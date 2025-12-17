Llega nuevo libro que recorre la música en la era del cine mudo en Chile

¿Cómo era la experiencia de ver una película sin sonido?, ¿qué implicaba trabajar haciendo música para cine?, ¿con qué repertorios e instrumentos se acompañaban las películas? Estas y otras preguntas recorren las páginas de Cinema-Concierto. Música y sonidos del cine silente en Chile (1896-1932), investigación realizada por el musicólogo Martín Farías, de reciente publicación por el sello editorial Historiográfica. Para ello examina la llegada al país de las primeras películas de los Hermanos Lumière y la conformación de sus prácticas musicales asociadas, los repertorios interpretados en innumerables funciones y los instrumentos, formatos y aparatos sonoros empleados para dar sonido y vida a la experiencia cinematográfica.

En sus capítulos se conjuga la rigurosidad de la investigación académica con un estilo claro y sintético, propio de la divulgación orientada a audiencias amplias, junto a más de sesenta fotografías de la época y a un valioso material de archivo.

Esta publicación se enmarca en el interés de editorial Historiográfica por sacar a la historia de la academia y llegar con sus títulos a lectorías amplias. Todo un desafío editorial puesto que las investigaciones de calidad suelen mantenerse en círculos universitarios.

«Hemos visto, en los últimos años, un creciente interés por exhibir películas silentes con música en vivo en Chile. La Cineteca Nacional, el Festival de Cine Recobrado en Valparaíso y otros espacios alternativos han propiciado este tipo de proyecciones, renovando el interés tanto por las películas que sobreviven desde aquellos años como por la musicalización en vivo», explica el autor.

Y agrega: «Pese a la revaloración de estas prácticas, hasta hoy es poco lo que sabemos sobre la dimensión sonora del cine durante la era silente en el país».

