Limp Bizkit regresa a Chile con show en el Estadio Monumental

Limp Bizkit está de vuelta. Una de las bandas que definió el rock de principios del siglo XXI gracias a su apuesta por el nü metal, retornará a Chile a sólo un año de su comentado paso por Lollapalooza 2024, tal como adelantó Culto.

Será como parte del Loserville tour, el proyecto itinerante que ya los ha llevado con éxito por Europa y Estados Unidos. ¿La fecha y el lugar? El 13 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago.

Además, tendrá invitados: Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff.

En el desglose, Yungblud es un artista de rock de la nueva generación reconocido por leyendas como el recién fallecido Ozzy Osbourne y Mick Jagger. A sus 27 años, el cantautor británico ha acumulado más de 3.400 millones de reproducciones solo en Spotify y presume de éxitos como Parents y 11 Minutes, además de colaboraciones de pop punk con Avril Lavigne, WILLOW y Machine Gun Kelly. Actualmente está promocionando Idols (2025), su cuarto álbum de estudio.

311 exhibe la fuerza de un nombre veterano en la formación del proyecto Durst. Formado en Omaha, Nebraska, hace más de 30 años, 311 alcanzó popularidad fusionando rock alternativo, reggae rock, rap rock, funk, metal y ska. El grupo, compuesto por Nick Hexum (voz y guitarra), Doug “SA” Martinez (voz y DJ), Tim Mahoney (guitarra), Aaron “P-Nut” Wills (bajo) y Chad Sexton (batería), cuenta con una discografía de 14 álbumes y continúa realizando conciertos para promocionar Full Bloom (2024), su proyecto más reciente.

Representando la robustez y la fuerza estética de las mujeres que están llevando el rock alternativo a nuevas alturas, Ecca Vandal se une al elenco de invitadas especiales de la gira. La artista produjo su álbum debut, Ecca Vandal (2017), en un estudio completamente improvisado en su sala de estar, pero ha forjado una carrera que está atrayendo la atención de bandas populares de la industria; fue telonera de Incubus, una reconocida banda californiana, durante su gira.

Loserville Tour también incluye a la banda californiana Slay Squad, que diversifica el sonido de sus invitados especiales explorando la euforia rítmica del ghetto metal. Sus miembros, Brahim Gousse (voz), Keilo Kei (voz), Gordo (guitarra), Stick (bajo), Tim Ryan (batería) y Cheeze (DJ), han actuado en importantes festivales de la escena, como Welcome to Rockville e Inkcarceration, ambos en Estados Unidos, y han producido dos álbumes de estudio, Stick to the Plan y Souls for the Feast, lanzados en 2016.

El rapero tejano Riff Raff completa el elenco de artistas invitados con un vibrante repertorio que fusiona hip-hop, EDM, trap y pop. Con una carrera que se forjó a través de éxitos virales alrededor de 2010, ahora colabora con artistas de renombre mundial como Snoop Dogg, Soulja Boy, Wiz Khalifa, blackbear, Drake y Childish Gambino. El álbum Welcome to Shaolin (2025) es su último proyecto y consolida su versatilidad como letrista e intérprete.

La venta de entradas para su show en Chile se distribuirá de la siguiente manera:

Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile: miércoles 6 de agosto, 12:00 pm

20% de descuento pagando con tarjetas del Chile 3, 9 ó 12 cuotas sin interés. Máximo 6 entradas por cliente.

Paga hasta un 25% del valor total con dólares-Premio.

Hasta agotar el stock de descuentos de 5 mil entradas.

Entradas a través de Ticketmaster.