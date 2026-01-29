SUSCRÍBETE POR $1100
    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    El festival gratuito más grande del país se desarrollará del 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción. Tendrá 45 bandas y solistas, además de propiciar apoyo a las comunidades afectadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Festival REC Drone @gatobomba edit @isidoraila

    En un contexto marcado por los incendios forestales que han afectado gravemente a distintas zonas de la Región del Biobío, el Festival REC anunció que su 11ª versión tendrá como eje central la unión en torno al proceso de reconstrucción.

    En dependencias del Gobierno Regional del Biobío, este jueves 29 de enero, el gobernador Sergio Giacaman junto a consejeros regionales, representantes de Desarrolla Biobío y de la productora Sono hicieron un llamado a enfrentar colectivamente el complejo escenario que viven las familias afectadas.

    “La emergencia continúa en la región del Biobío y seguimos concentrados en ella, articulando y gestionando para que el proceso de reconstrucción avance con la mayor rapidez posible. En ese contexto, quisimos darle un sentido especial a esta versión del REC que, junto con ser un espacio de encuentro a través de la música, será también una instancia para apoyar a los 26 voluntarios de Bomberos que perdieron sus viviendas mientras combatían los incendios forestales”, señaló el Gobernador Regional del Biobío, Sergio Giacamann.

    Desde esta semana, el festival se ha sumado a las campaña de ayuda a los voluntarios de bomberos que perdieron sus viviendas en los incendios, invitando a la comunidad a hacer aportes a la Junta Nacional de Bomberos de Chile, RUT 70.073.800-0; numero de cuenta 132-5 del Banco Santander.

    El presidente nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile Juan Carlos Field, agradeció que el Festival REC 2026 se sumara a la campaña para apoyar a los 26 voluntarios y sus familias afectadas.

    Así el Festival REC 2026 dio a conocer su programación (line up) para los días 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción, manteniendo su carácter gratuito y abierto a la comunidad.

    Line up

    En lo artístico, el Festival REC 2026 contará con la participación de 45 bandas y solistas, abordando una gran selección de diversidad musical, entre los que sobresalen nombres internacionales como la renombrada banda escocesa de rock alternativo, Travis; la banda de rock uruguaya más importante de los últimos años, Cuarteto de Nos; y el argentino León Gieco, ícono del folclor y el rock trasandino.

    El gran encuentro musical del país tendrá nombres nacionales como Los Jaivas, Gondwana, De Saloon, Los Tetas, Claudio Valenzuela, Katteyes, Supernova, Tronic, Kudai, Niebla Niebla, Titae 4 Funk y Nico Ruiz.

    Por otro lado, REC 2026 hará historia al contar con la mayor presencia regional de sus 11 versiones. De los 25 proyectos musicales locales que serán parte del festival, 11 fueron seleccionados por un comité de la producción del evento y 14 por una Mesa de Curatoría integrada por nueve agrupaciones musicales de las tres provincias del Biobío.

    Con este line up, el Festival REC sigue marcando una llamativa diversidad de estilos tanto internacionales, como nacionales y locales, que ha logrado récords históricos de convocatoria a nivel nacional, convirtiéndose un importante impulsor económico para la Región del Biobío.

    El Festival REC 2026 es financiado por el Gobierno Regional del Biobío, impulsado por Desarrolla Biobío y producido por Sono en sus 50 años de historia.

