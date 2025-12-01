Los Bunkers llevan su MTV Unplugged a la Quinta Vergara en 2026 Foto Pablo Vásquez R.

Luego de su exitosa Gira Acústica 2025 MTV UNPLUGGED, que recorrió Chile y México, y tras ser anunciados como headliners del Festival Lollapalooza Chile, Los Bunkers continúan con el eco de sus últimos proyectos.

La banda chilena ha ha confirmado la presentación de su show acústico en la Quinta Vergara, uno de los escenarios más importante del país, que se convertirá en el epicentro de su espectáculo este próximo 17 de abril a las 21:00 horas. El conjunto ya había pasado por ahí para el Festival de Viña de 2024.

En un formato íntimo y especial, el grupo presentará un repertorio para los viñamarinos y visitantes de todas las generaciones, quienes podrán disfrutar de clásicos como ‘’Bailando Solo’’, ‘’No Hay Nada Nuevo Bajo El Sol’’, ‘’Llueve Sobre La Ciudad’’, entre otros himnos.

8 Noviembre Concierto MTV unplugged Los Bunkers Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

La Gira Acústica 2025 Chile MTV Unplugged tuvo un total de 61 fechas sold out en el país, reuniendo a más de 100.000 espectadores.

Con residencias de 25 fechas en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago y 11 en el Teatro Biobío de Concepción, Los Bunkers han cosechado elogios tanto del público como de la prensa, catalogando el espectáculo como uno de los mejores shows del 2025.

Los valores para su cita en la Quinta Vergara van desde los $28.000 a los $98.000 + cargos por servicio.

La preventa estará disponible el día 1 de diciembre a partir de las 12:00 horas.

Venta general disponible el día 6 de diciembre a partir de las 12:00 horas.

Entradas en Ticketplus.