SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Leo Quinteros adelanta su nuevo disco en Bar de René

    El músico se presentará en el conocido local de Barrio Italia el próximo jueves 22 de enero, a las 19:30 horas. Un show en que repasará lo más representativo de su carrera además de mostrar nuevo material.

    Por 
    Equipo de Culto

    En tiempos en que el rock en vivo se ha convertido en un territorio esquivo dentro de la escena musical —con espacios cada vez más reducidos y circuitos frágiles—, Leo Quinteros vuelve a sostener una práctica que reivindica la tradición del género como forma de vida y conversación cultural. El próximo jueves 22 de enero, a las 19:30, el cantautor ofrecerá un concierto en Bar de René, uno de los pocos reductos capitalinos donde el rock sigue girando como experiencia comunitaria y respirable.

    Este show llega tras su concierto agotado y ampliamente reseñado en Sala Master, un reencuentro que para muchos fue menos un espectáculo y más un acto de reafirmación: en un recinto de aforo contenido y acústica cálida, Quinteros y su banda —la misma formación que acompañó ese regreso celebrado— desgranaron canciones que resonaron con una atención casi reverencial por parte del público.

    La reseña del evento en Rockaxis destacó cómo, sin artificios ni pretensiones de grandeza, la presentación sostuvo un clima de escucha profunda que reafirmó a Quinteros como una voz única del circuito independiente nacional, precisamente cuando el rock parece perder terreno en la oferta pública de la música en Chile.

    Bar de René, en este sentido, no es un lugar menor: su persistencia como espacio de rock vivo en Santiago lo convierte en un enclave crucial para el género, un reducto que resiste la tendencia a la desaparición de salas que programan y sostienen música con pensamiento crítico y sin concesiones comerciales. En esas mismas calles del sector de Santa Isabel y Barrio Italia, en reductos como Tres Continentes y el mismo Bar de René, que se gestó con una ética a pulso la generación fotolog de músicos, como la denominó Quinteros en entrevista con La Tercera.

    Es allí donde Quinteros continuará pavimentando la antesala de su próximo larga duración, previsto para el primer semestre de 2026, un disco que condensará más de una década de escritura en plenitud creativa.

    En este concierto íntimo, Quinteros combinará material inédito con canciones que han marcado distintas etapas de su carrera, desde piezas clave de su cancionero hasta exploraciones sonoras nuevas, concebidas como parte de un relato continuo.

    Las entradas para ver a Leo Quinteros se pueden adquirir en Portaltickets.

    Más sobre:Leo QuinterosBar de RenéConciertosMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    Lo más leído

    1.
    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    2.
    Eduardo Carrasco deja para siempre el poncho negro de Quilapayún: “No voy a volver a vivir en Chile”

    Eduardo Carrasco deja para siempre el poncho negro de Quilapayún: “No voy a volver a vivir en Chile”

    3.
    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    4.
    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    5.
    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Cómo donar a los damnificados por incendios: las cuentas de organizaciones que reciben ayuda

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 18 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Lirquén, Ránquil: las cinco localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble

    Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg
    Negocios

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    Daniel Mas salta desde la CPC a encabezar el Ministerio de Economía

    Precio del oro y la plata llegan a niveles récord y XTB apuesta a que pueden seguir subiendo

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Kylian Mbappé rompe el silencio en el Real Madrid: aborda el llanto de Vinícius y explica su conflicto con Xabi Alonso
    El Deportivo

    Kylian Mbappé rompe el silencio en el Real Madrid: aborda el llanto de Vinícius y explica su conflicto con Xabi Alonso

    Christian Garin: “Sé que soy un poco cerrado y tímido, pero hoy sí siento el cariño de la gente y eso me da ánimo”

    Juan Delgado vuelve al fútbol chileno para defender a Deportes Santa Cruz en la Primera B

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”
    Cultura y entretención

    Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    Leo Quinteros adelanta su nuevo disco en Bar de René

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”