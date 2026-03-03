SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    El festival reveló su mapa oficial con la ubicación de sus múltiples escenarios y servicios principales. Las jornadas del evento tendrán lugar el 13, 14 y 15 de marzo en Parque O'Higgins.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    Lollapalooza Chile 2026 reveló el mapa oficial de su decimocuarta edición que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo. El evento volverá al Parque O’Higgins y reveló toda la información necesaria para que sus asistentes puedan conocer las experiencias y servicios que ofrece.

    El festival tendrá tres accesos y salidas por las calles Matta, Rondizzoni y Tupper, que abrirán sus puertas a las 13:00. Los escenarios principales estarán dispuestos frente a la elipse del Parque O’Higgins; el escenario Perrys estará en el Arena; los escenarios Alternative y Lotus estarán dispuestos en el lado norte del recinto y Kidzapalooza se ubicará rodeado de áreas verdes.

    El mapa detalla las entradas y salidas principales, puntos de encuentro y rutas recomendadas para llegar y salir del parque. Para un ingreso expedito, habrá carriles express para entrar sin bolsos o con bolsos pequeños (los límites de tamaño y normas de ingreso están disponibles en LollapaloozaCL.com).

    A todo esto, Lollapalooza suma una ampliación de sus categorías gastronómicas, que incluyen más opciones para los diferentes gustos y necesidades (incluida comida vegana). Habrá más de 60 puestos y 6 food gardens.

    Entre las novedades, Lolla Lounge y Platinum cambiarán de ubicación, ubicándose cerca de la laguna del Parque O´Higgins. El Lounge incluye zonas de descanso con sombra, baños preferenciales, barras libres de bebidas, cócteles y diferentes tipos de alimentación. Por su parte, Platinum está diseñado para ofrecer una experiencia VIP; tiene acceso preferente frente a los escenarios principales, comida y bebidas incluidas, traslados rápidos entre escenarios, baños premium, áreas de descanso techadas y múltiples beneficios para la máxima experiencia. Sólo está disponible para mayores de 18 años.

    El programa de Accesibilidad e Inclusión de Lollapalooza incluye ajustes de accesibilidad para que las oportunidades de participación sean equitativas. Entre las medidas indicadas, el evento tendrá un carril de acceso preferente, cadenas de accesibilidad formadas por senderos, una zona de pausa sensorial, intérpretes en lengua de señas para ciertos shows y vans de acercamiento, entre otras.

    La organización del evento también especificó que el lugar para notificar, dejar o buscar objetos extraviados (Lost&Found) estará ubicado en el acceso de Matta. Una vez finalizado el festival, se publicará todo lo recolectado y las cosas estarán disponibles durante 30 días para su reclamo. También habrá bicicleteros (a un costado del acceso Tupper) y lockers (en acceso Matta).

    También estará la Mega Lolla Store, con el merch oficial del evento, que estará ubicada a un costado del escenario Banco de Chile. Las últimas entradas y pases diarios continúan a la venta a través de Ticketmaster.

    Pueden ver el mapa completo aquí.

    Lee también:

    Más sobre:LollapaloozaLollapalooza ChileLollapalooa Chile 2026Sabrina CarpenterChappell RoanTyler, the creatorSkrillexLos Bunkers31 MinutosDeftonesConciertoParque O'HigginsMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    General Araya y condena por crimen de carabineros: “Nuestra institución, desde esa fatídica noche, jamás bajó los brazos”

    Despachan a sala reforma al sistema político con norma que permite la fusión de partidos en disolución

    Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero

    Lo más leído

    1.
    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    2.
    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?
    Chile

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    En la antesala del cambio de mando: Kast pone en marcha comités social y económico

    General Araya y condena por crimen de carabineros: “Nuestra institución, desde esa fatídica noche, jamás bajó los brazos”

    Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero
    Negocios

    Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero

    Ingresos del grupo Inchcape en Chile caen en 2025, pero resultados globales cumplen las expectativas

    Gremio del gas natural afirma que el sistema chileno opera estable pese a conflicto en Medio Oriente

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia
    El Deportivo

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

    Se realiza el lanzamiento del Mundial Femenino Sub 17 de vóleibol que se jugará en Chile

    Indignación en los vecinos: la grave acusación de indisciplina que involucra a jugador de Colo Colo

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar
    Cultura y entretención

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos
    Mundo

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Abatir a Jamenei: Cómo la inteligencia israelí y la CIA decapitaron al régimen islámico

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”