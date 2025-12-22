Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

Tras un 2025 plagado de novedades, la actividad de Joe Vasconcellos no se detiene y ya suma dos conciertos para el inicio de 2026.

El músico se presentará este 9 de enero en el Club Chocolate, donde promete un set de grandes éxitos. Luego, el 10 de enero, estará en el Trotamundos Valparaíso.

Para el primer show todas las preventas ya se encuentran agotadas y las últimas entradas están disponibles a través de Passline. Los tickets para la segunda fecha están disponibles en la misma plataforma.

Vasconcellos viene de presentarse en la edición 2025 de Lollapalooza Chile, de celebrar los 30 años del disco Toque (1995) y de brindar un concierto a máxima capacidad en el Movistar Arena.

Además, la SCD lo reconoció como Socio Benemérito y dos de sus éxitos –Mágico y Huellas– superaron los 50 millones de reproducciones en Spotify.