Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

El Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales ya tiene a un nuevo condecorado. Entregado en año impar y en sus últimas versiones en manos de la bailarina Joan Turner y el director de cine Patricio Guzmán, este 2025 el honor recayó en el legendario actor Jaime Vadell, de 89 años, según anunció esta tarde el Ministerio de las Culturas.

Nacido en Valparaíso en 1935, Jaime Vadell ha desempeñado una carrera como prolífico actor, director, dramaturgo y gestor teatral, que se distingue por su creatividad, innovación y profundo compromiso con las artes y la sociedad de nuestro país. De hecho, sigue vigente hasta hoy.

24 Junio 2025 Entrevista a Jaime Vadell, actor. Foto: Andres Perez Andres Perez

Ha cultivado una trayectoria profesional de más de sesenta años en teatro, cine y televisión; ha participado en montajes escénicos, producciones audiovisuales y obras cinematográficas reconocidas tanto en el circuito nacional como internacional.

A ello se suma su labor como fundador y director artístico de Teatro La Feria, espacio que marcó un hito en la historia del teatro en Chile por su propuesta estética, independencia creativa y capacidad de convocatoria.