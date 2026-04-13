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    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    La colombiana se convirtió en la primera artista latina en encabezar uno de los festines musicales más importantes del planeta, con un show de fuego, reggaetón clásico, baile y reivindicación.

    Por 
    Equipo de Culto
    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    Karol G inscribió su nombre en la historia. Al menos en la del festival Coachella de California, realizado este fin de semana en la localidad de Indio, uno de los festines musicales más importantes y multitudinarios del planeta.

    La noche de este domingo 12 de abril, la colombiana se convirtió en la primera artista latina en encabezar el renombrado evento, con un espectáculo que celebró sus orígenes latinos y su cuna hispanohablante. Fue una fiesta de ese orgullo y esa raíz.

    “Estoy muy feliz y muy orgullosa, pero al mismo tiempo se siente tarde”, dijo Carolina Giraldo Navarro -su verdadero nomnre- ante una multitud que la recibió con banderas de distintos países de la región, en una cita donde también pasaron Sabrina Carpenter, Justin Bieber, The Strokes y Turnstile, entre otros.

    La artista destacó el rumbo abierto por otros artistas latinos antes que ella, sobre todo en la música bailable y el reggaetón: “Antes de mí hubo tantos artistas latinos increíbles que esto no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina, de mi gente; y al mismo tiempo es para mis latinos que la han pasado mal en este país últimamente”.

    “Siempre salvaje, siempre libre, latina por siempre”, advertía la pieza audiovisual que dio origen al concierto, recalcando sus raíces, su personalidad empoderada y como Karol G es la coronación del fulgor latino que ya acumula varios años dominando el mundo, con Bad Bunny a la cabeza.

    “Solo otro latino, el puertorriqueño Bad Bunny, había sido cabeza del festival, en 2023. La música en español lleva sonando desde el principio, con actuaciones cada vez más poderosas —como la de Rosalía en un gran escenario, ese mismo 2023; o la de Shakira por sorpresa en 2024—, pero ser la dueña del escenario principal es algo que ninguna mujer latina había logrado. Hasta ahora", reseñó El País.

    “La Bichota” apareció en el escenario principal, diseñado como una cueva de varios pisos, rodeada de bailarines, músicos, guitarras y guitarrones iluminados por luces de neón, y abrió su presentación con el tema Latina forever. Toda una declaración de principios.

    La parte inicial de la presentación estuvo marcada por el sonido clásico del reggaetón y el perreo, con Mariah Angeliq como invitada, quien subió ante los focos para interpretar El makinon. El segundo segmento adoptó un tono más retro y tropical, cuando desenfundó Tropicoqueta y Papacito.

    En otras invitadas, saltó a escena en un momento Becky G, segunda comensal del show, con quien interpretó el hit MAMIII.

    Entre los invitados de la colombiana también destacó el legendario Wisin, quien puso a bailar al público con clásicos como Rakata y Pam Pam; y Greg Gonzalez, guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien Karol G desplegó un momento más íntimo y melancólico al presentar una canción inédita que habla del duelo y la introspección.

    La intérprete incluyó fragmentos de canciones de otras leyendas latinas como La Murga, de Willie Colón; Rompe, de Daddy Yankee, e integró el tema Mi tierra, de Gloria Estefan, que aborda la nostalgia de dejar para siempre la tierra donde se nació. El espectáculo culminó, cómo no, con Provenza y con fuegos artificiales en el cielo.

    Karol G había hecho historia con su acto pionero y había que celebrarlo como correspondía.

    Más sobre:Karol GCoachellaFestival CoachellaReggaetónWisinMúsicaMúsica culto

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