Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

El conductor estadounidense Jimmy Kimmel atacó al presidente Donald Trump durante su aparición en las pantallas de televisión británicas en Navidad para dar un “mensaje navideño alternativo”, en el que aseguró que la tiranía estaba “en auge” en Estados Unidos.

En su intervención, transmitida por Channel 4 este jueves y solo unas horas después del discurso anual del Rey Carlos III, Kimmel reflexionó sobre el impacto del segundo mandato del republicano, el que -a su parecer- “actúa como si fuera un rey”.

El conductor de 58 años, famoso por opiniones controvertidas, aseguró: “Puedo decirles que, desde el punto de vista del fascismo, este ha sido un año realmente fantástico”.

Para luego señalar que: “La tiranía está en auge aquí. Quizás hayan leído en sus coloridos periódicos que al presidente de mi país le gustaría callarme porque no lo adoro de la forma en que a él le gusta ser adorado”.

El mensaje navideño se suma a las diferentes críticas que el comediante y animador ha realizado a Trump desde que regresó al aire después de que ABC suspendiera su espacio Jimmy Kimmel Live! en septiembre, tras las condenas a los comentarios que él hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

En esa oportunidad, Kimmel sugirió que los partidarios del jefe de Estado norteamericano estaban intentando sacar provecho de la muerte de Kirk. Poco después, su programa de entrevistas fue sacado del aire y Trump calificó el hecho de “gran noticia para Estados Unidos”.

En su discurso del jueves, el presentador se refirió a esto, afirmando que el republicano quería hacerlo callar, pero la reacción negativa resultante obligó a los ejecutivos a reinstalar el programa días después.

“Ganamos, el presidente perdió y ahora estoy de nuevo al aire todas las noches”, afirmó, para luego referirse a Trump como “el tipo que se cree nuestro rey”, acusando a su gobierno de derribar la democracia de EE.UU.

Las disculpas de Kimmel a los británicos

En su discurso navideño, Kimmel comparó el estilo de liderazgo del actual mandatario estadounidense con el de Rusia y Corea del Norte por “silenciar a sus críticos”.

“La razón por la que les cuento esta historia es porque tal vez estén pensando: ‘Oh, un gobierno que silencia a sus críticos es algo que ocurre en lugares como Rusia, Corea del Norte o Los Ángeles, no en el Reino Unido’”, afirmó.

Para luego advertir que: “Bueno, eso es lo que pensábamos y ahora tenemos al rey Donny VIII pidiendo ejecuciones. Todo sucede muy rápido”.

“Aquí en Estados Unidos, ahora mismo, estamos derribando, tanto figurativa como literalmente, las estructuras de nuestra democracia, desde la libertad de prensa hasta la ciencia, la medicina, la independencia judicial y la propia Casa Blanca”, dijo Kimmel, en referencia a la demolición del Ala Este del edificio.

Y aseguró que “estamos en un completo desastre y sabemos que esto también les afecta, y solo quería disculparme, Y queremos que sepan, o al menos yo quiero que sepan, que no todos somos como él. No todos somos así”.

El mensaje navideño de Channel 4

El canal británico inició la tradición de emitir un mensaje navideño alternativo en 1993, como complemento a la alocución televisada anual de la desaparecida monarca Isabel II.

Channel 4 afirmó que el mensaje suele ser una reflexión personal y estimulante, pertinente a los acontecimientos del año.

La emisora británica invitó previamente al denunciante Edward Snowden y al ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad para transmitir su discurso, y este año decidió contar con Kimmel porque se encontraba “en primera línea de la batalla de Estados Unidos por la libertad de expresión”, como afirmó en un comunicado.