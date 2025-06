La dura acusación de una fan contra Alejandro Sanz: “Me siento humillada, me siento sucia”

Una dura acusación lanzó una mujer española contra Alejandro Sanz. Señala que tuvo una cercanía con el artista español, como fan y luego el vínculo fue más lejos.

Ivet Playà, la mujer en cuestión, compartió un video en TikTok, donde cuenta que desde su adolescencia era fan del hombre de Corazón Partío.

“Yo era su fan y él, pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes”, detalla.

Y así, el cantante le hablaba por las redes sociales. Así comenzaron a charlar y pronto surgió la chance de un encuentro personal. “Quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento”.

“Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Lo sabía desde el principio.Yo era una niña“, agrega.

Agrega que comenzó a trabajar para costearse entradas a los shows del cantante. Vio 10, en un lapso de un mes y medio. Así pronto entró en su órbita.

Muy joven, logró incorporarse al staff de Sanz. “Con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque me contrató para trabajar para él”.

Pero las cosas se torcieron. “Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño más de su mano, pero la realidad se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido".

“Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo considero moral e incluso humano”, agrega. En sus palabras, Sanz “me ha llevado por delante”.

Eso sí, en una publicación posterior en su cuenta de IG señaló que “no culpabilizo a Alejando Sanz de ninguna conducta delictiva”.

