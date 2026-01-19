Leo Quinteros adelanta su nuevo disco en Bar de René

En tiempos en que el rock en vivo se ha convertido en un territorio esquivo dentro de la escena musical —con espacios cada vez más reducidos y circuitos frágiles—, Leo Quinteros vuelve a sostener una práctica que reivindica la tradición del género como forma de vida y conversación cultural. El próximo jueves 22 de enero, a las 19:30, el cantautor ofrecerá un concierto en Bar de René, uno de los pocos reductos capitalinos donde el rock sigue girando como experiencia comunitaria y respirable.

Este show llega tras su concierto agotado y ampliamente reseñado en Sala Master, un reencuentro que para muchos fue menos un espectáculo y más un acto de reafirmación: en un recinto de aforo contenido y acústica cálida, Quinteros y su banda —la misma formación que acompañó ese regreso celebrado— desgranaron canciones que resonaron con una atención casi reverencial por parte del público.

La reseña del evento en Rockaxis destacó cómo, sin artificios ni pretensiones de grandeza, la presentación sostuvo un clima de escucha profunda que reafirmó a Quinteros como una voz única del circuito independiente nacional, precisamente cuando el rock parece perder terreno en la oferta pública de la música en Chile.

Bar de René, en este sentido, no es un lugar menor: su persistencia como espacio de rock vivo en Santiago lo convierte en un enclave crucial para el género, un reducto que resiste la tendencia a la desaparición de salas que programan y sostienen música con pensamiento crítico y sin concesiones comerciales. En esas mismas calles del sector de Santa Isabel y Barrio Italia, en reductos como Tres Continentes y el mismo Bar de René, que se gestó con una ética a pulso la generación fotolog de músicos, como la denominó Quinteros en entrevista con La Tercera.

Es allí donde Quinteros continuará pavimentando la antesala de su próximo larga duración, previsto para el primer semestre de 2026, un disco que condensará más de una década de escritura en plenitud creativa.

En este concierto íntimo, Quinteros combinará material inédito con canciones que han marcado distintas etapas de su carrera, desde piezas clave de su cancionero hasta exploraciones sonoras nuevas, concebidas como parte de un relato continuo.

Las entradas para ver a Leo Quinteros se pueden adquirir en Portaltickets.