) ahora, en un momento en que la IA y la ética tecnológica están en la mente de todos. Pero también... No sabíamos que iba a ser el Dr. Doom y los Avengers cuando empezamos. Él es un hombre que en los cómics es famoso por fusionar tecnología y magia, así que es una gran muestra de lo que vendrá en la que probablemente será la película más importante de la historia de Marvel”, declaró Coogler a Deadline.

Comentarios mixtos

La nueva serie de Marvel ha recibido críticas mixtas, con algunos considerando que tiene méritos y otros estimando que es una propuesta débil.

The Guardian se ubicó justo al medio, señalando que “Ironheart es una serie frenética. Al igual que Ms. Marvel, está claramente dirigida al público más joven y el ritmo es implacable, como si los creadores estuvieran desesperados por no darle al público ni un segundo para apartar la mirada (...) Decir que se vuelve sermoneadora sería exagerado. Pero decir que es ‘ligeramente tediosa’ no lo sería”.

“Chinaka Hodge se las arregla para aprovechar las emociones de sus personajes y los detalles que los rodean, enraizando su producción del MCU en una protagonista dinámica y en conflicto, una actuación conmovedora a la altura y un fuerte sentido de lugar”, indicó IndieWire, uno de los medios que respondió con más entusiasmo.

“Aunque Ironheart es muy entretenida, nunca pierde de vista la historia de un alma descarriada que atraviesa un proceso de maduración particularmente difícil en un mundo particularmente complejo”, agregó.

En tanto, The Hollywood Reporter afirmó que posee un “torpe piloto” y un “final desatendido”, pero rescató sus cuatro episodios restantes. “Lo que distingue a Ironheart y hace que la mitad de la temporada sea tan disfrutable son las relaciones entre los personajes. Thorne, por sí sola, transmite una determinación tenaz, pero muchas de las actuaciones de reparto de la serie realmente sacan lo mejor de su protagonista”.

Rolling Stone fue uno de los portales más duros en su crítica. “Tal como está escrita y por cómo Thorne la interpreta, Riri es tan terca y plana que Ironheart prácticamente se detiene cuando una escena trata principalmente sobre la protagonista de la serie. Es un fallo poco común en una compañía que suele ser excelente con el casting”.

Por su parte, The New York Times fue categórico: “Si aún estás enganchado con Marvel, esta no te hará rendirte; es una obra respetable. Pero no va a reavivar el interés de nadie”.

Disney+ estrenará los últimos tres capítulos el próximo 1 de julio.