Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”
La autora en español más leída del mundo regresa con una obra íntima sobre el oficio literario, los errores detrás del éxito y el poder transformador de la narrativa.
Isabel Allende regresa. La escritora en español más leída del mundo vuelve a encontrarse con sus lectores con La palabra mágica. Una vida escrita, una obra cargada de vida, memoria y reflexión en torno al acto de narrar.
“Más que una guía, es una conversación íntima en la que comparte sus triunfos, errores y aprendizajes, y reflexiona sobre ese proceso misterioso y orgánico que es crear una historia”, señala la reseña desde el grupo Penguin Random House.
El libro estará disponible en abril en librerías chilenas, listo para acompañar a nuevos lectores en el fascinante viaje de la escritura.
Lo Último
Lo más leído
1.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.