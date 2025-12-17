SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Llega nuevo libro que recorre la música en la era del cine mudo en Chile

    Se trata de Cinema-Concierto. Música y sonidos del cine silente en Chile (1896-1932), título que recorre desde la proyección en el país de las primeras películas de los Hermanos Lumière hasta la llegada del cine sonoro.

    Por 
    Equipo de Culto

    ¿Cómo era la experiencia de ver una película sin sonido?, ¿qué implicaba trabajar haciendo música para cine?, ¿con qué repertorios e instrumentos se acompañaban las películas? Estas y otras preguntas recorren las páginas de Cinema-Concierto. Música y sonidos del cine silente en Chile (1896-1932), investigación realizada por el musicólogo Martín Farías, de reciente publicación por el sello editorial Historiográfica. Para ello examina la llegada al país de las primeras películas de los Hermanos Lumière y la conformación de sus prácticas musicales asociadas, los repertorios interpretados en innumerables funciones y los instrumentos, formatos y aparatos sonoros empleados para dar sonido y vida a la experiencia cinematográfica.

    En sus capítulos se conjuga la rigurosidad de la investigación académica con un estilo claro y sintético, propio de la divulgación orientada a audiencias amplias, junto a más de sesenta fotografías de la época y a un valioso material de archivo.

    Esta publicación se enmarca en el interés de editorial Historiográfica por sacar a la historia de la academia y llegar con sus títulos a lectorías amplias. Todo un desafío editorial puesto que las investigaciones de calidad suelen mantenerse en círculos universitarios.

    «Hemos visto, en los últimos años, un creciente interés por exhibir películas silentes con música en vivo en Chile. La Cineteca Nacional, el Festival de Cine Recobrado en Valparaíso y otros espacios alternativos han propiciado este tipo de proyecciones, renovando el interés tanto por las películas que sobreviven desde aquellos años como por la musicalización en vivo», explica el autor.

    Y agrega: «Pese a la revaloración de estas prácticas, hasta hoy es poco lo que sabemos sobre la dimensión sonora del cine durante la era silente en el país».

    Cinema-Concierto. Música y sonidos del cine silente en Chile (1896-1932), investigación del musicólogo Martín Farías publicada por el sello editorial Historiográfica, ya está a la venta en librerías del país.

    Más sobre:Cinema-Concierto. Música y sonidos del cine silente en Chile (1896-1932)}Cine silenteCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de “información confidencial” tras un ciberataque

    Boric insta a elaborar políticas públicas en base a evidencia científica y apunta: “No todos los presidentes hacen eso”

    Quiroz por eventual desembarco de Daza en gobierno de Kast: “Ojalá que se entusiasme y se sume”

    Más de 353 funcionarios terminaron cursos en Escuela de Especialidades de Carabineros

    Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026

    Lo más leído

    1.
    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    2.
    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    3.
    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    4.
    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    5.
    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”
    Chile

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026
    Negocios

    Fitch advierte de los desafíos del gobierno de Kast para contener trayectoria de la deuda y estima menor crecimiento en 2026

    Susana Jiménez y sus elogios para los eventuales nombres del equipo de Kast: “Quiroz es un gran economista” y “sería un lujo tener a Daza”

    Banco Central fija en 2,4% el crecimiento para 2025 y mejora las proyecciones de PIB para el próximo año

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev
    Tendencias

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025

    Conoce los votos de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo en representación de la Roja para los premios The Best
    El Deportivo

    Conoce los votos de Nicolás Córdova y Gabriel Suazo en representación de la Roja para los premios The Best

    “¿Para qué venir a sufrir acá?”: la fuerte advertencia de Arturo Salah por la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

    El fin de una etapa exitosa: Carlos Alcaraz despide a Juan Carlos Ferrero como entrenador

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Llega nuevo libro que recorre la música en la era del cine mudo en Chile
    Cultura y entretención

    Llega nuevo libro que recorre la música en la era del cine mudo en Chile

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de “información confidencial” tras un ciberataque
    Mundo

    El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de “información confidencial” tras un ciberataque

    Entre fraudes, influencia y poder: ¿Cómo se hizo rico Jeffrey Epstein?

    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni