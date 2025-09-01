Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube

“Son como la Vicky y la Gaby de los 2000″. Ese fue uno de los tantos comentarios que le dejaron a las actrices Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés cuando publicaron el primer tráiler de El show de las Javis, el espacio vía YouTube que estrenarán este lunes 1 de septiembre a las 22.00 horas.

“¡Las divas del 2010 están de regreso!“, es el encabezado con que un comunicado presenta y celebra el espacio, un programa de comedia donde interpretan versiones ficcionadas de sí mismas.

“Las Javis en rigor se ríen de todo —empezando por ellas mismas— y dicen lo que piensan, sin pensarlo demasiado, como las amigas de toda la vida", dice el texto.

El Show de las Javis es un formato creado por Mirai Media junto a Javiera Acevedo, Javiera Díaz de Valdés y Héctor Morales, quien además dirige y escribe todos los episodios.

En cada capítulo, las Javis repasan sus vidas a través de actividades tan absurdas como recortar viejas portadas de revista para hacer collages, moldear figuras de greda inspiradas en sus propios cuerpos o perder la dignidad jugando jenga, entre otras.

La producción se grabó en los recién inaugurados estudios de Mirai Media (Zoco, La Dehesa), con tecnología de última generación que da vida a un set virtual: un excéntrico jardín de invierno donde las Javis se juntan a desvariar.

El primer tráiler del proyecto se convirtió en un suceso. En menos de 24 horas, ya supera las 250.000 visualizaciones orgánicas en Instagram, con más de 11.000 “me gusta”, 600 comentarios y más de 2.000 compartidos.

La cuenta oficial @elshowdelasjavis sobrepasó los 4.000 seguidores en un día y recibió muestras de apoyo de reconocidas figuras como Leonor Varela, Carolina de Moras, Millaray Viera, Paz Bascuñán, Kika Silva, María José Prieto, Ignacia Allamand, Vale Caballero y Simón Xtao, entre otros.

Para ver el programa, puedes ingresar aquí.