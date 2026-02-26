Isabel Allende tiene nuevo libro: desnuda su proceso creativo en “La palabra mágica. Una vida escrita”

Isabel Allende regresa. La escritora en español más leída del mundo vuelve a encontrarse con sus lectores con La palabra mágica. Una vida escrita, una obra cargada de vida, memoria y reflexión en torno al acto de narrar.

“Más que una guía, es una conversación íntima en la que comparte sus triunfos, errores y aprendizajes, y reflexiona sobre ese proceso misterioso y orgánico que es crear una historia”, señala la reseña desde el grupo Penguin Random House.

El libro estará disponible en abril en librerías chilenas, listo para acompañar a nuevos lectores en el fascinante viaje de la escritura.