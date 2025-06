La cantante neozelandesa Lorde lanza su esperado cuarto álbum de estudio, Virgin.

Tras una serie de exitosos sencillos — What Was That, Man of the Year y Hammer — que han escalado constantemente en las listas y que ya acumulan cerca de 200 millones de reproducciones incluso antes del lanzamiento del álbum, llega el siguiente paso en la evolución artística de Lorde.

Coproducido por Lorde y Jim-E Stack, la artista celebró el lanzamiento el domingo en Baby’s All Right, en Nueva York, donde ofreció a sus fans un adelanto exclusivo del disco.

Para promocionar Virgin, Lorde se embarcará en su gira más grande hasta la fecha, UltraSound, que ya ha agotado varias noches en recintos icónicos como el Madison Square Garden, el O2 Arena de Londres y el Kia Forum.

La demanda ha sido tan abrumadora que se agregaron fechas adicionales pocas horas después de la preventa para fans, muchas de las cuales también se agotaron de inmediato, incluyendo dos noches en el Barclay’s Center.

Lorde lanza “Virgin” su nuevo álbum de estudio: escúchalo aquí