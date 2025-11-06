Javiera Mena encabeza la segunda edición del ciclo Letra y Música

Una entrevista abierta al público, una charla apremiante para los tiempos que corren, y una fina selección de canciones, títulos literarios y musicales; todo en medio de una librería en el corazón de Providencia.

Letra y Música, el ciclo de conversaciones organizado por la disquería Clubdefans, en conjunto con la librería Alma Negra, presenta una segunda versión para este jueves 6 de noviembre, desde las 19:00, en los cuarteles de la tienda de libros ubicada en Nueva de Lyon #63.

Luego de una primera edición que contó con Carlos Cabezas, Javiera Tapia, F600, Valesuchi, Felipe Cussen y DJ Cretino, la iniciativa toma fuerzas como una trinchera artística de ideas críticas y vivencias multidisciplinarias.

“Este ciclo busca consolidarse como un espacio de intercambio en torno a la música, poniendo especial atención en sus cruces con la literatura, la filosofía, las artes visuales y el pensamiento contemporáneo. La invitación es a que artistas, escritores, pensadores, agentes culturales varios y público compartan perspectivas, procesos creativos y experiencias que amplíen nuestra comprensión de lo que escuchamos y del lugar que la música ocupa en la sociedad”, comenta Matías Hinojosa, de Clubdefans.

Javiera Mena, responsable de una de las carreras más camaleónicas y entrañables del alternativo latinoamericano, conversa en profundidad con el músico y escritor Felipe Cussen, en un ejercicio de entrevista abierta en el que podremos conocer sobre los recorridos transitados y los que vendrán: desde aquel querido Esquemas Juveniles publicado hace 20 años, hasta el más reciente Inmersión, una de las mejores entregas chilenas del 2025.

La artista, que supo de guitarra, vulnerabilidad e indie folclórico, y ahora brilla en la pista de baile, junto a sintetizadores como reina de la noche, es el plato principal perfecto para la jornada que también la completa el conversatorio “Resistencia en la pista de baile”.

El espacio de reflexión, moderado por Bárbara Carvacho, contará con Ariel Núñez desde Blondie Club, Daniel Palma de las míticas fiestas Spandex, y Pety Hinojosa y Andrea Paz de Recreo Festival.

“Pensar la fiesta desde su dimensión política, y no sólo como un producto del mercado o una forma más de consumo, permite reconocer una práctica de resistencia a las formas de vida adaptadas, normalizadas, del “buen vivir” tradicional en el contexto del neoliberalismo. En todas las culturas, la fiesta como ritual, ha implicado experiencias liminales y de transformación. En Chile, en plena dictadura militar, las fiestas fueron lugares de comunión y de resistencia ejemplares, y en los 90, en un país intentando reconstruir su democracia, fueron espacios esenciales: formas de ocupar y tomarse el espacio público”, explica Silvana Vetö, fundadora de Alma Negra.

Letra y Música II tendrá una curada selección de vinilos y CDs a cargo de Clubdefans a la venta, además de todo el catálogo de la librería. El ambiente será musicalizado por Buen Clima, parte de Lavina Yelb y Los Bárbara Blade.

Aforo para 40 personas, por orden de llegada.