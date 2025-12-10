La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

Una de las cantantes más relevantes del último tiempo y uno de los cineastas fundamentales de Hollywood se unen en una iniciativa que promete dar mucho que hablar.

El proyecto se titula Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: El Tour en 3D y es un largometraje que se filmó durante la reciente gira mundial de la artista estadounidense, que comenzó en septiembre de 2024 y terminó en noviembre de 2025.

“Nadie ha filmado un concierto a esta escala. Usamos tecnología que nunca se ha usado”, señala en el primer adelanto James Cameron, quien dirige la cinta junto a la propia artista de 23 años, en medio del tour mundial para promocionar su tercer álbum.

Producida por Paramount Pictures, la película debutará en cines chilenos el próximo 19 de marzo de 2026.

En tanto, el estreno más inminente de Cameron es Avatar: Fuego y cenizas, que llegará a salas locales este 18 de diciembre.

Revisa el trailer a continuación: