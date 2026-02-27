La Quinta Vergara pide Gaviota de Platino antes que las de Plata y Oro para Mon Laferte
La artista se presenta a esta hora en el Festival de Viña 2026, donde terminará recibiendo el máximo galardón de la cita.
Será una realidad: esta noche, Mon Laferte recibirá la Gaviota de Platino, luego de una decisión consensuada entre la Municipalidad de Viña del Mar y la productora Bizarro, organizadores del Festival 2026 de la Ciudad Jardín.
El hecho se precipita luego de una reinterpretación del decreto municipal que establece las bases para el galardón. Se trata de dos puntos claves: el artista condecorado debe tener un mínimo de 30 años de trayectoria y un vínculo profundo con el evento.
Laferte sólo cumple la segunda cláusula, ya que su carrera más formal empezó en 2003 en Rojo, de TVN. Eso sí, la Municipalidad tomará el inicio de su trayectoria desde cuando tenía 10 años en un conservatorio en Viña del Mar.
Enterados de aquello, los fanáticos y fanáticas de la viñamarina comenzaron a pedir la Gaviota de Platino desde que salió a escena la noche de este jueves 26, mucho antes de la de Plata y Oro.
Aún no había puesto un pie sobre el escenario y ya se escuchaba el rugido exigiendo la de Platino. Ya sabemos cuál será el desenlace,
