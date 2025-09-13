SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Leo Quinteros, el regreso de un cantautor esencial de los 2000: “Somos una generación Fotolog”

Nombre clave en la escena de músicos independientes de comienzos de los 2000, en los últimos años hizo apariciones esporádicas e incursionó en la literatura infantil. Tras más de 10 años, prepara un nuevo disco y se alista para un show a banda completa en Sala Master. "Soy yo mismo, haciendo lo que siempre hago, escribir canciones”, dice.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Leo Quinteros, el regreso de un cantautor esencial de los 2000: “Somos una generación Fotolog”

Cada tanto, el escenario llama de vuelta al cantautor Leo Quinteros (Arica, 1975). Nombre clave en la escena de músicos independientes de los primeros años 2000, fue contemporáneo y aliado de artistas como Matorral, Alejandro Gómez, entre otros, en un momento en que grabar y publicar música era una labor que requería pasión y arrojo. Publicó discos como 1A (2004) y Los accidentes del futuro (2007), en que desplegó un cancionero de letras urgentes y filosas, con buena recepción de la crítica. Pero desde hace algunos años, sus presentaciones en vivo eran más bien esporádicas y acotadas a lugares pequeños.

No estaba retirado ni mucho menos. Simplemente no montaba espectáculos y se asomaba cuando había alguna chance. “Cada cierto rato aparecí en todos estos años haciendo alguna cosa. Teloneando el lanzamiento del disco de algún amigo o haciendo un show acústico en un café”, dice a Culto. Y en esas instancias notó que aún la música fluía. “En las últimas pequeñas cosas que hice, sentí una vibra como ‘oye, después de tanto rato todavía estos caballeros se saben las canciones’”.

En parte, esa distancia de Leo Quinteros con los escenarios se explica por el hecho de que no había lanzado nuevo material. Lo último fue el álbum Antártica (2013), hace más de una década. También porque diversificó sus intereses; incursionó en la literatura infantil, publicando El cuento del Pirata Comearañas y la Pizza del Tesoro, que se distribuyó en Colombia, Perú, México, Estados Unidos y próximamente en Brasil. Asimismo, parte de sus escritos se sumaron al volumen Nunca se supo: Poemas de Músicos Chilenos (2025), editado por Chinoy y Joaquín Miranda Puentes. Y además participó en la banda sonora de películas como Andrés lee i escribe (2016) de Daniel Peralta.

Leo Quinteros

A pesar de esa actividad, Quinteros no dejó de escribir canciones. Y en un momento, notó que ya tenía material suficiente como para volver a trabajar en un disco. “Se fue acumulando música, composiciones y cosas que te empiezan a rebalsar, quería sacar todas estas cosas de la cabeza y ponerlas en un disco. Y creo que es el momento”, asegura. Así, comenzó a trabajar en un nuevo disco, todavía sin título definitivo, con la producción musical de Javier Barría, otro contemporáneo de esos años en que la independencia fue la norma. “No éramos muy cercanos, pero en el ámbito de la música siempre estaba cerca y creo que también hay una afinidad musical”, dice.

Leo Quinteros comenzó a trabajar con Barría entre febrero y marzo de este año. No perdió el tiempo y le entregó 60 demos de canciones. “Él se tomó el tiempo de escucharlos. Ahora redujimos a 12 canciones que son las que estamos grabando ahora. Javier es un músico muy fino, también es un poco más estructurado musicalmente que yo y creo que hacemos un buen juego, en el sentido que ordena un poco la casa. Es un placer trabajar con él, tiene una mirada musical bien profunda”.

-Hoy la tendencia es sacar singles antes que discos ¿por qué mantener ese formato?

-Un disco ofrece una mirada más global, donde las canciones no existen solas, sino que existen en relación a la canción que viene antes, a la canción que viene después. Se ordenan de una manera que no es antojadiza, también se ordena musicalmente, con los acordes con que empiezan, con los acordes que terminan. Hay un recorrido, es más parecido una novela que a un cuento suelto.

-¿Cómo suena este nuevo material?¿hay algún vínculo con lo que te conocimos?¿pruebas algo distinto?

