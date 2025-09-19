SUSCRÍBETE
La nueva película de Dominga Sotomayor: “Limpia” celebra su estreno mundial en el Festival de San Sebastián

El largometraje producido en Chile abrió la competencia Horizontes Latinos de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la que participaron Dominga Sotomayor y María Paz Grandjean, su directora y protagonista respectivamente. Estrenará en Netflix el 10 de octubre. Se basa en la novela homónima de Alia Trabucco Zerán.

Por 
Equipo de Culto
La nueva película de Dominga Sotomayor: “Limpia” celebra su estreno mundial en el Festival de San Sebastián JUAN NAHARRO GIMENEZ

Limpia, basada en la novela homónima de Alia Trabucco, se presentó hoy por primera vez en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La nueva película de la cineasta chilena Dominga Sotomayor, y su primera producción para Netflix, abrió la sección Horizontes Latinos del destacado festival.

En la premiere mundial participaron la directora Dominga Sotomayor y la protagonista María Paz Grandjean, junto con Juan De Dios Larraín y Rocío Jadue, productores de la película, María Laura Berch (Coach Actoral de la actriz Rosa Puga) y Gabriela Larralde (co-guionista), quienes además fueron parte de las actividades oficiales del certamen internacional.

“Fue muy emocionante la premiere, es muy especial abrir Horizontes Latinos que es una sección tan histórica que ha visibilizado el cine de nuestra región y creo que esta película justamente es un intento de revisitar y actualizar la idea del trabajo doméstico en Latinoamérica. Estoy muy contenta de la recepción y de haberla podido compartir con un público tan amplio y fuera de Chile”, señaló la directora Dominga Sotomayor.

Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Limpia será exhibida en salas selectas de cine en Chile el 25 de septiembre y se estrenará globalmente en Netflix el 10 de octubre.

