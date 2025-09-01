Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés estrenan programa de comedia en YouTube
Ambas actrices se ríen de su condición de divas de los 2000 en un espacio llamado El show de las Javis y que llega este lunes 1 de septiembre vía YouTube. Lee aquí las coordenadas.
“Son como la Vicky y la Gaby de los 2000″. Ese fue uno de los tantos comentarios que le dejaron a las actrices Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés cuando publicaron el primer tráiler de El show de las Javis, el espacio vía YouTube que estrenarán este lunes 1 de septiembre a las 22.00 horas.
“¡Las divas del 2010 están de regreso!“, es el encabezado con que un comunicado presenta y celebra el espacio, un programa de comedia donde interpretan versiones ficcionadas de sí mismas.
“Las Javis en rigor se ríen de todo —empezando por ellas mismas— y dicen lo que piensan, sin pensarlo demasiado, como las amigas de toda la vida", dice el texto.
El Show de las Javis es un formato creado por Mirai Media junto a Javiera Acevedo, Javiera Díaz de Valdés y Héctor Morales, quien además dirige y escribe todos los episodios.
En cada capítulo, las Javis repasan sus vidas a través de actividades tan absurdas como recortar viejas portadas de revista para hacer collages, moldear figuras de greda inspiradas en sus propios cuerpos o perder la dignidad jugando jenga, entre otras.
La producción se grabó en los recién inaugurados estudios de Mirai Media (Zoco, La Dehesa), con tecnología de última generación que da vida a un set virtual: un excéntrico jardín de invierno donde las Javis se juntan a desvariar.
El primer tráiler del proyecto se convirtió en un suceso. En menos de 24 horas, ya supera las 250.000 visualizaciones orgánicas en Instagram, con más de 11.000 “me gusta”, 600 comentarios y más de 2.000 compartidos.
La cuenta oficial @elshowdelasjavis sobrepasó los 4.000 seguidores en un día y recibió muestras de apoyo de reconocidas figuras como Leonor Varela, Carolina de Moras, Millaray Viera, Paz Bascuñán, Kika Silva, María José Prieto, Ignacia Allamand, Vale Caballero y Simón Xtao, entre otros.
Para ver el programa, puedes ingresar aquí.