-En mi discografía hay colores bien marcados; hay un disco que es como muy sónico, el 1A (2004), otro que es casi piano y guitarra, el Leo Quinteros, ahora! (2006). En este caso, yo creo que en algún momento lo planteé como un disco de rock, en el sentido de la música antigua del rock, pero que no pretende buscar un sonido vintage o algo así. Suena como grabado en el 2025. No pretende ser rock retro o algo así, es un sonido actual.

-Fuiste parte de una generación de músicos independientes que surgió tras la caída de los sellos ¿qué te dejó esa experiencia?

-Empezamos a sacar discos un poco hechos en casa, con más facilidades que antes y también con más riesgo que antes, porque imagino que en la época de la plata dulce en los 90, ahí había productores, gente poniendo la máquina y todo. En cambio, cuando esta generación aparece nadie te dice cuánto delay, o cuánta distorsión tienes que ponerle a las cosas. Entonces, creo que había un ánimo más juguetón. Y creo que es una generación súper particular, porque termina la industria y no hay nada. El streaming parte después. Esta generación es como un valle entre esas dos cosas, en que la gente se bajaba la música pero iba a las tocatas y se compraba los discos de los músicos independientes porque no tenía otra manera de tener esa música. Y personalmente, yo disfruté mucho esa escena. Creo que era una escena muy rica en en creatividad. Se tocaba en lugares rarísimos, ciclos de tocatas en unas tanguerías, en unas comidas chinas, era ir a todas. Y ahí yo creo que salió mucho talento, hay mucha música ahí y creo que es un periodo que, particularmente, por el hecho de estar en este valle, no está tan registrado. Somos una generación Fotolog.

-Desde esa época hasta acá ¿cuánto ha cambiado tu manera de escribir canciones?

-Ha cambiado harto. Creo que, si bien siempre tienen un origen intuitivo, las canciones que vienen en este disco cuentan distintos momentos, porque son escritas en distintos años. No es como los demás discos en que son épocas súper claras. O sea, el 1A es un disco que se hace en un mes, Los accidentes del Futuro en un par de meses, pero súper concreto. En cambio, acá, fue la recolección de todo lo que he escrito alrededor de nueve años. El personaje me parece un poquito bipolar, de repente está enojado, de repente encontró la belleza en el mundo. Las letras son un poco más introspectivas. Los primeros discos siempre tienen estas cosas como de mirar un poco la sociedad y ahora es mi experiencia viviendo la experiencia humana.

Leo Quinteros

-En estos años publicaste cuentos infantiles, poesía ¿cuánto de ese interés en la literatura repercute en la música?

-Yo creo que mucho. Las letras son fundamentales para mí. Si bien puede ser un poquito la parte más intelectual de la música, cuando están bien hechas también son rítmicas y tienen su propia vida sonora. A mí me gusta la escritura, me interesa, me gustan los cantautores, las cantautoras, todo. Es parte de mi interés total.

Además de trabajar en un nuevo disco, Leo Quinteros también se alista para un regreso a los escenarios en toda regla. El próximo viernes 18 de octubre, a las 19:30 horas, se presentará en un concierto en Sala Master (Miguel Claro 509, Providencia) acompañado por una banda integrada por Leo Saavedra, Gabriel Parra y Águila Espacial. “El concierto busca reconectar con la gente, con el público más cercano y tocar un repertorio variado de distintos discos. Y voy a presentar algunas canciones nuevas, no necesariamente en el formato que van en el disco, sino que todavía un poquito despojadas, todavía están en la cocina. Pero creo que es interesante mostrar un poco de eso”.

El show será transmitido por Radio Universidad de Chile. Ya se agotaron las dos primeras preventas pero aún están disponibles boletos de entrada general en el sitio web de Portaltickets. Para Quinteros, este show no supone realmente una vuelta. “No lo veo tanto como un regreso -dice-. No es que se desarmó una estructura gigante y ahora vuelve a armarse otra cosa. Soy yo mismo, haciendo lo que siempre hago, escribir canciones”.

Lee también:

Más sobre:Leo QuinterosLT Sábado1ALos Accidentes del FuturoJavier BarríaMatorralMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

5.
Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia
Chile

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
Negocios

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona
Mundo

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté