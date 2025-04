Llega a Chile la experiencia inmersiva Light Cycles: revisa todas las coordenadas

Tras sus pasos por Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda, la experiencia inmersiva Light Cycles debutará en Chile el próximo 8 de mayo.

Inédita en Latinoamérica, se trata de una instalación multisensorial de luces, sonido y tecnología que promete convertir el Parque Metropolitano en un espectáculo nocturno. Sus visitantes tendrán la posibilidad de recorrer un sendero –con una extensión de un kilómetro– que ha sido diseñado especialmente para la ocasión.

El paseo al aire libre contempla cinco estaciones: Invisible, Forest Frequencies, The Hearth, Crystal Grove, Into the Sunset. El concepto, dicen sus organizadores, es conectar “con la naturaleza de una manera completamente nueva”.

El evento estará disponible a partir del 8 de mayo entre jueves y domingo, con funciones entre 18:00 y 21:00 horas. Su duración es entre 45 y 60 minutos.

Creada por Moment Factory y copresentada por Fever, la experiencia tiene disponible su venta de entradas a través del siguiente link. Además de boletos individuales, también existe la posibilidad de adquirir tickets para grupos grandes (mínimo 15 personas). En tanto, niños menores de cuatro años ingresan gratis y aquellos entre cuatro y 12 años tienen un precio especial.