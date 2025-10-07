La animada noche que reunirá a Kendrick Lamar y Ca7riel y Paco Amoroso en la vuelta del Estadio Monumental a la música

Una jornada cargada a las rimas y a los beats es la que animarán el rapero Kendrick Lamar y los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, la noche de este 7 de octubre en el Estadio Monumental.

El recinto de Pedreros vuelve a recibir conciertos tras casi un año, pues el último fue el del colombiano Feid, en noviembre de 2024. En esta ocasión recibirá a dos nombres relacionados al universo urbano, aunque ciertamente ambos ya han cruzado hacia la vereda del pop.

Por el lado de Kendrick Lamar, el rapero californiano presenta su primer show en solitario a gran escala en el país, tras su debut como headliner en la edición local de Lollapalooza 2019. En esta ocasión llega con espectáculo basado en su nuevo disco, el celebrado GNX (2024), que interpreta casi al completo.

Además de empinarse al tope del Billboard Hot 200 (por 3 semanas), y mantenerse por 45 en el chart, el disco logró la marca de ser el álbum de rap que más tiempo ha permanecido en el número 1 de la lista Top Rap Albums.

El disco contiene el sencillo Luther, el que lo reúne con la estrella SZA, con quien repite colaboración (estuvieron juntos en el tema All the stars de la banda sonora de la película Black Panther). Este hizo historia en el listado de Billboard al lograr un récord de 37 semanas en el número 1 del Hot Rap Songs.

La misma canción, a su vez, sucedió a otro tema de Lamar, Not like us, uno de los cortes lanzados en 2024 durante el mediático beef que lo enfrentó con Drake. Esta se quedó durante 26 semanas al tope del mentado ranking. Es decir, el rapero californiano, quien arribó al país el domingo pasado, llega en un gran momento. No por nada este año fue el show de medio tiempo del mediático Super Bowl.

El show en el país cierra la etapa latinoamericana del Grand National Tour. Este arrancó el 23 de septiembre pasado en Ciudad de México, luego debió cancelar el concierto en Colombia por problemas de documentación. Luego siguió hasta Brasil, donde se presentó el 30 de septiembre en São Paulo, continuó el 4 de octubre con un show en el Monumental de River, en Buenos Aires.

En general, los comentarios de su show en la capital trasandina son bastante positivos. "GNX, su disco más reciente, sirvió de columna vertebral del show, que también tuvo sus paradas tanto en sus álbumes anteriores como en singles y colaboraciones. Siempre con su hip hop de corte neoclásico como espada, pluma y palabra, el rapero de 38 años se movió en el escenario sin necesidad de recurrir a grandes gestos ni ademanes", escribió La Nación de Buenos Aires. Mientras, el Página 12 no ahorró elogios. “Se trató de una noche en la que el mejor rapero del mundo volvió para subir la vara: la suya y la del género”.

Uno de los ganchos de la noche, es el show de apertura. Ahí estarán los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, a menos de un mes de su primer show a gran escala en Chile, el pasado 14 de septiembre en el Movistar Arena. Y su tercera vez en el país en un año, pues esta temporada también fueron uno de los números descollantes de Lollapalooza.

A un año de su sesión en Tiny Desk (que ya acumula 43 millones de visitas) que les proporcionó un jalón de popularidad, los argentinos -que llegaron ayer al país- mostrarán su impactante show en vivo, que incluye su estrafalaria propuesta de vestuario y un repertorio concentrado en recorrer lo más granado de su trayectoria, aunque concentrado en el repertorio de su disco Baño maría y su exitoso EP Papota.

En su puesta en escena, los trasandinos destacan por mantener la frescura e irreverencia que les han vuelto uno de los números más destacados de la actualidad. Su show en el Movistar está entre lo mejor que ha pasado en la temporada de conciertos en el país. Una impresión que suele repetirse en la prensa internacional. “A un año de su Tiny Desk, la dupla argentina aprovechó su hora de actuación para sacarle provecho a lo que podía ser su consagración. Y lo consiguió”, escribió Página 12, a propósito de su presentación en el show de Lamar en Buenos Aires.

Es dable entonces esperar una noche de alto vuelo que tendrá además la participación de la chilena MC Millaray como el local support desde las 19:00 horas.

Con ocasión del concierto el servicio de metro tendrá extensión de funcionamiento hasta las 00:30 horas, solo ingreso por estaciones Pedrero y Mirador. Hasta la misma hora funcionarán, solo como salidas, las estaciones Baquedano, Tobalaba y Escuela Militar (de L1) y Vicente Valdés e Irarrázabal de L5. Más detalles en las redes sociales de la productora DG Medios.