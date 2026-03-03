Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

Lollapalooza Chile 2026 reveló el mapa oficial de su decimocuarta edición que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo. El evento volverá al Parque O’Higgins y reveló toda la información necesaria para que sus asistentes puedan conocer las experiencias y servicios que ofrece.

El festival tendrá tres accesos y salidas por las calles Matta, Rondizzoni y Tupper, que abrirán sus puertas a las 13:00. Los escenarios principales estarán dispuestos frente a la elipse del Parque O’Higgins; el escenario Perrys estará en el Arena; los escenarios Alternative y Lotus estarán dispuestos en el lado norte del recinto y Kidzapalooza se ubicará rodeado de áreas verdes.

El mapa detalla las entradas y salidas principales, puntos de encuentro y rutas recomendadas para llegar y salir del parque. Para un ingreso expedito, habrá carriles express para entrar sin bolsos o con bolsos pequeños (los límites de tamaño y normas de ingreso están disponibles en LollapaloozaCL.com).

A todo esto, Lollapalooza suma una ampliación de sus categorías gastronómicas, que incluyen más opciones para los diferentes gustos y necesidades (incluida comida vegana). Habrá más de 60 puestos y 6 food gardens.

Entre las novedades, Lolla Lounge y Platinum cambiarán de ubicación, ubicándose cerca de la laguna del Parque O´Higgins. El Lounge incluye zonas de descanso con sombra, baños preferenciales, barras libres de bebidas, cócteles y diferentes tipos de alimentación. Por su parte, Platinum está diseñado para ofrecer una experiencia VIP; tiene acceso preferente frente a los escenarios principales, comida y bebidas incluidas, traslados rápidos entre escenarios, baños premium, áreas de descanso techadas y múltiples beneficios para la máxima experiencia. Sólo está disponible para mayores de 18 años.

El programa de Accesibilidad e Inclusión de Lollapalooza incluye ajustes de accesibilidad para que las oportunidades de participación sean equitativas. Entre las medidas indicadas, el evento tendrá un carril de acceso preferente, cadenas de accesibilidad formadas por senderos, una zona de pausa sensorial, intérpretes en lengua de señas para ciertos shows y vans de acercamiento, entre otras.

La organización del evento también especificó que el lugar para notificar, dejar o buscar objetos extraviados (Lost&Found) estará ubicado en el acceso de Matta. Una vez finalizado el festival, se publicará todo lo recolectado y las cosas estarán disponibles durante 30 días para su reclamo. También habrá bicicleteros (a un costado del acceso Tupper) y lockers (en acceso Matta).

También estará la Mega Lolla Store, con el merch oficial del evento, que estará ubicada a un costado del escenario Banco de Chile. Las últimas entradas y pases diarios continúan a la venta a través de Ticketmaster.

Pueden ver el mapa completo aquí.