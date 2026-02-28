“Jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical”: la áspera relación de Ana Tijoux con el Festival de Viña

27 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El cantante Paulo Londra canta junto a la rapera nacional Ana Tijoux en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Ana Tijoux pisó por primera vez el escenario de la Quinta Vergara en colaboración con Paulo Londra en el Festival de Viña del Mar 2026. La rapera chilena es una de las voces más importantes del rap en Latinoamérica, pese a esto, nunca había participado del certamen viñamarino. “La mejor rapera es chilena y se llama Ana Tijoux”, sentenció en la velada el cantante argentino.

La artista tiene una trayectoria de décadas que han tenido impacto en la industria musical chilena. Sus inicios se dieron en el grupo Makiza, donde dejó una huella en el rap chileno con canciones como La rosa de los vientos. Su discografía en solitario también ha tenido proyectos emblemáticos como Vengo (2014), 1977 (2010) o su más reciente disco Vida (2024).

En 2019, la artista fue invitada a participar de una obertura especial en honor a Lucho Gatica, quien recientemente había fallecido. Sin embargo, Ana Tijoux rechazó la propuesta y subió historias a Instagram denunciando que no le ofrecían un pago por su show.

“Me invitaron a tocar a beneficio al Festival de Viña, qué opinan? Vamos? (...) He tocado muchas veces a beneficio gratis, en poblaciones, campamentos, colegios. Pero tocar gratis para ustedes?”, expresó la rapera.

Pablo Morales, productor ejecutivo de Viña 2019 por parte de Canal 13, respondió a Ana Tijoux. “Se invitó a todos los artistas como un homenaje a la voz chilena más grande que ha recorrido el mundo. Humberto Gatica (productor y jurado del Festival) los convocó y ya grabó las partes en su estudio. No hay pago, es una invitación a participar de este momento, es ad honorem. Se convidó simplemente a los que quisieran estar”.

Un año después, a través de redes sociales, Ana Tijoux aclararía que esa invitación es la única que le han hecho. Es más, nunca le habrían dado espacio para cantar sus letras que tanto la definen. “Jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical ni al Festival de Viña ni al de Olmué”.

Y ya que me preguntan...pues No... jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical ni al festival de Viña ni al de Olmué...porque? — ana / anita tijoux (@anatijoux) February 26, 2020

Quizás debido a esta misma razón, aceptó la propuesta de Paulo Londra. En la tarima del Viña 2026, la rapera intepretó dos segmentos de canciones que han sido de sus más grandes éxitos: Rosa de los Vientos y 1977.