Culto

Jimmy Kimmel rompe récord de audiencia nocturna con su programa de regreso

La emisión de Jimmy Kimmel Live! del martes en la noche tuvo un promedio de 6,2 millones de espectadores, casi cuatro veces mayor a la audiencia habitual del espacio. Además, su monólogo ha acumulado más de 15 millones de visualizaciones en YouTube.

Por 
Lya Rosen
Jimmy Kimmel en Jimmy Kimmel Live! Captura pantalla.

Después de casi una semana de suspensión, Jimmy Kimmel regresó este martes a la televisión nocturna estadounidense marcando un récord de audiencia, al sumar más de 6 millones de espectadores, como informó la cadena ABC. Lo que catapultó a Jimmy Kimmel Live! a sus niveles de audiencia más altos en una década.

Según cifras preliminares de Nielsen, el episodio donde el comediante combinó sinceridad y humor al abordar la controversia que lo marginó, además de agradecer el apoyo de sus fanáticos, tuvo un promedio de 6,2 millones de espectadores. Esto es casi cuatro veces mayor que su audiencia habitual, a pesar de que más del 20% de las afiliadas de ABC boicotearon el programa.

Como informó CNN Internacional, en el grupo demográfico clave para los anunciantes, que son los espectadores de entre 18 y 49 años, el programa consiguió su “episodio de programación regular más visto en más de 10 años”, superando con creces su promedio nocturno habitual de 1,42 millones de espectadores, según confirmó ABC este miércoles.

Se espera que las cifras preliminares de Nielsen aumenten en los próximos días a medida que se obtengan más datos, en especial la audiencia del streaming.

Además, el monólogo inicial de Kimmel, en el que desmintió las críticas y defendió la sátira política, ha acumulado 15 millones de visualizaciones en YouTube hasta hoy, lo que lo convierte en el discurso del conductor más visto de todos los tiempos en la plataforma.

Anteriormente, el video de Kimmel en YouTube con este récord fue en el que, entre lágrimas, reveló la enfermedad cardíaca de su hijo Billy hace ocho años.

Esta fue la primera emisión de Jimmy Kimmel Live! desde que los ejecutivos de ABC y Disney -la empresa matriz de la cadena- decidieron retirarlo del aire el 17 de septiembre, tras las críticas, incluso de parte de un alto regulador federal, por los comentarios que el animador hizo sobre el hombre acusado de matar a tiros al activista conservador Charlie Kirk.

La decisión desató un debate nacional sobre la libertad de expresión en Estados Unidos y fue central en el monólogo que Kimmel realizó el martes por la noche. “Este programa no es importante”, dijo, agregando que “lo importante es que podemos vivir en un país que nos permite tener un programa como este”.

