Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Culto

    Llega La Furia del Libro de Verano: cuatro días de literatura, invitados internacionales y más de 200 editoriales

    La Furia del Libro de Verano 2025 regresa entre el 18 y el 21 de diciembre al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) con una programación para lectores de todas las edades, visitas internacionales y nuevas alianzas que fortalecen su vocación de encuentro, de diversidad y circulación del libro independiente.

    Por 
    Equipo de Culto
    Nace La Furia Ilustrada, el encuentro que celebra la gráfica contemporánea

    Consolidada como uno de los eventos literarios más importantes del país y el principal punto de encuentro de las editoriales independientes, en esta nueva versión La Furia inaugura una ampliación de su presencia en el GAM: tres plazas de stands, tres espacios de actividades, y una asociación con el gremio gastronómico de Lastarria para descuentos para el público y los expositores.

    En esta edición se integran 70 expositores más que en la versión pasada de La Furia del Libro de Verano, sumando un total de 223 editoriales; 54 provenientes de regiones y 33 extranjeras. Se desarrollarán más de 80 conversatorios, lanzamientos y actividades en tres espacios que funcionarán en simultáneo: la Sala C1, la Sala C2 y el escenario principal.

    Este año, el evento suma colaboraciones con instituciones culturales y medios que enriquecerán la agenda de conversatorios, lanzamientos y talleres. El Centro Cultural de España en Chile (CCE), junto a la Embajada de España y la revista Cuadernos Hispanoamericanos, traerán a autores internacionales; Hernán Ronsino (Argentina), Santiago Wills (Colombia), Elvira Navarro (España) y Romina Paula (Argentina), quienes junto a Javier Serena, director de Cuadernos, realizarán actividades tanto en el CCE como en La Furia del Libro. Desde Uruguay, la presencia de Yanina Vidal y Damián González Bertolino, gestionados por Libros del Amanecer con el apoyo de la Embajada de Uruguay, aportará nuevas miradas al panorama literario regional.

    La feria también será sede de la premiación de la segunda versión del Premio de Crónicas Inéditas en Español “Nuevas Plumas Chile”, un hito que reafirma el compromiso de La Furia con las nuevas voces del género. Asimismo, CIPER Chile participará con un conversatorio dedicado a analizar la crisis en el Poder Judicial a partir de la denominada “trama bielorrusa”.

    Algunas de las autoras y autores internacionales presentes realizarán actividades adicionales en las librerías Proyección e Inquieta, ampliando la experiencia literaria fuera del recinto ferial.

    Actividades destacadas

    La programación comenzará el jueves 18 con una Lectura inaugural a cargo de algunas de las visitas internacionales, y con el conversatorio Batalla cultural, un encuentro que reunirá a Mono González, Jaime Bassa y Caiozzama, creador de la imagen gráfica de esta edición, en la Sala C1 a las 18:00 horas. Este diálogo abrirá la feria abordando las tensiones actuales entre arte, política y espacio público.

    El viernes 19 continuará con uno de los encuentros más esperados: Arqueologías futuras, que reunirá a Hernán Ronsino, Santiago Wills, Romina Paula, Elvira Navarro, Diego Zúñiga, Álvaro Bisama, Nona Fernández y Alejandra Costamagna, con la moderación de Javier Serena, director de Cuadernos Hispanoamericanos, a las 18:00 horas. Más tarde, a las 19:00, el Escenario Furia acogerá Cruces y territorios: tres voces uruguayas publicadas en Chile, con Yanina Vidal, Rafaela Lahore y Damián González Bertolino. Ese mismo día, el equipo de CIPER Chile presentará un análisis en vivo de la llamada “trama bielorrusa” y su impacto en la crisis del Poder Judicial, en un conversatorio con Catalina Olate y Benjamín Miranda, moderado por Freddy Stock.

    El sábado 20, la mañana dará espacio al público familiar con el Lanzamiento–Taller de la Serie Petit, un cómic para primeros lectores presentado por Paloma Valdivia, Mónica Bombal y Bernardita Ojeda en la Sala C1 a las 15:00 horas. Durante la tarde se realizará el lanzamiento de ¿Quién mató a Gaete?, de Cristofer Rodríguez, acompañado por Mauricio Redolés, Ángelo Pierattini y Pamela Flores (Floresalegría), actividad que incluirá un bloque musical acústico en homenaje a los 50 años de trayectoria de Redolés. Más adelante, el Escenario Furia recibirá el conversatorio Cánon imposible, con Santiago Wills, Marina Berri, Elvira Navarro y Javier Serena, moderados por Lorena Amaro, un espacio para pensar los límites y tensiones del canon literario contemporáneo. Ese mismo día, a las 18:00 horas en la Sala C1, se presentará además el Premio Nuevas Plumas 2025, de la mano de Juan Pablo Meneses y Claudio Broitman.

    El domingo 21 comenzará con una actividad infantil a las 11:00 horas en el Espacio Lector, donde Sol Undurraga presentará El Zorro Chuleta. La jornada cerrará con un tono reflexivo y comunitario: a las 18:00 horas, la Sala C1 recibirá el conversatorio Crónicas, con la participación de Nona Fernández, Alejandra Costamagna, Alfonso Zuriaga y Javier Serena, moderados por Galo Ghigliotto. Finalmente, desde las 19:00 hasta las 20:30 horas, el Escenario Furia se abrirá a la tradicional Lectura Furiosa, el histórico micrófono abierto que invita al público a compartir sus propios textos y que se ha convertido en uno de los momentos más significativos y emocionantes de cada edición.

    Con entrada liberada, La Furia del Libro invita a disfrutar cuatro días de literatura, pensamiento crítico, actividades para todas las edades y celebración de la bibliodiversidad en el corazón de Santiago.

    Dónde: Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

    Cuándo: 18 al 21 de diciembreHorarios:

    • Jueves 18 y viernes 19 · 16:00–21:00 h
    • Sábado 20 y domingo 21 · 11:00–21:00 h

    Programa completo: lafuriadellibro.com

    Organiza: La Furia del Libro

    Patrocina: Centro GAM, Fundación El Libro y La Furia

    Colabora: Embajada de España, Centro Cultural de España en Santiago AECID, Cuadernos Hispanoamericanos

    Medios asociados: TVN, NTV, El Mostrador, Biobío Chile, Massiva

